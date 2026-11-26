Zápas o titul majstra sveta v šachu
3. partia:
Dommaraju Gukeš (Ind.) - Džavochir Sindarov (Uzb.) 0,5:0,5
/stav po 3. partii: 1,5:1,5/
Ani tretia partia o titul majstra sveta v šachu medzi úradujúcim šampiónom Dommarajumom Gukešom a Džavochirom Sindarovom nemala víťaza.
Uzbecký vyzývateľ sa vo štvrtok v ženevskej Bodmerovej knižnici dostal do časovej tiesne, no dokázal sa ubrániť.
Pred prvým voľným dňom je tak po troch remízach stav nerozhodný 1,5:1,5. Obaja hráči strávili počas tretej partie za šachovnicou takmer päť hodín.
Na remíze sa dohodli po 61. ťahu. Súboj o titul bude pokračovať v sobotu. Naplánovaných je maximálne 14 partií klasickým tempom.
V prípade nerozhodného stavu 7:7 by o víťazovi rozhodol tajbrejk v rapid šachu, prípadne v bleskovom šachu.
Hrá sa o 2,5 milióna dolárov, pričom víťaz získa minimálne 1,3 milióna dolárov. Majster sveta bude korunovaný najneskôr 12. decembra.