V Česku stál pri vzostupe Gabriely Soukalovej, Veroniky Vítkovej a Markéty Davidovej.
Teraz čaká JINDŘICHA ŠIKOLU iná výzva. Prevzal slovenský mužský tím, ktorého vekový priemer je podľa samotných pretekárov len 19 rokov.
Pôvodne mal byť najmä streleckým trénerom zmiešanej skupiny, no plány sa skomplikovali a zväz ho napokon presvedčil, aby prevzal mužov.
Prvé mesiace na Slovensku mu ukázali, že problémom nie je iba úzka členská základňa. „Súkromné tímy a tréneri, ktorí sa venujú len dvom športovcom, sú podľa mňa veľmi zlá cesta,“ hovorí 57-ročný odborník v rozhovore pre Sportnet.
Jeho hlavným cieľom je, aby si Slováci v aktuálnej sezóne vybojovali štyri štartové miesta vo Svetovom pohári. Na prácu pod Tatrami ho napokon prehovorila manželka.
V rozhovore sa dozviete:
- prečo sa sám ozval Slovenskému zväzu biatlonu,
- prečo podľa neho slovenský biatlon brzdia súkromné tímy,
- čo mu prekáža najviac,
- prečo podľa neho majú dievčatá väčší cit pre zbraň ako chlapci,
- čo chce zo slovenského tímu vyťažiť v prvej sezóne,
- v čom Česi dokázali to, čo Slováci nie,
- ako ho na Slovensko prehovorila manželka.
Ako ste sa dostali k slovenskému biatlonu? Kto vás oslovil a ako dlho ste sa rozhodovali?
Je to vcelku jednoduché. V Česku sa mi skončila štvorročná zmluva. Začínal som pri junioroch a juniorkách, následne som prešiel k „béčku“. Ďalej sme však už nenašli spoločnú reč o tom, ako pokračovať.
Mám 57 rokov a pred sebou pravdepodobne posledné štyri roky kariéry, počas ktorých je človek ešte ochotný neustále cestovať a byť preč z domu. Zväz mi ponúkol niečo iné, než aká bola moja predstava.
Chvíľu som tápal, čo budem robiť, no potom som sa dozvedel, že na Slovensku hľadajú trénera. Skontaktoval som sa preto so Slovenským zväzom biatlonu (SZB).
Čo ste vedeli o slovenskom mužskom biatlone?
Pôvodne som na Slovensko prichádzal s inými očakávaniami. Prvotný plán bol taký, že vznikne zmiešaná skupina dievčat a chlapcov, pričom ja budem predovšetkým streleckým trénerom.
Následne sa to celé skomplikovalo, hoci nie mojou vinou či pričinením. Zväz na mňa potom trochu zatlačil, aby som prevzal aspoň mužov.
Slovenský biatlon je rozdrobený na menšie tímy. Ako sa vám s nimi spolupracuje?
Som tu niečo vyše pol roka a zatiaľ sa rozhliadam. Zisťujem, že vedenie i celkový prístup sú v Česku a na Slovensku odlišné. Nechcem to príliš rozvádzať, pretože momentálne pracujem pre slovenskú stranu, no určite by som našiel výhrady k tomu, čo sa nerobí ideálne.
Snažili ste sa upozorniť na veci, ktoré by sa mali zmeniť?
To mi asi úplne neprislúcha. Na druhej strane musím férovo priznať, že odkedy som prišiel k družstvu, SZB sa mi snažil so všetkým vyjsť v ústrety, za čo ich musím pochváliť. Bál som sa napríklad, že budeme mať finančné problémy. Podmienky sú tu síce iné, no keď sa človek uskromní, príprava sa dala zvládnuť.
O výhradách sa hovorí ťažko. Z mojej pozície však vnímam, že najväčším problémom slovenského biatlonu je úzka členská základňa. Zo širokej pyramídy sa špičkový športovec vychováva oveľa ľahšie. Vidím v tom úskalia do budúcnosti a treba na tom systematicky pracovať.
Druhý problém je spomínané trieštenie tímov. Nechcem nikoho uraziť a nemyslím si, že to momentálne ide na vrub zväzu.
Keď je však športovcov tak málo, jedinou cestou vpred je vytvoriť jedno silné družstvo mužov a jedno družstvo žien, ku ktorým zabezpečíte kvalitných trénerov a zázemie. Súkromné tímy a tréneri, ktorí sa venujú dvom športovcom, sú podľa mňa zlá cesta.
Plánuje sa tento systém centralizovať v rámci Vízie 2030, ktorú má zväz?
Až tak ďaleko moje kompetencie nesiahajú. Samozrejme, poskytol som vedeniu svoj návrh. Myslím si, že na zväze sa tým seriózne zaoberajú a chcú to vyriešiť.
Čo vás na slovenskom biatlone trápi najviac?
Ak ma niečo naozaj trápi, tak sú to medziľudské vzťahy, predovšetkým medzi trénermi.
Spomínate si na prvý spoločný tréning s mužmi?
Stretli sme sa v Banskej Bystrici. Bola to pre mňa nová skúsenosť, stála predo mnou veľmi rôznorodá skupina.
Dnes trénujem šiestich chlapcov – od dorastencov až po mužov – čo je mimoriadne široké vekové rozpätie. Cítil som, že ma pozorne sledujú, bol som pre nich cudzí človek a mali veľké očakávania, čo sa bude diať.
Čo vás príjemne prekvapilo a čo, naopak, sklamalo?
Nad vodou ma drží výborná partia. Chalani tvoria skvelý kolektív a je veľká škoda, že ich nie je viac.
Po návrate z posledného sústredenia som sa ich opýtal, aký majú vlastne vekový priemer. Spočítali to na 19 rokov, čo je skutočne málo.
Mužskému tímu dnes zrejme chýba líder – stabilný pretekár okolo tridsiatky, za ktorého by sa mladí chlapci mohli „schovať“. Ako to vnímate?
Celý tím má budúcnosť, no je to projekt na dlhé obdobie. Z hľadiska Vízie 2030 a olympijských hier to zmysel určite má. Pracujeme však s veľmi mladým kádrom a nízkym počtom športovcov, takže je to beh na dlhú trať.
Je mladý tím pre trénera skôr výhodou, lebo sa dá ľahšie formovať, alebo prevažuje absencia ťahúňa?
Celý život sa snažím byť so športovcami v úzkom kontakte. Je pravda, že si na mňa musia zvyknúť, keďže občas používam dosť čierny humor, ktorý protistrana nie vždy hneď pochopí. Chalani mi však momentálne rozumejú a dôverujú mi.
Zakladám si na tom, že na nikoho nekričím, veci im radšej vysvetľujem. Družstvu zatiaľ chýba určitá profesionalita a chcem, aby k nej dospeli sami, nie nasilu.
Do istej miery sa snažím byť ich kamarátom, no zároveň musia presne vedieť, kde sú hranice a ako majú pracovať.
V čom slovenské tímy ešte zaostávajú za svetom – v behu, streľbe, objeme tréningov či v psychike?
Nechcem hodnotiť ženské družstvo, keďže som s nimi neprišiel do kontaktu. Čo sa týka mužov, nedostatkov je momentálne veľa. Vychádza to priamo z toho, s akou úrovňou športovcov a v akom veku pracujeme. Zaostávame teda vo všetkom.
Opakujem, je to dlhodobý proces. Musí začať fungovať podhubie a slovenský biatlon sa musí dvíhať odspodu, aby pribúdali kvalitní športovci a najmladší videli, že tento šport má perspektívu.
Ako máte rozdelenú prácu s trénermi Martinom Otčenášom a Lukášom Daubnerom?
Momentálne figurujem ako hlavný tréner. Slovo asistent nemám veľmi rád. Celé to riadim ja, no každý z trénerov zodpovedá za svoj konkrétny úsek práce.
Čo by ste po prvej sezóne považovali za úspech a čo za sklamanie?
Túto sezónu budeme na Svetovom pohári štartovať v trojici. Ak sa chceme posunúť a získať väčšiu motiváciu, potrebujeme jazdiť so štyrmi pretekármi, čo si však musíme vybojovať v Pohári národov.
Znamená to, že súčasná trojica musí zbierať čo najviac bodov.
Do štafety následne pribudne štvrtý člen a musíme ju odjazdiť na takej úrovni, aby nám to v budúcom roku zabezpečilo štyri miestenky.
To je prvoradý cieľ. Úspechom bude aj to, ak niektorý zo športovcov dokáže bodovať. Buďme však realisti – jazdiť do desiateho či dvadsiateho miesta sa momentálne nebude.
V kom vidíte najväčší potenciál?
Všetci šiesti chlapci v skupine majú budúcnosť. Nikomu z nich nesľubujem, že z neho spravím olympijského víťaza.
Každý by si mal prejsť etapou, keď do toho dá nie sto, ale 110 percent, a až potom zistí, kde má svoje limity.
Za mladi som si myslel, že som najlepší tréner a zo všetkých spravím majstrov sveta. Dnes som už vytriezvel. Vďaka skúsenostiam viete ľudí po čase odhadnúť. Všetci šiesti však majú potenciál, len na sebe musia tvrdo makať.
Pred vaším príchodom skončili Tomáš Sklenárik a Damián Cesnek, neskôr aj Artur Ischakov. Ako ste vnímali stratu týchto skúsených pretekárov?
Prišiel som k hotovej veci. Starší pretekári už v tíme neboli, vnímal som iba situáciu okolo Artura.
Vlani som ho videl súťažiť na IBU Cupe v Osrblí, veľmi sa mi páčil a jeho koniec je veľká škoda. Vekovo máme momentálne v tíme len troch či štyroch dospelých mužov, čo je extrémne málo.
Na druhej strane, som zástancom toho, aby mladí športovci nesuplovali dieru v dospelých kategóriách a nejazdili Svetové poháre len preto, že potrebujeme obsadiť miesta.
Vývoj musí byť postupný, do vrcholných podujatí by sme ich mali zaraďovať s citom. Inak na to môžeme doplatiť.
Mali ste možnosť prihovoriť sa za Artura Ischakova?
Pri rokovaniach som nebol, no z toho, čo viem, slovenský biatlon urobil maximum, aby ho udržal. Ak však športovať nechcete, alebo si kladiete nesplniteľné podmienky, nedá sa nič robiť.
Čo vám ukázali nedávne nominačné preteky?
Z mojej skupiny sa nominovali dvaja chalani a doplnil ich Šimon Adamov, ktorý je pre mňa trochu neznámou, keďže sa pripravuje v súkromnom tíme.
Odcestovali tí najlepší a miestenku si vyjazdili oprávnene. Zarazilo ma však, že na treťom, štvrtom a piatom mieste skončili dorastenci.
Za normálnych okolností by tam mali byť juniori alebo dospelí. Len to potvrdzuje, že základňa je brutálne malá. Dorastenec nemôže ísť na začiatku sezóny vytrvalostné preteky na dvadsať kilometrov v IBU Cupe, to by dopadlo zle.
S čím ste boli v príprave spokojnejší – s behom alebo so streľbou?
Beh je pre mňa zatiaľ neznámou, reálny obraz nám ukážu až stopky na prvom Svetovom pohári.
So streľbou som počas prípravy nebol úplne spokojný, hoci prístup chlapcov bol stopercentný. Až som žasol – ak niekomu na konci tréningu chýbala do plánu čo i len minúta, prišiel a išiel si ju dorobiť.
Tím však ešte nedorástol do ozajstnej profesionality po tréningu. Špičkový pretekár sa po záťaži dôkladne ponaťahuje a ešte vezme do ruky zbraň.
Chalani to urobia na sto percent, ale tá pridaná hodnota, tých extra desať percent, im zatiaľ chýba. Je na nás, tréneroch, aby sme ich k tomu priviedli.
Celý život som trénoval prevažne ženy a paradoxom je, že dievčatá majú väčší cit pre zbraň.
Povedali by ste si, že chlapci sú rodení strelci, no nie je to tak. Sú viac kŕčovití, upnutí a všetko im trvá o niečo dlhšie.
Začiatkom decembra vás čaká v Hochfilzene prvá štafeta. Máte už jasno, kto bude štvrtým pretekárom?
Existujú nominačné kľúče. Markus Sklenárik, hoci je len prvoročným juniorom, sa mi na severe veľmi páčil.
Vlani bol dorasteneckým majstrom sveta, má potenciál. Štvrtý pretekár pre Hochfilzen vzíde z pretekov IBU Cupu.
Kto bude mať konečné slovo pri zostavovaní štafiet?
Ja budem hovoriť za mužov, tréner žien za ženskú časť. Každý nominujeme svojich pretekárov a budeme musieť nájsť spoločný kompromis o tom, čo je pre slovenský tím najlepšie. Pravidlá spolupráce si doladíme budúci týždeň vo Fínsku.
V Česku ste stáli pri úspechoch Gabriely Soukalovej a Veroniky Vítkovej. Čo z tohto know-how sa dá preniesť na Slovensko?
To sa porovnáva len veľmi ťažko. V českom tíme bola vtedy obrovská konkurencia, športovkýň bolo veľa. Všetky úspešné pretekárky však mali jedno spoločné – drinu.
Tréner musí mať na úspech šťastie na ľudí, ja som ho mal. Pretekár musí mať talent a fyzické parametre dané zhora. Vy mu môžete pomôcť, môžete jeho schopnosti rozvinúť, ale ten základný talent musí mať v sebe.
Ako dlho trvalo, kým sa v Česku dostavili prvé výrazné výsledky?
Zlomom bola olympiáda v Soči, odkiaľ sme z ničoho nič priviezli množstvo medailí. Najväčšou tvárou tohto vzostupu bola Gabriela Soukalová.
Podstatné však je, že český biatlon dokázal tieto výsledky komerčne zhodnotiť, predať ich a vybudovať z nich obrovskú základňu.
Na Slovensku je veľká škoda, že ste síce mali olympijských víťazov, no tento úspech sa nepodarilo pretaviť do lepšieho zázemia. Dnes si trúfam povedať, že Česko patrí podmienkami medzi absolútnu svetovú špičku.
Presťahovali ste sa kvôli práci na Slovensko, alebo pendlujete?
Nependlujem. Všetko sa na jar riešilo veľmi narýchlo, no na Slovensku som strávil dokopy možno trikrát pár dní.
Gro prípravy a sústredení totiž prebiehalo v zahraničí, odkiaľ sa športovci vracali domov a následne trénovali s domácimi asistentmi.
Ako túto zmenu prijala vaša rodina?
Manželka to síce počúva nerada, ale úprimne musím povedať, že na túto prácu ma prehovorila práve ona. Brala to ako veľkú výzvu.