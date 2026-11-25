„Myslíš, že si ma vyberú?“ pýta sa kanadský hokejista Michael Hage tesne pred výberom Montrealu na drafte NHL 2024 v Las Vegas svojej mamy Ranie. „Bol by to sen,“ povzdychne si v očakávaní mladík.
Na pódium prichádzajú zástupcovia Canadiens a skaut Nick Bobrov oznamuje: „Z 21. miesta si vyberáme útočníka Chicaga Steel z USHL, Michaela Hagea.“
Pre mladého hokejistu to bol jeden z najväčších dní jeho života. Keď vystúpil na pódium a obliekol si ikonický dres Montrealu, myslel predovšetkým na jednu osobu - svojho otca Alaina, celoživotného fanúšika Canadiens.
Ten tragicky zahynul v júli 2023 pri nehode v bazéne počas rodinného grilovania.
„Ani keby ste si to vopred napísali do scenára, nevymysleli by ste to lepšie,“ povedala mama Rania. „Toto je znamenie od tvojho otca. Aká bola šanca, že sa niečo také stane?“
Hage sa počas prvého rozhovoru po drafte rozplakal. „Otec pre mňa urobil všetko. Vyrastal som ako fanúšik Montrealu a môj otec by bol teraz veľmi šťastný."
Hageov príbeh mal pokračovať v tíme Canadiens. Montreal ho považoval za jedného zo svojich najväčších talentov a potenciálneho budúceho centra druhého útoku.
„Chcem sa stať najlepšou verziou samého seba, aby som bol pripravený, keď tam, dúfam, raz nastúpim,“ povedal Hage minulý týždeň.
O päť dní neskôr sa však dozvedel, že jeho sen sa nateraz nesplní. Montreal ho v nedeľu poslal do Detroitu v jednej z najväčších výmen aktuálnej sezóny NHL.
Canadiens získali Dylana Larkina, za ktorého aj podľa expertov zaplatili vysokú cenu.
Okrem Hagea putovali do Detroitu útočník Kirby Dach, brankár Samuel Montembeault a štyri draftové výbery - dva v prvom kole (2027 a 2029), jeden v druhom kole (2027) a jeden vo štvrtom kole (2028). Oba výbery v prvom kole sú podmienené.
Canadiens okrem Larkina získali aj výbery Detroitu v treťom kole draftu 2027 a druhom kole draftu 2028.
Hoci hlavnou postavou výmeny bol Larkin, ktorý po jedenástich rokoch opustil Detroit, zaujímavý príbeh sa skrýva aj na druhej strane.
Súčasť biznisu
Len niekoľko týždňov pred výmenou hľadal Larkin miesto, kde by mohol pokračovať v tréningoch.
Detroit ho totiž koncom októbra suspendoval bez nároku na plat po tom, čo americký útočník oznámil, že za Red Wings už nechce nastúpiť a žiada výmenu.
Miesto na tréningy napokon našiel na Michiganskej univerzite, kde v minulosti sám pôsobil. Túto možnosť mu ponúkol tréner Brandon Naurato, ktorý Larkina pozná ešte z jeho mládežníckych rokov.
Larkin strávil s univerzitným tímom dva týždne. Zapájal sa do tréningov a pomáhal mladým hráčom. Okrem iného aj tým, že s nimi po skončení tréningov nacvičoval vhadzovania.
Jedným z univerzitných mladíkov bol aj Hage.
V tej chvíli ešte ani jeden netušil, že sa už čoskoro stanú súčasťou rovnakej výmeny. Larkin s Hageom o tejto možnosti počas spoločných tréningov nehovorili.
„Bol skvelý ku všetkým chlapcom. Ochotne odpovedal na otázky a delil sa o svoje skúsenosti. Veľmi si ho vážim ako hráča aj človeka,“ povedal Hage.
Hage hrá na univerzite v Michigane tretiu sezónu. V útoku nastupuje s Williamom Horcoffom, synom dočasného generálneho manažéra Detroitu Shawna Horcoffa. Obaja sú dobrí kamaráti a dokonca spolu bývajú v jednom dome.
Hage sa od svojich agentov dozvedel o pripravovanej výmene ešte pred jej oficiálnym oznámením. Informáciu však musel udržať v tajnosti, a tak o nej nepovedal ani spolubývajúcemu.
Keď sa Will Horcoff v nedeľu večer o výmene dozvedel zo sociálnych sietí, zostal v šoku. Hage sa podľa jeho slov iba usmieval.
„Larkin s nami trénoval, Mike je môj spolubývajúci a môj otec je generálny manažér. Je šialené, ako je to všetko prepojené,“ opisoval Horcoff junior.
Hage priznal, že odchod z Montrealu ho trochu sklamal. Zároveň však chápe, že ide o súčasť hokejového biznisu, a na pôsobenie v Detroite sa teší. Prostredie Michiganu už dobre pozná a má blízko aj k ľuďom z vedenia Red Wings.
Krátko po výmene mu zavolal aj manažér Shawn Horcoff. Vysvetlil mu, prečo sa ho Detroit rozhodol získať, akú úlohu by mohol v budúcnosti zastávať a aké plány s ním organizácia má.
„Bol veľmi nadšený, mierne povedané,“ uviedol Horcoff, ktorý sa s mladým útočníkom následne dohodol aj na osobnom stretnutí pri večeri.
Hage už zároveň potvrdil, že po skončení aktuálnej univerzitnej sezóny plánuje podpísať s Detroitom nováčikovskú zmluvu.
Pred odchodom do profesionálneho hokeja však chce dosiahnuť ešte jeden cieľ. Získať s Michiganom univerzitný titul.
Tragická nehoda
Mama Rania si občas otvorí notebook so starými rodinnými fotografiami. Pripomína si chvíle, ktoré prežila so svojím manželom Alainom a dvoma synmi, Michaelom a Alexandrom. „Bol úžasný otec,“ spomína na svojho manžela.
V lete 2023 však prišla udalosť, ktorá život celej rodiny navždy zmenila. Hageovci usporiadali vo svojom dome neďaleko Toronta grilovačku. Na návštevu prišla aj rodina, u ktorej Michael býval počas pôsobenia v juniorskej lige USHL v Chicagu.
Bol to obyčajný letný deň. Deti sa kúpali v bazéne, dospelí sa rozprávali a všetci si užívali spoločný čas.
Niekedy medzi večerou a dezertom skočil Alain do bazéna. Nikto si spočiatku nič nezvyčajné nevšimol. Až jedno z detí upozornilo, že sa nehýbe.
Rania sa prišla pozrieť bližšie a okamžite pochopila, že niečo nie je v poriadku. Začala kričať.
Michael v tom čase sedel s kamarátom vo vírivke neďaleko bazéna. Keď si uvedomil, čo sa deje, okamžite skočil do vody a pokúsil sa otca zachrániť.
„Musel som skočiť do bazéna a vytiahnuť ho,“ spomínal na tragické udalosti Hage.
Alain utrpel pri skoku do bazéna vážne zranenie hlavy a približne do hodiny zomrel. „Všetko sa zmenilo,“ opísala Rania tragédiu, ktorá pripravila rodinu o manžela a otca.
Michael mal v tom čase iba 17 rokov. Neskôr priznal, že sa s tragédiou vyrovnával veľmi ťažko. Nevedel pochopiť, prečo sa niečo také muselo stať práve jeho rodine.
Útočisko napokon našiel v hokeji. Len zopár dní po tragédii sa objavil spolu s mladším bratom späť v tréningovom centre.
Hokej mu nedokázal vrátiť otca ani odstrániť bolesť zo straty, ale poskytoval mu aspoň určitú stabilitu. Keď trénoval, dokázal sa na chvíľu sústrediť na niečo iné.
Hage sa napriek tragédii rozhodol pokračovať v kariére. Vrátil sa do Chicaga, kde ho čakala dôležitá sezóna pred draftom NHL.
Od mamy pritom dostal radu, ktorou sa riadi dodnes. „Nesnaž sa na to zabudnúť. Jednoducho pokračuj ďalej.“
Plachý chlapec, ktorý vyrastal s Montrealom
Michael Hage vyrastal na predmestí Toronta, no odmalička mal bližšie k Montrealu.
Obaja jeho rodičia totiž pochádzajú z najväčšieho mesta provincie Quebec. Rodina jeho otca Alaina má egyptské korene. Do Kanady sa jeho predkovia prisťahovali v 60. rokoch minulého storočia.
Alain vyrastal v rodine, ktorá si nemohla dovoliť platiť drahý hokejovú výstroj a tréningy. Namiesto hokeja preto na strednej škole hrával americký futbal.
Lásku k Montrealu Canadiens však zdedil po svojom otcovi, ktorý počas zápasov pravidelne kričal na televízor. Alain podľa manželky nebol iný.
Canadiens sledoval s obrovským nadšením, zažil ich triumf v Stanleyho pohári v roku 1993 a na úspechy klubu rád spomínal aj po mnohých rokoch.
Keď sa mu narodili synovia Michael a Alexander, bolo jasné, komu budú fandiť.
Michael dokonca už z pôrodnice odchádzal oblečený vo veciach s logom Canadiens. „Nemal na výber. Narodil sa ako fanúšik Montrealu,“ spomínala mama Rania.
Samotný Michael pritom v detstve vôbec nepôsobil ako budúca hokejová hviezda. Bol plachý a na futbalovom ihrisku sa niekedy neodvážil hrať bez svojej mamy. Musela ho držať za ruku.
S hokejom to bolo iné. „Keď som si obul korčule, bolo to niečo, čo som jednoducho miloval. Nikto ma do toho nemusel nútiť,“ spomínal Hage.
Jeho otec sa postupne stal najväčším podporovateľom, ale aj náročným kritikom. Počas zápasov zväčša mlčal, no cestou domov so synmi podrobne rozoberal ich výkony.
Niekedy si dokonca doma púšťali videozáznamy a Alain ich zastavoval každých po niekoľkých sekundách, aby upozornil na chyby.
„Keď som vedel, že som nehral dobre, cesta autom domov bola trochu strašidelná,“ spomínal mladší brat Alexander.
Otec ich však učil predovšetkým pracovitosti, dôslednosti a tomu, aby sa nikdy neuspokojili s priemerom.
Michaelov talent sa výraznejšie prejavil už v desiatich rokoch, keď sa stal najproduktívnejším hráčom prestížneho mládežníckeho turnaja Brick Invitational. O niekoľko rokov neskôr odišiel do USA, kde začal pôsobiť v juniorskej USHL.
Alain tak mohol sledovať, ako sa jeho syn postupne približuje k NHL. Draftu sa však už nedožil. „Vždy, keď vstúpim na ľad, myslím na neho. Na všetko, čo ma naučil,“ hovoril Michael.
Veľký talent
Hage aktuálne patrí medzi najväčšie talenty, ktoré pôsobia mimo NHL. Dvadsaťročný center zažíva na Michiganskej univerzite výnimočnú sezónu a čoraz viac sa približuje k prestupu medzi profesionálov.
V 13 zápasoch aktuálneho ročníka NCAA nazbieral 26 bodov za päť gólov a 21 asistencií. S priemerom presne dvoch bodov na zápas je najproduktívnejším hráčom celej univerzitnej súťaže.
Naposledy sa na hranicu dvoch bodov na zápas za celý ročník NCAA dostal dnes už zosnulý Johnny Gaudreau, ktorý v sezóne 2013/14 nazbieral za Boston College 80 bodov v 40 stretnutiach.
Hage je predovšetkým tvorivý center s výborným korčuľovaním, prehľadom v hre a schopnosťou vytvárať príležitosti spoluhráčom.
Stále však potrebuje zapracovať na fyzickej hre a defenzívnych činnostiach. Aj preto sa po minulej sezóne rozhodol zostať na univerzite ešte jeden rok.
Pre Montreal mal byť v budúcnosti vysnívaným centrom druhého útoku za Nickom Suzukim.
Canadiens sa však rozhodli, že na Stanleyho pohár chcú zaútočiť už teraz. Kým by sa Hage naplno presadil v NHL, mohlo by uplynúť ešte niekoľko rokov.
Detroit sa naopak rozhodol investovať do budúcnosti. A práve Hage bol podľa dočasného generálneho manažéra Shawna Horcoffa najdôležitejšou súčasťou celej výmeny.
„Príležitosť získať talent, akým je Michael Hage, sa nám jednoducho ťažko odmietala,“ vysvetľoval Horcoff.
„Jeho schopnosti, hokejové myslenie a potenciál na pozícii, ktorá je pre úspech v NHL mimoriadne dôležitá, boli niečím, čo sme nemohli prehliadnuť.“
Horcoff zároveň priznal, že bez Hagea by Detroit o výmene s Montrealom pravdepodobne ani neuvažoval. Red Wings v ňom vidia hráča, ktorý by mohol v budúcnosti zastávať jednu z kľúčových pozícií v mužstve.
Ešte optimistickejšie hodnotí jeho potenciál univerzitný tréner Brandon Naurato.
„Jeho stropom je pozícia prvého centra. Myslím si, že prinajhoršom z neho bude center druhého útoku,“ povedal.
„Podľa mňa je to hráč, ktorý môže počas viac ako desiatich rokov pravidelne získavať 60 až 65 bodov za sezónu.“
Pre Detroit predstavuje mimoriadne cennú akvizíciu. Red Wings prišli o dlhoročného kapitána a jedného zo svojich najlepších hráčov, no získali centra, ktorý môže byť súčasťou ich budúcnosti na ďalšie desaťročie.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: