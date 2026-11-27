Svetový pohár v cyklokrose 2026/2027 - Ostrava
Preteky žien elite:
1.
Marie Schreiberová
SD Worx - Protime
51:25 min
2.
Aniek van Alphenová
Fenix-Premier Tech
+ 6 s
3.
Manon Bakkerová
-
+ 9 s
4.
Zoe Bäckstedtová
CANYON//SRAM
+ 43 s
5.
Ceylin del Carmen Alvaradová
Fenix-Premier Tech
+ 48 s
6.
Kristýna Zemanová
Crelan - Corendon
+ 1:00 min
44.
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
+ 5:48 min
47.
Dorota Vojtíšková
Brudek Dukla Bratislava
+ 5:58 min
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Luxemburčanka Marie Schreiberová sa stala víťazkou úvodných pretekov Svetového pohára v cyklokrose 2026/2027, ktoré po prvý raz hostila Ostrava.
V náročných podmienkach, keď sa cyklistky museli vysporiadať so snehom aj bahnom, si čiastočne napravila chuť po kontroverzných majstrovstvách Európy, keď jej rozhodcovia zobrali zlatú medailu.
Na trati bojovala najmä s holandskými rivalkami. Dve z nich ju doplnili na pódiu - strieborná Aniek van Alphenová a bronzová Manon Bakkerová.
Dvojica slovenských reprezentantiek nebojovala v Česku o popredné priečky a umiestnila sa až v piatej desiatke. Na 44. mieste klasifikovali Viktóriu Chladoňovú, o tri priečky pred Dorotou Vojtíškovou.
Nevydarený štart
Viktória Chladoňová štartovala z tretieho radu, ale úvodné sekundy jej vôbec nevyšli. V nahustenom priestore ju najskôr zabrzdili súperky, aby následne skončila na zemi aj slovenská šampiónka.
Aj keď sa rýchlo zdvihla, musela svoj bicykel niesť mimo ideálnu stopu, takže sa útla 20-ročná pretekárka musela doslova brodiť snehom.
Komplikácie z úvodu sa podpísali na tom, že po prvom zo siedmich kôl mala Chladoňová už vyše minútové manko a figurovala na 35. mieste.
Ďalšie kolo absolvovala spolu s 18-ročnou Češkou Barborou Bukovskou, ktorá ju zdolala na minulotýždňovom podujatí NoLimited Cup v Šamoríne.
V nasledujúcom priebehu si už televízne kamery Chladoňovú nevšímali, a tak diváci mohli iba podľa live timingu sledovať jej výsledkový prepad.
Brandová zbytočne stratila minútu
Najmä piate a šieste kolo mala rodáčka zo Soblahova veľmi zlé (8:27, 8:36 min), čo mohli zapríčiniť aj prípadné ďalšie pády či technické problémy.
Na chvíľu sa dokonca Chladoňová ocitla až za krajankou Dorotou Vojtíškovou, no v záverečnom kole predstihla zopár súperiek a obsadila 44. miesto.
Sklamaná bola aj úradujúca majsterka sveta Lucinda Brandová. Počas jedného z prejazdov depom minútu čakala na výmenu bicykla a okuliarov, vďaka čomu sa prepadla a napokon obsadila len 15. miesto.
V záverečnom kole boli diváci v Ostrave svedkami súboja troch cyklistiek o víťazstvo. Najviac síl mala Schreiberová, ktorá si vypracovala náskok už počas okruhu, a tak si cieľovú rovinu mohla užiť.
Holanďanka Aniek van Alphenová sa musela uspokojiť s druhým miestom, hoci väčšinu pretekov viedla. Stupne víťazov doplnila jej krajanka Manon Bakkerová, ktorá bola slabšia v záverečnom šprinte.