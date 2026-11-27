Úradujúci majster ŠK Slovan Bratislava odohrá v Niké lige duel na Tehelnom poli proti Košiciam, Trnava privíta Trenčín a DAC odohrá zápas v Podbrezovej.
Brankára Dominika Greifa a jeho Lyon čaká šláger s Monacom a Atlético Madrid s Dávidom Hanckom odohrá zápas v Elche. V anglickej Premier League sa odohrá šláger kola medzi Arsenalom a Manchestrom City.
Tipsport liga pokračuje ďalšími kolami. Poprad sa stretne so Spišiakmi a Prešovom. Nitra odohrá duely so Slovanom a Košicami.
Počas víkendu pokračuje ďalšími pretekmi v sezóne Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní. V americkom Killingtone sa pôjde slalom a obrovský slalom, no tentokrát bez účasti Petry Vlhovej.
Muži sa predstavia v Copper Mountain, kde ich čaká Super-G a obrovský slalom.
V priebehu týždňa odštartovala aj nová sezóna Svetového pohára v biatlone a bežeckom lyžovaní. Biatlonisti sa predstavia v šprintoch a zmiešaných štafetách vo fínskom Kontiolahti a bežci na lyžiach vo fínskom stredisku Ruka.
Jazdci formuly 1 sa tento víkend presunú do Kataru. Vyvrcholí aj finálový turnaj Davisovho pohára.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
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