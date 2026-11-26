Športový program na piatok, 27. novembra
Futbal
- 16:30 Slovensko– Grécko, turnaj 1. kola kvalifikácie ME 2027 hráčok do 19 rokov (Dunajská Streda)
- 18:00 SK Artis Brno – FC Slovácko, 16. kolo českej ligy
- 20:30 Werder Brémy – Borussia Mönchengladbach, 11. kolo Bundesligy
- 20:45 Stade Brest – Paríž FC, 12. kolo Ligue 1
- 20:45 Benátky FC – Bologna FC, 13. kolo Serie A
- 21:00 Nottingham Forest – FC Chelsea, 12. kolo Premier League
- 21:00 Levante UD – Racing Santander, 14. kolo La Ligy
Hokej
- 17:00 HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice, 23. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Škoda Plzeň – HC Kometa Brno, 23. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Vítkovice Ridera – HC Sparta Praha, 23. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov – BK Mladá Boleslav, 23. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno – HC Energie Karlovy Vary, 23. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc – Mountfield Hradec Králové, 23. kolo českej extraligy
- 18:00 Bílí Tygři Liberec – Motor České Budějovice, 23. kolo českej extraligy
- 17:30 Vlci Žilina – HK Dukla Trenčín, 23. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HC Košice – HC Prešov, 23. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Poprad – HK Spišská Nová Ves, 23. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra – HC Slovan Bratislava, 23. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HKM Zvolen – HC ’05 Banská Bystrica, 23. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš – HK Dukla Michalovce, 23. kolo Tipsport ligy
- 17:30 Rytieri Martin – HK Levice, 20. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 HK Žiar nad Hronom – HK Skalica, 20. kolo Tipos SHL
- 18:00 TSS Group Dubnica – HC Nové Zámky, 20. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK ’95 Považská Bystrica – HC Mušla Topoľčany, 20. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Detva – HC TEBS Bratislava, 20. kolo Tipos SHL
- 19:00 Boston Bruins – Toronto Maple Leafs, NHL
- 19:00 New Jersey Devils – Calgary Flames, NHL
- 19:00 Nashville Predators – Utah Mammoth, NHL
- 20:00 St. Louis Blues – Dallas Stars, NHL
- 21:00 Tampa Bay Lightning – Ottawa Senators, NHL
- 21:00 Philadelphia Flyers – Vancouver Canucks, NHL
- 21:00 Washington Capitals – Florida Panthers, NHL
- 21:00 Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings, NHL
- 22:00 Minnesota Wild – Colorado Avalanche, NHL
- 22:00 Anaheim Ducks – Los Angeles Kings, NHL
- 22:00 San Jose Sharks – Vegas Golden Knights, NHL
- 23:30 Chicago Blackhawks – New York Rangers, NHL
Biatlon
- 16:10 vytrvalostné preteky žien na 15 km, 1. kolo SP (Kontiolahti)
Beh na lyžiach
- 10:30 ženy – 10 km klasicky, štart SP (Ruka) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 13:00 muži – 10 km klasicky, štart SP (Ruka) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Skoky na lyžiach
- 17:15 muži – kvalifikácia na veľkom mostíku, SP (Ruka)
Tenis
- 16:00 semifinále, finálový turnaj Davisovho pohára (Bologna)
Basketbal
- 18:00 Piešťanské Čajky – Polonia Varšava, Stredoeurópska liga žien
Hádzaná
- 18:00 Maďarsko – Rakúsko, ženy – JYSK Cup (Tatabánya
Šach
- 16:00 záverečné 11. kolo, MSJ (Caracas)
Stolný tenis
- 9:00 MS mládeže (Istanbul)
Boby
- 10:00 monoboby žien, 1. kolo SP (Altenberg)
Cyklokros
- 18:15 ženy elite, 1. kolo SP (Ostrava)
- 19:45 muži elite, 1. kolo SP (Ostrava)
Šerm
- 18:30 finálové súboje junioriek, SP FIE kadetov a juniorov vo fleurete (x-bionic, Šamorín)
TV program: piatok, 27. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.