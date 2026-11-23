„Bolo to zaujímavé. Nikdy by mi nenapadlo, že niečo také v tejto hale počas kariéry zažijem,“ hovoril Dylan Larkin ešte v októbri po zápase Detroitu na ľade Montrealu.
Počas stretnutia totiž domáci fanúšikovia začali skandovať „Chceme Larkina!“, čím dali najavo, koho by radi videli v drese Canadiens.
„Sú to vášniví fanúšikovia. Podľa mňa je tu najlepšia atmosféra. Hokeju rozumejú a milujú svoj tím. Tak som to aj vnímal."
O necelých sedem týždňov neskôr sa želanie priaznivcov Montrealu stalo skutočnosťou.
Canadiens v nedeľu získali Dylana Larkina z Detroitu v jednej z najväčších výmen aktuálnej sezóny NHL.
Cena však bola vysoká. Detroit získal útočníkov Kirbyho Dacha a Michaela Hagea, brankára Samuela Montembeaulta a štyri draftové výbery - dve prvé kolá (2027 a 2029), druhé kolo v roku 2027 a štvrté kolo v roku 2028.
Oba výbery v prvom kole sú chránené v najlepšej desiatke. Ak by Montreal získal jeden z nich medzi prvými desiatimi, odovzdá namiesto neho svoj výber v nasledujúcom roku, ktorý už nebude chránený.
Canadiens okrem Larkina dostali aj výbery Detroitu v treťom kole draftu 2027 a druhom kole draftu 2028.
V prípade Larkina ide o koniec niekoľkomesačnej ságy. Americký útočník už v lete požiadal o výmenu, v septembri prišiel o kapitánske céčko a na konci októbra ho klub suspendoval bez nároku na plat po tom, čo oznámil, že za Detroit už nenastúpi.
Odvtedy sa na ľade nepredstavil. Posledný zápas odohral 26. októbra proti Edmontonu, keď strelil vyrovnávajúci gól v závere tretej tretiny.
Po výmene do Montrealu sa jeho suspendácia, počas ktorej prišiel o viac ako milión dolárov, skončila.
Podľa dostupných informácií by sa Larkin mal k novému tímu pripojiť v pondelok. Canadiens hrajú v noci na utorok doma proti Los Angeles Kings (1.00 h.), no jeho štart je nepravdepodobný. Očakáva sa, že pred debutom absolvuje aspoň niekoľko tréningov.
Montreal získal centra, ktorý v posledných piatich sezónach zakaždým prekonal hranicu 30 gólov. Navyše má platnú zmluvu až do konca ročníka 2030/31 s priemerným ročným platom 8,7 milióna dolárov.
Ako výmenu hodnotia zámorskí experti, ktorí dlhodobo sledujú Canadiens?
Basu: Vysoká cena, ale logické rozhodnutie
Podľa Arpona Basua z The Athletic bolo najťažšou časťou výmeny rozhodnutie vzdať sa Michaela Hagea.
Dvadsaťročný talent patrí medzi najlepších hráčov univerzitnej NCAA, no otázkou zostávalo, či sa dokáže presadiť v čase, keď bude Montreal pripravený bojovať o Stanleyho pohár. Larkin tento problém vyriešil okamžite.
„Bolo to drahé, ale zároveň to bolo rozhodnutie, nad ktorým nebolo treba dlho premýšľať,“ hodnotil Basu.
Canadiens podľa neho využili prebytok perspektívnych hráčov a draftových výberov na vyriešenie najväčšej slabiny mužstva, obsadenia pozície druhého centra.
Dôležitá je aj Larkinova zmluva. Štvorica útočníkov z prvých dvoch formácií Suzuki, Caufield, Slafkovský a Larkin budú dokopy zaťažovať platový strop sumou len niečo vyše 32 miliónov dolárov ročne.
Montreal tak podľa Basua získal kvalitného hráča na niekoľko sezón dopredu a zároveň si zachoval finančný priestor na ďalšie posilnenie mužstva.
Cowan: Prestavba Montrealu sa skončila
Podobne výmenu vníma aj Stu Cowan, dlhoročný novinár denníka Montreal Gazette, ktorý sa venuje Canadiens.
„Cena bola veľmi vysoká a táto výmena je znamením, že prestavba Montrealu sa oficiálne skončila,“ napísal.
Pripomenul, že Canadiens boli v posledných dvoch sezónach najmladším tímom, ktorý postúpil do play-off.
Podľa neho je Montreal po príchode Larkina okamžite kvalitnejším mužstvom a môže sa zaradiť medzi vážnych kandidátov na zisk Stanleyho pohára. Aj Cowan zároveň upozornil, že najväčšou stratou je Michael Hage.
„Otázkou teraz je, ako Larkin, rodák z Michiganu, zapadne do kabíny kanadského tímu, ktorého súčasťou v skutočnosti nechcel byť,“ zamýšľa sa Cowan.
Pomôcť by mu podľa novinára mohla prítomnosť štyroch amerických spoluhráčov - Colea Caufielda, Lanea Hutsona, Chrisa Kreidera a Jacoba Fowlera.
Experti TSN: Je to krádež Montrealu
Ešte jednoznačnejšie hodnotili výmenu experti kanadskej televíznej stanice TSN.
Bývalý funkcionár NHL a v súčasnosti expert televízie TSN Craig Button odmieta názory, že Montreal za Larkina zaplatil priveľa.
„To si zo mňa robíte srandu? Že zaňho zaplatili priveľa? Keď sa snažíte vyhrať Stanleyho pohár? Toto je cena za víťazstvo, cena za to, že chcete byť šampiónmi a dostať sa do pozície, v ktorej môžete zabojovať o titul. Takúto cenu jednoducho musíte zaplatiť,“ povedal.
Podobný názor má Dave Reid, bývalý krídelník a dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára, ktorý dnes pôsobí ako televízny expert.
„Gratulujem, Montreal. Gratulujem, Dylan Larkin. V konečnom dôsledku je to krádež Montrealu,“ vyhlásil.
Reid si nemyslí, že Canadiens stratili hráčov, ktorých by nedokázali nahradiť. Kirbyho Dacha považuje za dobrého útočníka do tretieho útoku, zatiaľ čo Samuel Montembeault podľa neho už nemal v Montreale budúcnosť.
„Michael Hage je skvelý mladý hráč, ale v Montreale by možno nedostal takú príležitosť, akú dostane v Detroite. Môže byť rozdielový hráč, ale o päť rokov. Montreal pridal do zostavy hviezdneho centra teraz,“ vysvetlil Reid.
Engels: Larkin je z výmeny nadšený
Výmenu podrobne rozobral aj novinár Eric Engels zo Sportsnetu, ktorý dlhodobo sleduje dianie v Montreale.
V samostatnom komentári k výmene vyzdvihol najmä prácu generálneho manažéra Kenta Hughesa.
Získať kvalitného centra do druhého útoku je podľa neho v súčasnej NHL mimoriadne náročné. Hughesovi sa však podarilo priviesť hráča, ktorý posledných jedenásť sezón plnil v Detroite úlohu prvého centra.
„Hughes si zaslúži uznanie za to, že túto cenu zaplatil,“ napísal Engels.
Engels zároveň zdôraznil, že Montreal Larkinovým príchodom získal niekoľkoročnú príležitosť zabojovať o Stanleyho pohár.
„Najväčšiu slabinu v strede útoku vyriešil bez toho, aby musel obetovať väčšinu svojich najcennejších mladých hráčov."
Engels tiež uviedol, že podľa ľudí z blízkeho okolia amerického útočníka je z výmeny do Montrealu „nadšený“.
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