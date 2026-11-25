Hokejista - medik. Takáto kombinácia je v športovom svete zriedkavá. Spĺňa ju však obranca Spišskej Novej Vsi SIMON MACK.
25-ročný Kanaďan je vo svojom prvom klube mimo Severnej Ameriky a v drese rysov nazbieral 12 bodov po 19 dueloch.
Spišiaci ho získali po sezóne, ktorú strávil prevažne v AHL na farme Calgary Flames. Predtým pôsobil štyri roky na univerzite Penn State a popri športovej kariére si budoval aj tú akademickú.
V rozhovore pre Sportnet hovoril aj o štúdiu medicíny a o tom, ako to išlo skĺbiť s hokejovou kariérou. Prezradil aj, aký lekár by raz chcel byť, a hovoril aj o živote na Slovensku.
Hráte prvú sezónu za Spišskú Novú Ves. Ako ste zatiaľ spokojný s priebehom ročníka?
Myslím si, že sme zažili určité vzostupy aj pády. Sme hladní po ďalšom zlepšovaní a chceme sa posúvať v tabuľke nahor. Sme veľmi sebavedomá skupina. Sme mladí, ale veríme svojim schopnostiam a vieme, že dokážeme hrať aj proti skúsenejším tímom.
Úprimne, v úvodnej časti sezóny sme podľa nás mohli vyhrať ešte viac zápasov. Keď sa spätne pozrieme napríklad na naše domáce stretnutie proti Liptovskému Mikulášu, v tretej tretine sme viedli o dva góly, no súper sa dokázal vrátiť a napokon zvíťazil. Takých zápasov bolo niekoľko.
Berieme ich ako ponaučenie, ale zároveň veríme, že sme ich mohli zvládnuť lepšie a doviesť do víťazného konca.
Sme však presvedčení, že ideme správnym smerom. Veríme tomu, čo robíme, aj lekciám, ktoré sme sa doteraz naučili. Dúfame, že ich dokážeme využiť v ďalšom priebehu sezóny a budeme sa naďalej posúvať nahor v tabuľke.
Ako podľa vás zapadáte do tohto tímu?
Myslím si, že veľmi dobre. Sme rýchly tím. Pre mňa osobne je dôležitou súčasťou hry využívanie korčuľovania v ofenzíve aj defenzíve. Snažím sa zapájať do útokov a následne využívať svoje korčuľovanie na rýchle zatváranie priestorov a udržiavanie správneho odstupu v strednom pásme.
Sme dobrý tím v prechode do útoku a tento štýl mi veľmi vyhovuje. Korčuľovanie je totiž veľkou súčasťou mojej hry na oboch koncoch klziska.
V rozhovore sa dozviete:
- čo mu dalo pôsobenie v AHL
- čo o Slovensku vedel pred podpisom so Spišskou
- čo bolo pre neho najväčšou zmenou
- ako hrával hokej a popritom študoval predmedicínske zameranie
- akým lekárom by chcel byť
- prečo je tak málo vylučovaný
- čo ho na Slovensku prekvapilo
Štyri roky ste strávili na Penn State University, hrali ste v AHL aj ECHL a teraz prvýkrát v kariére pôsobíte mimo Severnej Ameriky. Ako prišla táto príležitosť a čo vás presvedčilo, že nastal správny čas odísť do Európy?
Vždy som mal záujem preskúmať možnosti v Európe. Vážnejšie som sa nimi začal zaoberať až na konci minulej sezóny, keď sa uzavrela moja hráčska sezóna a začali sa riešiť ďalšie kroky.
Rozprával som sa so svojím agentom a prišla reč na Spišskú Novú Ves a možnosť pôsobiť tu. Cez leto som sa porozprával s trénerom. Priblížil mi tím, aké má predstavy a aký plán chce nastaviť, aby sme boli v tejto sezóne úspešní.
Bol to naozaj dobrý rozhovor. Samozrejme, urobil som si aj vlastný prieskum a rozprával sa s rodinou i agentom. Spoločne sme dospeli k názoru, že Spišská je pre mňa výborná voľba. Zatiaľ je to skvelé. Naozaj si tu užívam čas. Mám výborných spoluhráčov a v Spišskej aj veľmi vášnivú fanúšikovskú základňu.
Bola reálna možnosť aj ďalšia spolupráca s organizáciou Calgary Flames, prípadne boj o miesto v AHL, alebo ste už boli rozhodnutý odísť?
Bola, nechcel som po skončení sezóny zatvárať žiadne dvere. Chcel som však viac priestoru na ľade a mať väčšiu úlohu v tíme.
Veľmi si vážim minuloročné pôsobenie v Calgary a skúsenosti, ktoré som získal. Po odchode z univerzity, keď som počas záverečného ročníka začal hrať na profesionálnej úrovni, a následne počas minulého roka, keď som väčšinu sezóny strávil v tíme Wranglers, som sa veľa naučil. Ľudia v organizácii aj spoluhráči boli vynikajúci.
Postupne som však dospel k tomu, že chcem mať trochu väčšiu rolu a byť hráčom, na ktorého sa bude tím viac spoliehať. Myslel som si, že v Spišskej by to mohlo veľmi dobre fungovať. Preto som bol, samozrejme, veľmi nadšený, keď táto príležitosť prišla.
AHL bola najvyššia súťaž, v ktorej ste doteraz hrali. Aké to bolo a čo vám pôsobenie v nej dalo?
Bolo to dobré. AHL je mužská liga. Samozrejme, je to rozvojová súťaž, ale hráte aj proti starším hráčom. V porovnaní s univerzitným hokejom je to krok vpred z hľadiska rýchlosti aj celkovej kvality. V každom mužstve je veľa šikovných hráčov, a to od prvého až po posledný útok.
Je to náročná liga. Hráči bojujú o pozície a o ďalšiu príležitosť dostať sa do NHL. Naučíte sa tam veľa o tom, čo znamená byť profesionálom a podávať každý večer najlepší výkon. Na svoje pôsobenie v AHL preto spomínam veľmi rád.
Spomenuli ste, že ste si pred príchodom na Slovensko robili vlastný prieskum. Čo ste o slovenskom hokeji vedeli pred podpisom zmluvy so Spišskou Novou Vsou?
Keď som bol mladší, zúčastnil som sa na turnaji World Selects Invitational v Bratislave. Na Slovensku som teda už predtým krátko bol a na turnaj mám veľmi dobré spomienky. Páčilo sa mi aj mesto.
Predtým, ako som si začal niečo zisťovať, som však o európskom hokeji a jednotlivých ligách veľa nevedel. Rozprával som sa preto s ľuďmi, ktorí o tom vedeli viac. Pomohlo mi aj prepojenie cez jedného z mojich spoluhráčov z Penn State. Jeho brat totiž už predtým hrával za Spišskú. Volá sa Connor Ford a teraz hrá vo Fínsku.
Na Slovensku sa mu darilo a má naň skvelé spomienky. Rozprával som sa teda s viacerými ľuďmi a, samozrejme, pozrel som sa bližšie aj na samotnú ligu, mesto a prostredie, do ktorého som mal prísť. V Spišskej Novej Vsi som totiž predtým nikdy nebol.
Ako vyzeralo samotné podpisovanie zmluvy? Mali ste viacero možností?
Áno, mal som viacero možností. Na konci dňa sa mi však najviac páčil rozhovor s trénerom. Poznal som aj Charlesa Martina, ktorý tu tiež podpísal zmluvu. Keď prichádzate do nového prostredia, je príjemné, že tam už máte známu tvár.
Dôležitý bol, samozrejme, aj herný štýl Spišskej Novej Vsi. Faktorov bolo viacero, ale myslím si, že vždy je dobré prísť niekam, kde vás naozaj chcú. Po telefonických rozhovoroch som mal pocit, že o mňa majú záujem a počítajú so mnou ako so súčasťou tímu, ktorý má ambíciu zažiť úspešnú sezónu. To boli hlavné dôvody, ktoré ma presvedčili podpísať zmluvu.
Ste známy ako mobilný obranca, ktorý rád korčuľuje s pukom a dokáže prispieť aj v ofenzíve. Ako by ste opísali svoj herný štýl a čo považujete za najsilnejšiu stránku svojej hry?
Ako ste povedali, som obojsmerný obranca. Rád využívam svoje korčuľovanie a povedal by som, že práve to je moja najsilnejšia stránkou.
Ako som už spomínal, v ofenzíve sa vďaka nemu snažím zapájať do útokov, prichádzať ako štvrtý hráč a podporovať spoluhráčov. V defenzíve mi zase pomáha rýchlo sa vracať, zatvárať priestory a brániť dôrazne.
Korčuľovanie bolo vždy veľkou súčasťou mojej hry a celý život na ňom pracujem. Pomáha mi vytvárať ofenzívne príležitosti a zároveň byť spoľahlivý v defenzíve.
Čo zatiaľ hovoríte na kvalitu slovenskej extraligy?
Liga je skvelá. Pôsobí tu veľa naozaj dobrých hráčov – Slovákov, ale aj hokejistov z rôznych krajín sveta.
Každý večer je to boj. Každý tím má vo svojom kádri kvalitných hráčov. Som naozaj príjemne prekvapený úrovňou súťaže.
Zažili ste AHL aj jeden z najlepších univerzitných hokejových programov. Ako by ste dokázali porovnať slovenskú extraligu s týmito súťažami a podmienkami, v ktorých ste doteraz pôsobili?
Je ťažké ich porovnávať. Keď hovoríme o AHL, ide o farmársku súťaž najlepšej ligy na svete. Slovensko má však veľmi kvalitnú ligu. Pôsobia tu výborní hráči, ktorí hrali aj v NHL a teraz prinášajú svoje schopnosti do tejto súťaže.
Talent tu rozhodne nechýba. V porovnaní s univerzitným hokejom je to určite krok vpred. Každý večer hráte proti dospelým mužom. Je to ďalší krok smerom k profesionálnemu hokeju, hráte proti väčším a silnejším hráčom a tempo je vyššie.
Presun na Slovensko pre vás znamenal aj prispôsobenie sa inému hernému štýlu, rozmerom klziska či taktickým požiadavkám. Čo bolo pre vás najväčšou zmenou priamo na ľade?
Myslím si, že práve veľkosť klziska, najmä u nás doma. Máme jedno z najväčších klzísk v lige. Veľmi mi to vyhovuje, pretože môžem naplno využívať svoje korčuľovanie a ťažiť z väčšieho priestoru. Pomáha mi to vytvárať si odstup od hráčov súpera.
Zo začiatku bolo potrebné trochu si zvyknúť na to, že máte s pukom viac času a môžete si dovoliť väčší pokoj pri jeho spracovaní. Celkovo mi však tieto podmienky veľmi vyhovujú a sedia môjmu hernému štýlu.
Vráťme sa trochu do minulosti. Na Penn State University ste odohrali štyri sezóny. Ako spomínate na toto obdobie kariéry?
Penn State som si absolútne zamiloval. Boli to jedny z najlepších rokov môjho života a dozrel som tam herne aj ľudsky
Na konci svojho pôsobenia som bol rád, že som mohol prevziať líderskú úlohu a stal sa zo mňa kapitán. Bolo to neuveriteľné obdobie. Mal som skvelých trénerov. Keď som tam prišiel, mohol som sa učiť od množstva kvalitných hráčov a skvelých lídrov. Penn State je pre mňa naozaj výnimočné miesto. Strávil som tam veľa času a aj po skončení štúdia sa tam stále vraciam.
V lete tam absolvujem korčuliarske tréningy. Zvyčajne sa vraciam na niekoľko týždňov a zúčastňujem sa aj na golfovom turnaji absolventov. Vždy, keď mám príležitosť vrátiť sa na Penn State a stráviť tam nejaký čas, snažím sa ju využiť.
Študovali ste predlekársku prípravu (Pre-Med). Ako blízko ste k tomu, aby ste sa skutočne venovali medicíne? A viete si predstaviť, že by ste sa k nej po skončení hokejovej kariéry vrátili?
Myslím si, že áno. Medicína bola vždy moja vášeň. Vždy som vedel, že sa chcem venovať prírodným vedám, a táto oblasť štúdia ma odjakživa fascinovala.
Na Penn State to však bola poriadna výzva. Hrával som univerzitný hokej na najvyššej úrovni a počas sezóny sme takmer každý víkend cestovali. Znamenalo to veľa domácich úloh a množstvo času navyše v laboratóriách a učebniach. Niektorí moji spoluhráči takéto povinnosti nemali.
Napriek tomu by som to za nič na svete nevymenil. Určite sa snažím nechať si všetky možnosti otvorené. Tak som vždy pristupoval k životu a takto som o svojej budúcnosti premýšľal už počas dospievania.
Ako to vyzeralo v praxi? Mali ste ráno tréning, potom prednášky a medzi tým ste museli stíhať hokej?
Každý semester to bolo trochu iné. Zvyčajne sme skoro ráno mali tréning v posilňovni a potom som išiel na prednášky, ktoré som mal približne do jednej alebo druhej popoludní. Okolo tretej sme mali ďalší tréning.
Potom záležalo na tom, či som mal laboratórne cvičenia. Niektoré moje vedecké predmety, napríklad chémia alebo biológia, zahŕňali aj pomerne dlhé laboratórne bloky. V rámci chémie som mal napríklad štvorhodinové laboratórne cvičenie večer.
Zvyčajne som si po tréningu dal večeru a potom išiel do laboratória, kde som bol približne od šiestej do desiatej večer. Keď som prišiel domov, ešte ma čakali domáce úlohy. Snažil som sa všetko dokončiť a pripraviť sa na cestovanie, pretože cez víkendy sme hrávali.
Bolo to rušné obdobie a vyžadovalo si dobré narábanie s časom. Zo začiatku som si na to musel trochu zvyknúť. Musel som sa naučiť, kedy môžem robiť jednotlivé veci, kedy sa môžem zabávať a tráviť čas s kamarátmi a zároveň si ustrážiť svoje priority. To bola jedna z najdôležitejších vecí, ktoré som sa naučil, najmä počas prvého ročníka.
Mali ste voľný čas na zábavu s kamarátmi, keďže ste študovali taký náročný odbor?
Áno. Učil som sa, ako narábať s časom. Niekedy to bolo náročné a občas ste museli nejaké veci obetovať. Napriek tomu by som to za nič na svete nevymenil.
Dokázal som tráviť čas aj so spoluhráčmi a mal som čas aj pre seba. Našťastie som mal okolo seba veľa skvelých ľudí a podporný tím. Pomáhali mi ľudia z hokejového programu aj z akademického oddelenia.
Vďaka nim som dokázal lepšie zorganizovať svoj rozvrh a vyťažiť čo najviac zo športovej aj akademickej stránky života.
Aké sú vaše plány do budúcnosti? Chcete ešte nejakých desať rokov hrať hokej a potom sa stať lekárom, alebo ako to momentálne vidíte?
Stále nad tým rozmýšľam. Uvidíme, čo sa stane. Ako som už povedal, momentálne si chcem nechať všetky možnosti otvorené a nechcem zatvárať žiadne dvere.
Medicína je mojou vášňou, ale zároveň milujem hokej. Hrám ho celý život a vždy bol môj sen stať sa profesionálnym hráčom. Snažím sa preto brať všetko deň za dňom a sústrediť sa na príležitosť, ktorú mám momentálne pred sebou v Spišskej Novej Vsi. Máme pred sebou sezónu a chcem z každého dňa vyťažiť čo najviac.
Koľko ešte musíte študovať, aby ste sa stali lekárom?
Ešte niekoľko krokov. V Spojených štátoch existuje prijímacia skúška na lekárske fakulty, ktorá sa nazýva MCAT. Trvá približne sedem hodín a študenti sa na ňu zvyčajne pripravujú celé mesiace.
Je to jedna z podmienok, ktoré musíte splniť pred podaním prihlášky na lekársku fakultu. Následne musíte prejsť prijímacím procesom a absolvovať štyri roky štúdia medicíny.
Je to dlhá cesta. Po skončení lekárskej fakulty vás ešte čaká rezidentský program a v prípade, že sa chcete špecializovať, aj ďalšie špecializačné vzdelávanie. Je to teda naozaj dlhý proces.
Mám však bakalársky titul a tiež určité skúsenosti z nemocničného prostredia. Aj vďaka hokeju som už mal možnosť navštíviť viacero nemocníc a spoznať ich prostredie pri rôznych zraneniach. Myslím si, že to je skúsenosť, ktorú má väčšina hokejistov.
Aj popri hokeji sa teda stále učíte nové veci a snažíte sa študovať medicínu vo voľnom čase?
Áno. Stále ma to zaujíma. Kedykoľvek mám možnosť, snažím sa venovať aj online pozorovaniu práce lekárov a učiť sa o tejto oblasti čo najviac.
Je to môj koníček a niečo, čo ma baví. Vždy sa snažím dozvedieť viac o celom procese a medicíne ako takej.
Aký lekár chcete byť?
Rád by som sa venoval športovej medicíne. Vzhľadom na moje športové zázemie a skúsenosti z profesionálneho hokeja by to pre mňa bol prirodzený ďalší krok. Myslím si, že práca v športovej medicíne a pomoc športovcom by mi veľmi vyhovovali.
Rozprávate sa o medicíne niekedy aj so spoluhráčmi?
Áno, občas sa ma na to pýtajú. Väčšina spoluhráčov vie, že som sa na univerzite venoval predlekárskemu štúdiu. Z času na čas teda príde reč aj na túto tému.
Aj v Spišskej?
Áno, aj v Spišskej.
Čítal som, že na Penn State vás volali Doc.
Áno. Na univerzite ma volali Doc. Teraz mám v Spišskej inú prezývku, volajú ma jednoducho Macker.
U hokejistov nie je časté, že majú aj takýto vedecký záujem alebo sa vo voľnom čase venujú štúdiu podobnej oblasti.
Na univerzite to niekedy bolo náročné. Keď vás však niečo baví a naozaj sa tomu chcete venovať, stojí to za to.
Keď som si našiel zdravú rovnováhu medzi štúdiom, hokejom a životom mimo oboch týchto oblastí, všetko fungovalo výborne. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo mám Penn State tak veľmi rád a prečo mám na svoje pôsobenie tam také dobré spomienky.
Bola medicína vždy vašou vášňou? Prečo vás práve táto oblasť zaujala?
Moja mama pracuje v zubnej ambulancii, takže som sa už počas dospievania často pohyboval v tomto prostredí. Trávil som tam pomerne veľa času a vždy ma zaujímala predstava pomáhať pacientom.
Neskôr som sa pre hokejové zranenia dostal častejšie do nemocníc. Postupne som začal mať väčší záujem o medicínu, rôzne oblasti ľudského tela a o to, ako môžu lekári ľuďom pomáhať.
Zaujímala ma aj chirurgia. Vždy to pre mňa bola fascinujúca oblasť a chcel som sa o nej jednoducho dozvedieť viac. Takto sa z toho postupne stala moja vášeň.
Mnohí hráči sa po skončení kariéry stanú trénermi. Vy môžete byť tímovým lekárom.
Áno (smiech).
Vaša posledná sezóna na Penn State bola historická. Dostali ste sa na Frozen Four prvýkrát v histórii programu. Keď sa obzriete späť, aká je najsilnejšia spomienka, ktorá vám napadne?
Jednoznačne gól, ktorým sme si zabezpečili postup na Frozen Four. Je to moment, na ktorý budem s veľkou radosťou spomínať celý život. Keď sa obzriem späť na celú sezónu, je neuveriteľné, čím všetkým sme si prešli. Začali sme totiž veľmi zle. V konferenčných zápasoch sme mali bilanciu nula výhier a deväť prehier.
Bol to zrejme najhorší štart v histórii nášho programu. Napriek tomu z našej šatne nikdy nezmizla viera. Vedeli sme, aký kvalitný tím máme a koľko talentu v ňom je. Mali sme skvelých lídrov na každej úrovni.
Najmä hráči vo svojich posledných ročníkoch boli neuveriteľní lídri. Ostatní ich nasledovali, pretože všetci milovali Penn State a verili, že máme dostatok kvality na to, aby sme vytvorili úspešný tím.
Druhá polovica sezóny bola potom niečím úplne výnimočným. Počas roka sa odohralo množstvo zaujímavých príbehov. Napríklad náš tretí brankár dostal príležitosť a v prvej polovici sezóny chytal neuveriteľne. Vybojoval nám niekoľko víťazstiev. Jeho zákrok sa dokonca dostal aj medzi najväčšie športové momenty na TSN.
Vyhrali sme aj niekoľko dôležitých zápasov v nájazdoch, napríklad proti Michigan State. Bol to jeden z tímov, ktoré patrili medzi najlepšie v krajine. Potom sme dokázali vyradiť Michigan na jeho vlastnom ľade. Podľa mňa je to jedno z najťažších miest, kde môžete na univerzitnej úrovni hrať.
Okolo Vianoc sme boli v rebríčku približne na 38. mieste a postupne sme sa dokázali posunúť až na pozíciu, ktorá nám zaručovala účasť na záverečnom turnaji.
Išli sme na víťaznej vlne, všetko nám začalo vychádzať v správnom čase a postupne sme sa dostali až tam, kam sme chceli.
Stále sledujete, ako sa im darí?
Áno. Stále pozerám zostrihy. Myslím si, že počas minulej sezóny som si pozrel zostrihy z každého ich zápasu. Navyše som s chalanmi pravidelne v kontakte, prakticky na dennej alebo týždennej báze.
Na obrancu trávite veľmi málo času na trestnej lavici. V tejto sezóne máte nula trestných minút, v minulom ročníku ste mali iba dve a nulu ste zaznamenali aj vo svojom treťom univerzitnom ročníku. Ako to robíte? Je to niečo, na čo sa cielene zameriavate?
Úprimne, nepovedal by som, že tomu venujem nejakú osobitnú pozornosť. Myslím si, že mi v tomto smere pomáhajú najmä moje nohy a korčuľovanie. Vďaka nim dokážem byť disciplinovaným hráčom a lepšie zastavovať súperove akcie.
Hráči sa niekedy dostanú do problémov preto, že sa ocitnú v zlej pozícii. Následne musia napríklad podraziť súpera alebo ho zahákovať a dostanú trest. Keď premýšľam o trestoch, ktoré som v minulosti dostal, často to bolo práve v situáciách, keď som nebol v správnej pozícii.
Preto sa snažím pracovať na správnom pozičnom postavení, pohybe a korčuľovaní. Myslím si, že vďaka tomu sa dokážem dostávať do správnych pozícií a nemusím siahať po takýchto zákrokoch. Postupne som sa ich snažil zo svojej hry eliminovať.
Nie je to teda tak, že by som si každý zápas hovoril, že chcem byť hráčom, ktorý nebude dostávať tresty. Myslím si, že za tým stojí skôr môj herný štýl a spôsob, akým bránim.
Pre tím je to určite užitočné.
Áno, samozrejme. Nikto nechce sedieť na trestnej lavici, takže je to určite výhoda.
Ako sa vám zatiaľ páči na Slovensku?
Milujem to tu. Slovensko a konkrétne Spišskú Novú Ves mám naozaj rád.
Vyrastal som ešte v menšom meste ako je Spišská a veľmi sa mi páči ten komunitný pocit. Cítite, že ľudia hokej naozaj milujú a sú veľmi vášnivými fanúšikmi svojho tímu. Ako hráči z toho dokážeme čerpať energiu. Takže áno, život tu si užívam.
Prekvapilo vás na Slovensku niečo? Či už krajina, ľudia alebo hokejová kultúra? Niečo, čo ste pred príchodom neočakávali?
Vždy som vedel, že slovenský hokej je veľmi kvalitný. Pamätám si, ako som v minulosti hrával proti slovenským tímom na turnaji World Selects a boli veľmi silné. Samozrejme, sledujem majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov, seniorské majstrovstvá sveta a aj slovenských hráčov v NHL. Sú to veľmi šikovní a kvalitní hokejisti.
Úroveň hokeja na Slovensku ma teda veľmi neprekvapila. Prekvapilo ma však počasie. Keď som prišiel do Spišskej, bolo ešte pomerne slnečno a pekne. Bolo to príjemné prekvapenie. Samozrejme, pekné počasie je vždy bonus. Teraz sa už začína ochladzovať, ale inak som si to tu veľmi užil.
Spomenuli ste slovenských hokejistov. Sú nejakí konkrétni, ktorých sledujete alebo vás zaujali?
Nemec je, samozrejme, mladý hráč a teraz mám k nemu aj určité prepojenie cez Calgary, keďže ho tam vymenili. Snažil som sa ho preto trochu sledovať. Je to hráč, ktorý sa neustále rozvíja a podľa mňa bude v NHL ešte dlhý čas veľmi dobrý.
Samozrejme, Slafkovský je útočník, ale keďže pochádzam z miesta pomerne blízko Montrealu a zápasy Canadiens mám vždy v televízii, mal som možnosť vidieť ho pomerne často.
Okrem toho som od detstva fanúšikom Bostonu Bruins, takže som mal vždy rád aj Cháru. Počas vyrastania som ho sledoval a bol jedným z mojich obľúbených hráčov. Teraz už, samozrejme, nehrá, ale pre slovenský hokej je to obrovská ikona.
Takže ste fanúšikom Bostonu Bruins, hoci pochádzate z Kanady?
Áno. Môj otec bol od detstva fanúšikom Bruins, takže som k nim prirodzene inklinoval aj ja. Začal som sledovať Bobbyho Orra, pozeral som zostrihy jeho zápasov a rôzne dokumenty o ňom.
Otec ho mal veľmi rád a myslím si, že práve to bol jeden z dôvodov, prečo som sa aj ja začal snažiť hrať ofenzívnejším štýlom a postupne sa zo mňa stal útočne ladený obranca.
Ako trávite voľný čas v Spišskej Novej Vsi?
Veľa času trávim so spoluhráčmi. Radi niekam chodíme, boli sme napríklad na bowlingu. Do kaviarní chodíme prakticky každý deň. Sadneme si, trávime spolu čas, rozprávame sa alebo ideme na večeru.
Máme tiež veľmi radi stolovú hru Osadníci z Katanu. Hrávame ju pomerne často. Väčšinou sme spolu, pozeráme rôzne športy alebo jednoducho hľadáme spôsoby, ako spolu tráviť čas. Je to dobré aj pre tímovú chémiu.
Trávite čas len so zahraničnými hráčmi alebo aj so slovenskými spoluhráčmi?
Nie, aj so slovenskými chalanmi. V šatni máme veľmi dobrý mix osobností, takže to funguje výborne.
Mali ste už príležitosť trochu spoznať Slovensko?
Bol som vo Vysokých Tatrách, zo Spišskej je to vlakom pomerne krátka cesta. Bol som tiež v Košiciach a Prešove. To sú zatiaľ dve mestá, ktoré som spoznal najviac, najmä preto, že sú najbližšie. Absolvoval som tam niekoľko jednodňových výletov a trochu som si ich prezrel.
Okrem toho som sa zatiaľ príliš ďaleko na západ nedostal. Myslím si, že moje ďalšie výlety budú pravdepodobne smerovať práve tam.
Mali ste pri vás aj rodinu. Aké to bolo? Ukázali ste im niečo zo Slovenska?
Samozrejme. Musel som im ukázať všetky zaujímavé miesta. Bolo to skvelé, pretože som ich už nejaký čas nevidel. Bolo príjemné mať ich tu a môcť im ukázať, ako to u nás funguje.
Chceli vidieť aj niekoľko zápasov a spoznať prostredie, v ktorom momentálne pôsobím. Predtým sledovali naše stretnutia online prostredníctvom prenosov, ale je to špeciálne, keď môžu prísť osobne a spojiť to s malým výletom.
Boli tu dva týždne, takže som veľmi rád, že som ich mohol mať pri sebe a ukázať im niekoľko miest.
Aké sú vaše ciele a ambície do budúcnosti? Uvažujete napríklad aj o posune do kvalitnejšej ligy?
Som súťaživý človek a hrať v čo najlepšej lige je vždy jedným z mojich cieľov. V prvom rade však chcem so Spišskou vyhrať majstrovský titul.
To je hlavný cieľ tejto sezóny – dostať sa do play-off a vyhrať titul. Veríme, že máme dostatočne kvalitnú skupinu na to, aby sme to dokázali. Máme veľa šikovných hráčov. Ako som už povedal, sme mladý tím, ale postupne sa učíme a napredujeme.
Momentálne je pre mňa najdôležitejšie, aby sme mali úspešný zvyšok základnej časti. Chcem, aby sme pokračovali v tom, čo robíme, ďalej sa zlepšovali a postupne sa pripravovali na play-off. V ňom potom chcem tímu čo najviac pomôcť a prispieť k úspechu. To sú momentálne moje hlavné ciele.