Svetový pohár v biatlone - Kontiolahti
Výsledky - vytrvalostné preteky žien na 15 km:
PORADIE
KRAJINA
MENO
ČAS
1.
Elvira Öbergová
41:47,9 min (1)
2.
Sonja Leinamová
+ 22,7 s (0)
3.
Julia Simonová
+ 35,4 s (0)
4.
Oceane Michelonová
+ 53,1 s (0)
5.
Marthe Krakstad Johansenová
+ 1:19,7 min (0)
6.
Karoline Offigstad Knottenová
+ 1:20,2 min (1)
54.
Mária Remeňová
+ 6:06,4 min (3)
60.
Ema Kapustová
+ 6:37,3 min (2)
81.
Michaela Straková
+ 8:23,0 min (4)
91.
Zuzana Remeňová
+ 9:49,4 min (7)
/Správu aktualizujeme/
Švédska biatlonistka Elvira Öbergová sa stala víťazkou otváracieho podujatia novej sezóny Svetového pohára.
- ONLINE: Vytrvalostné preteky žien v Kontiolahti, Svetový pohár v biatlone
- Program, výsledky a kalendár - Svetový pohár v biatlone 2026/2027 (Kapustová, Borguľa)
V piatkových individuálnych vytrvalostných pretekoch vo fínskom Kontiolahti vybielila devätnásť terčov, no vďaka behu sa dostala aj pred stopercentné ženy.
Na pódiu ju doplnili domáce prekvapenie Sonja Leinamová a olympijská šampiónka Julia Simonová.
V cieli zo Sloveniek je aj Ema Kapustová, ktorá síce urobila len dve chyby, no jedným z najhorších behov nabrala enormnú stratu viac ako štyroch minút.
Pred ňu sa zo Sloveniek dostala len Mária Remeňová, ktorá s tromi chybami stratila niečo cez šesť minút.
Zlý výkon na strelnici podala jej sestra Zuzana, ktorá urobila až sedem chýb, z toho až štyri na prvej položke sezóny. V cieli stratila takmer desať minút.