Hokejisti HK Poprad a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 23. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 23. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
27.11.2026 o 17:30
23. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prehľad
Rozhodca: Klejna, Lesay – Knižka, Pribula..
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 23. kola Tipsport ligy medzi HK Poprad a HK Spišská Nová Ves.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.