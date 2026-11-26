Je to fenomén, najväčšia superstar slovenskej ligy, minimálne v tejto sezóne. Strelil najviac gólov (11) a kraľuje aj štatistike asistencií (10). Ak použijeme hokejové prirovnanie a kanadské bodovanie, žiadny hráč v dejinách slovenskej ligy nemal po prvých pätnástich kolách lepšiu produktivitu.
Ammar Ramadan má najväčšiu zásluhu na tom, že DAC Dunajská Streda vedie Niké ligu s desaťbodovým náskokom pred Slovanom Bratislava.
Je efektívny aj efektný. Predvádza finesy, kľučky, strieľa parádne góly. Zabáva divákov a zároveň prináša konkrétne výsledky.
Podľa hodnotenia špecializovaného portálu Sofascore je najlepším hráčom celej súťaže. Ako jediný dosiahol priemernú známku na úrovni osmičky, čím sa dostal do takzvaných modrých čísel. Zároveň je najkreatívnejším futbalistom Niké ligy.
Spoluhráčom vytvoril dvadsať veľkých gólových príležitostí, suverénne najviac zo všetkých hráčov súťaže. Na prvom mieste je aj v počte kľúčových prihrávok, ktorých nazbieral 54.
Ramadan meria 175 centimetrov a má 25 rokov. V Dunajskej Strede odštartoval už svoju piatu sezónu. Vlani, keď predĺžil zmluvu až do leta 2028, hovoril o ambícii stať sa súčasťou klubovej histórie.
„Chcem sa stať jedným z hrdinov klubovej histórie. Urobíme maximum, aby sa nám spoločne, ako jeden tím, podarilo naplniť naše ciele a ambície,“ vyhlásil.
Kodaň už ponúkla peniaze, DAC odmietol
Na medzinárodnej scéne je však Ramadan stále nepreverený, alebo minimálne preverený. Doteraz žiaril predovšetkým v slovenskej lige, no jeho výkony nezostali bez povšimnutia za hranicami.
Záujem oňho nie je novinkou. Výkonný riaditeľ DAC 1904 Jan Van Daele potvrdil, že dánsky veľkoklub FC Kodaň prejavil o sýrskeho stredopoliara záujem už koncom augusta. Ponuku však vedenie Dunajskej Stredy odmietlo.
„Môžem potvrdiť, že FC Kodaň predložil ponuku za Ammara Ramadana. Ponuka však bola veľmi ďaleko od toho, aby bola prijateľná. Ammar je nielen jedným z najlepších a najdôležitejších hráčov DAC, ale aj výnimočným hráčom slovenskej ligy,“ uviedol Van Daele pre dánsky športový portál Tipsbladet.
Okrem FC Kodaň sa v súvislosti s Ramadanom dlhodobo skloňuje aj záujem bratislavského Slovana a pražskej Sparty.
A jedného veľkého šéfa upútal obzvlášť, ako povedal, padol mu do oka.
VIDEO: Zostrih najlepších momentov Ammara Ramadana
Agent chce 350-tisíc
Majiteľ rumunského klubu FCSB Bukurešť Gigi Becali v polovici novembra verejne potvrdil v televíznej relácii Fotbal Club na stanici Digi Sport záujem o sýrskeho futbalistu. Zároveň uviedol, že mu sprostredkovatelia predložili informáciu o výstupnej klauzule vo výške jedného milióna eur.
Redakcia Sportnet sa preto obrátila na DAC s otázkou, či je informácia o takejto klauzule pravdivá. Klub zatiaľ nereagoval.
Milión eur za futbalistu s takouto výkonnosťou sa zdá byť veľmi málo. Bolo by prekvapujúce, keby sa DAC rozhodol pustiť svoju najväčšiu hviezdu za takúto sumu.
Samotný Becali však počas uplynulého víkendu priblížil aj ďalšie požiadavky, ktoré rokovania komplikujú.
„Áno, ten Ramadan. Veď počúvate, že rokujeme, nie? Agent chce 350-tisíc eur a hráč požaduje plat 450-tisíc eur, možno aj o niečo viac. Rokujem s nimi už nejaký čas, neustále. To však neznamená, že som taký idiot, aby som agentovi zaplatil 350-tisíc eur. Veď som sa nezbláznil!,“ vyhlásil podľa Digi Sport.
Takého Rumunsko nemá
Rumunský portál zároveň uviedol, že prestupová suma za Ramadana by mala predstavovať milión eur. Po započítaní požadovaného platu hráča a provízie pre agenta by však celkové náklady dosiahli dva milióny eur.
FCSB ponúkol Ramadanovi ročnú zmluvu s opciou na predĺženie. Sýrsky futbalista však požadoval dlhšie trvanie kontraktu.
Agent Bogdan Apostu, ktorý mal hviezdu slovenskej ligy ponúknuť rumunskému klubu, vysvetlil, prečo je o ňu taký záujem.
„Môžem im ponúknuť niekoľko hráčov. Jedným z nich je fantastický futbalista, ofenzívny stredopoliar, akého Rumunsko nemá. Je to typická desiatka, ktorý rád hráva aj na ľavej strane. V tejto sezóne má na konte viac ako desať gólov a 12 asistencií v lige, ktorá je minimálne taká kvalitná ako rumunská. Neviem, či je v Rumunsku ešte nejaký taký hráč. Chcel by ho každý kvalitný klub.“
Apostu zároveň upozornil na výstupnú klauzulu.
„Zaujímavé je, že má výstupnú klauzulu stanovenú ešte pred dvoma rokmi. Jeho výkonnosť výrazne vzrástla pred rokom a pol. V súčasnosti je o neho záujem z viacerých strán,“ povedal pre Digi Sport.
Najnovšie informácie o jeho budúcnosti priniesol arabský novinár Hamadko vo videu zverejnenom na YouTube. Podľa neho sa o sýrskeho futbalistu zaujíma viacero klubov z Európy aj Ázie.
„Veľké množstvo klubov, naozaj veľmi veľa, ho chce získať. Záujem o jeho prestup prejavil aj jeden klub z Perzského zálivu, konkrétne zo saudskoarabskej Pro League. Prvým klubom je turecký Amed Sportif. Stanovil si jasný cieľ: chce Ammara Ramadana. Zatiaľ sa s hráčom nezačal rozprávať, no podľa silných zákulisných informácií potrebuje jeho služby,“ uviedol Hamadko, cituje ho sport.ro.
Arabský novinár tvrdí, že najvážnejším záujemcom je naďalej FC Kodaň.
„Najvytrvalejším záujemcom, ktorý ho chce získať bez ohľadu na to, koľko peňazí bude musieť vynaložiť, je FC Kodaň. Ramadan má ku Kodani najbližšie. Saudskoarabský klub Al-Taawoun ho kontaktoval už počas letného prestupového obdobia a ponúkol mu vysoký plat. V súčasnosti sa ho snažia získať aj kluby zo Spojených arabských emirátov. Medzi najvýznamnejšie patrí Al Dhafra,“ dodal arabský novinár.
Klauss o jeho odchode neuvažuje
Tréner DAC Robert Klauss dostal pred pár týždňami otázku, či si myslí, že klub dokáže Ramadana udržať.
„Áno. Prečo nie?“ odpovedal a pokračoval: „Má rád klub a prostredie okolo neho. Vždy ide o to isté. Musia sa dohodnúť tri strany. Hráč, náš klub a záujemca. Každý musí povedať áno. Sám vníma, že má ešte väčší potenciál. Snažíme sa mu pomôcť, aby ho naplnil. Nerozmýšľam nad jeho odchodom. Mojou úlohou je pomáhať mu strieľať viac gólov.“
Ramadan pritom neskrýva, že jeho ambície siahajú vyššie. Už v auguste otvorene priznal, že by sa rád posunul do kvalitnejšej súťaže.
VIDEO: Zostrih akcii Ammara Ramadana
„Nebudem klamať. Každý sníva o tom, že sa posunie vyššie. Do lepších líg, do lepších tímov,“ vravel.
Podobne sa vyjadroval aj v minulosti, keď hovoril o svojom veľkom futbalovom sne: „Chcem si splniť sen, že jedného dňa budem hrať za najväčšie kluby v najväčších ligách sveta.“
Krstovič ukázal, koľko môže DAC zarobiť
V historickom kontexte zostáva najväčším exportným príbehom slovenskej ligy Nikola Krstovič. Pred tromi rokmi prestúpil z Dunajskej Stredy do talianskeho Lecce za približne štyri milióny eur. V lete 2025 zamieril do Atalanty Bergamo za 25 miliónov.
Vďaka percentám z ďalšieho predaja inkasovala DAC celkovo až 8,1 milióna eur. Krstovičov transfer sa tak stal referenčným modelom aj pre ostatné slovenské kluby.
Dunajská Streda však v sezóne 2025/2026 uskutočnila ďalšie dva mimoriadne lukratívne odchody, ktorými výrazne prepísala vlastné klubové tabuľky.
Maďarský krídelník Damir Redzić zamieril do rakúskeho veľkoklubu Red Bull Salzburg za približne 4,75 milióna eur. Stal sa druhým najdrahším predajom v histórii DAC.
Krátko nato klub speňažil aj gambijského stredopoliara Mahmudua Baja, ktorý prestúpil do srbskej Crvenej zvezdy Belehrad za približne 3,5 milióna eur.
Ramadan má pritom potenciál zaradiť sa medzi najvýznamnejšie prestupové obchody nielen v histórii Dunajskej Stredy, ale aj celej slovenskej ligy. Podľa Transfermarktu je jeho súčasná trhová hodnota tri milióny eur.
Otázkou zostáva, či DAC dokáže využiť jeho výnimočnú formu a vyrokovať podmienky, ktoré budú zodpovedať jeho potenciálu. Prípadná výstupná klauzula vo výške jedného milióna eur by totiž zásadne menila vyjednávaciu pozíciu klubu.
Z utekajúceho pred vojnou je hviezda
Ramadanov príbeh je zaujímavý aj mimo futbalového ihriska. Narodil sa v Sýrii a je synom bývalého sýrskeho reprezentanta Munafa Ramadana.
Ammar tiež reprezentuje svoju krajinu, za národný tím Sýrie odohral 20 zápasov, no gól v nich nestrelil.
V októbri 2015, keď mal iba 14 rokov, sa jeho rodine podarilo utiecť z vojnou zmietanej krajiny.
„Každý na svete vie, že Sýrčania pre vojnu trpia,“ povedal.
„V tom čase bolo pre kohokoľvek mimoriadne náročné dostať sa zo Sýrie, ale mne a mojej rodine sa to nejako podarilo. Nie každý mal to šťastie. Rozhodli sme sa ísť do Talianska,“ spomínal.
Rodina sa usadila v talianskom regióne Lombardsko. Nasledovalo však obdobie neistoty. Pre administratívne problémy s dokladmi nemohol byť Ramadan zaregistrovaný v žiadnom klube. Jeho otec ho preto trénoval individuálne, kým sa nepodarilo vyriešiť potrebné dokumenty.
Napokon sa dostal do klubu Cimiano Calcio. V regionálnej súťaži v Lombardsku strelil 13 gólov v piatich zápasoch a okamžite sa stal jedným z najžiadanejších talentov v oblasti.
O jeho služby súperili AC Miláno a Juventus. Ramadan si vybral turínsky klub a stal sa prvým Sýrčanom, ktorý nastúpil za jeho tím do 17 rokov.
Do prvého mužstva Juventusu sa však nepresadil. Nasledovali pôsobenia vo Ferencvárosi, Soroksári a Spartaku Trnava. V lete 2022 prišiel do Dunajskej Stredy po skúške, ktorou presvedčil vtedajšieho trénera Adriána Guľu.
Odvtedy sa jeho pozícia v klube postupne menila. Z hráča, ktorý sa ešte hľadal, vyrástol líder mužstva a jedna z najväčších hviezd súťaže.
Jeho kvality ocenil aj vtedajší tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss po zápase na Tehelnom poli.
„Je výborný hráč. Vyzerá byť, ako ja vravím, výborný chlapec. Posledný rok vyrástol. Hľadal sa, ale dnes je ťahúň Dunajskej Stredy. Mali sme o neho pred rokom záujem, ale predĺžil zmluvu, takže asi je tam spokojný. Je taká ozdoba Dunajskej Stredy.“
Fanatik upozorňuje aj na jeho slabiny
Nie všetky stránky Ramadanovej hry sú však bezchybné. Rumunský denník Fanatik pripravil komplexnú analýzu jeho výkonov a upozornil aj na oblasti, v ktorých má priestor na zlepšenie.
„Ramadan je podľa štatistík aktuálnej sezóny najnebezpečnejším ofenzívnym hráčom slovenskej ligy. Vytvára šance, dribluje, strieľa góly a podieľa sa na takmer polovici ofenzívnej produkcie lídra súťaže,“ opisoval denník.
Následne však pomenoval aj jeho nedostatky.
„Zároveň má nízky bežecký objem, málo presuje, nevyhráva vzdušné súboje a nevyniká v odoberaní lopty. Jeho hodnota závisí predovšetkým od toho, do akej miery mu herný systém umožní hrať s loptou pri nohe,“ dodal Fanatik.
Práve toto môže byť jeden z faktorov, ktoré budú rozhodovať o jeho prípadnom presadení sa v kvalitnejšej súťaži. V Dunajskej Strede má dostatok priestoru, loptu dostáva často a mužstvo dokáže prispôsobiť hru jeho prednostiam. V silnejšom klube by sa od neho mohlo očakávať aj viac práce bez lopty.
Napriek tomu je jeho ofenzívny prínos nepopierateľný. Záujemcovia sa nepozerajú iba na jeho štatistiky, ale aj na techniku, kreativitu a schopnosť rozhodovať zápasy.
Sám Ramadan pritom nechce predbiehať udalosti. Hoci priznáva, že prestup do väčšieho klubu je jeho snom, Dunajskú Stredu si obľúbil.
„No pravda je, že milujem tento klub. Som tu už štyri roky. Ak príde ponuka, netuším, čo spravím. Možnosť prestupu je otvorená, no do poslednej chvíle sa sústredím na prácu s DAC.“