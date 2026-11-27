Športový program na sobotu, 28. novembra
Futbal
- 15:30 MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Ružomberok, 16. kolo Niké ligy
- 15:30 FK Železiarne Podbrezová - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 16. kolo Niké ligy
- 15:30 KFC Komárno - MŠK Žilina, 16. kolo Niké ligy
- 18:00 ŠK Slovan Bratislava - FC Košice, 16. kolo Niké ligy
- 15:00 FK Teplice – Slovan Liberec, 16. kolo českej ligy
- 15:00 FK Mladá Boleslav – Sigma Olomouc, 16. kolo českej ligy
- 18:00 FC Hradec Králové – Bohemians Praha, 16. kolo českej ligy
- 16:00 Leeds United – Coventry City, 12. kolo Premier League
- 16:00 Manchester United – Brentford FC, 12. kolo Premier League
- 18:30 Ipswich Town – Aston Villa, 12. kolo Premier League
- 15:00 Frosinone Calcio – Parma Calcio, 13. kolo Serie A
- 18:00 FC Turín – Lazio Rím, 13. kolo Serie A
- 20:45 Inter Miláno – FC Janov, 13. kolo Serie A
- 15:30 Mainz 05 – Union Berlín, 11. kolo Bundesligy
- 15:30 Hamburger SV – Bayern Mníchov, 11. kolo Bundesligy
- 15:30 1. FC Kolín – SV Elversberg, 11. kolo Bundesligy
- 15:30 SC Paderborn – Schalke 04, 11. kolo Bundesligy
- 18:30 VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt, 11. kolo Bundesligy
- 17:15 Angers SCO – RC Lens, 12. kolo Ligue 1
- 20:45 Le Mans FC – Lille OSC, 12. kolo Ligue 1
- 20:45 OGC Nice – ES Troyes, 12. kolo Ligue 1
- 20:45 Paríž Saint-Germain – FC Lorient, 12. kolo Ligue 1
- 20:45 Le Havre AC – RC Štrasburg, 12. kolo Ligue 1
- 14:00 Real Betis – Rayo Vallecano, 14. kolo La Ligy
- 16:15 Málaga CF – Athletic Bilbao, 14. kolo La Ligy
- 18:30 Elche CF – Atletico Madrid, 14. kolo La Ligy
- 21:00 Real Madrid – Deportivo Alavés, 14. kolo La Ligy
- 21:00 Palmeiras – Estudiantes La Plata, finále Pohára osloboditeľov
Hokej
- 1:30 New York Islanders – Winnipeg Jets, NHL
- 2:00 Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins, NHL
- 2:00 Edmonton Oilers – Seattle Kraken, NHL
- 22:00 Vegas Golden Knights – Montreal Canadiens, NHL
Tenis
- 12:00 semifinále Davisovho pohára
Zjazdové lyžovanie
- 15:30/18:30 obrovský slalom žien, Svetový pohár v Killingtone /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:45 super-G mužov, Svetový pohár v Copper Mountain /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Basketbal
- 1:00 New York Knicks – Miami Heat, NBA
- 1:30 Detroit Pistons – Milwaukee Bucks, NBA
- 1:30 Indiana Pacers – Philadelphia 76ers, NBA
- 1:30 Toronto Raptors – Brooklyn Nets, NBA
- 2:00 Boston Celtics – Atlanta Hawks, NBA
- 2:30 Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies, NBA
- 3:00 Phoenix Suns – Dallas Mavericks, NBA
- 3:30 San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers, NBA
- 3:30 Utah Jazz – Denver Nuggets, NBA
- 3:30 Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans, NBA
- 3:30 Portland Trail Blazers – Golden State Warriors, NBA
- 23:00 Washington Wizards – Orlando Magic, NBA
- 15:30 Young Angels Košice – ŠBK Šamorín, 10. kolo Tipos extraligy
- 18:00 MBK Ružomberok – BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 10. kolo Tipos extraligy
- 18:00 CBK Košice – WBC Slovan Bratislava, 10. kolo Tipos extraligy
- 18:00 BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica – Basketbal Trenčín, 10. kolo Tipos extraligy
- 16:00 BC Slovan Bratislava – Košice Wolves, predohrávka 12. kola Tipos SBL
- 17:00 BKM Lučenec – Spišskí Rytieri, dohrávka 4. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:30 Piešťanské Čajky – Sokol Hradec Králové, Stredoeurópska liga žien
Hádzaná
- 18:30 HK AGRO Topoľčany – HK Bojnice, 12. kolo Handball Extraligy
- 18:30 HáO TJ Slovan Modra – HC Sporta Hlohovec, 12. kolo Handball Extraligy
- 19:00 HC Záhoráci – Tatran Prešov, 12. kolo Handball Extraligy
- 16:00 Slovensko - Rakúsko, JYSK Cup ženy
Volejbal
- 18:00 VO TJ Spartak Myjava – VK Slávia SPU Nitra , 7. kolo Niké extraligy
- 19:30 HIT MTF Trnava – VK Slovan Bratislava, 7. kolo Niké extraligy
- 17:00 ŠK Elba Prešov – Kooperativa Slávia EUBA, 10. kolo Niké extraligy
- 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom – VK ŠKM Liptovský Hrádok, 10. kolo Niké extraligy
- 18:00 ŠVK Pezinok – Volley Project UKF Nitra, 10. kolo Niké extraligy
- 19:30 VK Slovan Bratislava – VA UNIZA Žilina, 10. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Motorizmus
- 19:00 kvalifikácia, VC Kataru
Skoky na lyžiach
- 12:00 ženy - kvalifikácia HS 90, SP
- 13:30 ženy - individuálna súťaž HS 90, SP
- 16:30 muži - individuálna súťaž na veľkom mostíku, SP
Biatlon
- 13:10 miešané štafety dvojíc, 1. kolo SP
- 15:15 miešané štafety, 1. kolo SP
Beh na lyžiach
- 8:45 šprint klasicky m+ž - kvalifikácia, SP v Ruke
- 11:15 šprint klasicky m+ž - vyraďovacia fáza, SP v Ruke /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Krasokorčuľovanie
- 4:00 voľné tance, NHK Trophy, GP ISU
- 6:00 voľné jazdy športových dvojíc, NHK Trophy, GP ISU
- 8:30 voľné jazdy žien, NHK Trophy, GP ISU /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 11:30 voľné jazdy mužov, NHK Trophy, GP ISU /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Sánkovanie
- 9:00/10:49 dvojice mužov, 1. kolo SP
- 9:53/11:31 dvojice žien, 1. kolo SP
Stolný tenis
- 9:00 MS mládeže
Šach
- 15:00 4. partia: Dommaraju Gukeš (Ind.) - Džavochir Sindarov (Uzb.), zápas o titul majstra sveta
Šerm
- 18:30 finálové súboje juniori, SP FIE kadetov a juniorov vo fleurete
Moderná gymnastika
- 8:00 jednotlivkyne – medzinárodná súťaž Open, Christmas Nitra, Slovak Rhythmic Gymnastics Open a MSR
- 11:30 MSR – spoločné skladby bez náčinia, Christmas Nitra, Slovak Rhythmic Gymnastics Open a MSR
- 16:00 finále junioriek a žien, Christmas Nitra, Slovak Rhythmic Gymnastics Open a MSR
Tanečný šport
- 10:40 finále juniorov WDSF - latinskoamerické tance, Slovak Open
- 13:30 finále Superpohára dospelých - štandardné tance, Slovak Open
- 16:00 finále juniorov WDSF - štandardné tance, Slovak Open
- 18:30 finále Superpohára dospelých - latinskoamerické tanc, Slovak Open
TV program: sobota, 28. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.