Hokejisti tímov New Jersey Devils a Calgary Flames dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
V drese Flames nastúpi Šimon Nemec, ktorý nastúpi proti New Jersey prvýkrát od letnej výmeny.
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ONLINE PRENOS: New Jersey Devils - Calgary Flames dnes (hokej, NHL, Nemec, výsledok, piatok, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
27.11.2026 o 19:00
NJ Devils
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Calgary
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL, v ktorom sa proti sebe postavia New Jersey Devils a Calgary Flames.
New Jersey Devils sa nachádzajú na 3. mieste Východnej konferencie a 2. priečke Metropolitnej divízie. Po 25 odohraných zápasoch majú na konte 34 bodov, bilanciu 17 víťazstiev a 8 prehier a skóre 94:77. Z posledných piatich stretnutí zaznamenali tri víťazstvá a dve prehry. Najskôr zdolali Washington 7:4, následne prehrali s Montrealom 2:3 a St. Louis 6:9. Potom si poradili s Columbusom 3:2 a naposledy uspeli aj na jeho ľade, kde zvíťazili 3:2 po samostatných nájazdoch.
Calgary Flames sa nachádzajú na 11. mieste Západnej konferencie a 4. pozícii Pacifickej divízie. Po 26 zápasoch získali 24 bodov, majú bilanciu 11 víťazstiev, 13 prehier a 2 prehry po predĺžení či nájazdoch, pričom ich skóre je 67:89. V posledných piatich dueloch dvakrát zvíťazili a trikrát prehrali. Najskôr zdolali San Jose 5:2, potom nestačili na Minnesotu 1:4, Chicago 3:4 po predĺžení a Ottawu 1:2. Naposledy si však napravili chuť na ľade Pittsburghu, kde triumfovali 6:3.
Špeciálnu príchuť bude mať stretnutie pre slovenského obrancu Šimona Nemca, ktorý sa vracia do New Jersey, kde odštartoval svoju kariéru v NHL. Po letnom prestupe do Calgary sa prvýkrát postaví proti svojmu bývalému tímu. Navyše prichádza vo výbornej forme, keď bodoval v posledných piatich zápasoch za sebou a v aktuálnej sezóne má na konte už 12 bodov (2+10).
Martin Pospíšil nedohral 21. novembra stretnutie proti Chicagu (3:4 po predĺžení). Po tvrdom zákroku Wyatta Kaisera, ktorý ho zasiahol do oblasti hlavy, zamieril do šatne a do zápasu sa už nevrátil. Calgary následne oznámilo zranenie hornej časti tela. Pospíšil necestoval ani s tímom na päťzápasový trip. Tréner Ryan Huska uviedol, že jeho stav sa zlepšuje a verí v skorý návrat.
Samuel Honzek sa po predchádzajúcom zranení dolnej časti tela vrátil do zápasového tempa v drese farmárskeho tímu Calgary Wranglers v AHL. Hneď pri svojom prvom vystúpení 14. novembra proti Hendersonu si však poranil zápästie. Podľa informácií z 17. novembra má ísť o zranenie s predpokladanou rekonvalescenciou v trvaní niekoľkých týždňov.
New Jersey Devils sa nachádzajú na 3. mieste Východnej konferencie a 2. priečke Metropolitnej divízie. Po 25 odohraných zápasoch majú na konte 34 bodov, bilanciu 17 víťazstiev a 8 prehier a skóre 94:77. Z posledných piatich stretnutí zaznamenali tri víťazstvá a dve prehry. Najskôr zdolali Washington 7:4, následne prehrali s Montrealom 2:3 a St. Louis 6:9. Potom si poradili s Columbusom 3:2 a naposledy uspeli aj na jeho ľade, kde zvíťazili 3:2 po samostatných nájazdoch.
Calgary Flames sa nachádzajú na 11. mieste Západnej konferencie a 4. pozícii Pacifickej divízie. Po 26 zápasoch získali 24 bodov, majú bilanciu 11 víťazstiev, 13 prehier a 2 prehry po predĺžení či nájazdoch, pričom ich skóre je 67:89. V posledných piatich dueloch dvakrát zvíťazili a trikrát prehrali. Najskôr zdolali San Jose 5:2, potom nestačili na Minnesotu 1:4, Chicago 3:4 po predĺžení a Ottawu 1:2. Naposledy si však napravili chuť na ľade Pittsburghu, kde triumfovali 6:3.
Špeciálnu príchuť bude mať stretnutie pre slovenského obrancu Šimona Nemca, ktorý sa vracia do New Jersey, kde odštartoval svoju kariéru v NHL. Po letnom prestupe do Calgary sa prvýkrát postaví proti svojmu bývalému tímu. Navyše prichádza vo výbornej forme, keď bodoval v posledných piatich zápasoch za sebou a v aktuálnej sezóne má na konte už 12 bodov (2+10).
Martin Pospíšil nedohral 21. novembra stretnutie proti Chicagu (3:4 po predĺžení). Po tvrdom zákroku Wyatta Kaisera, ktorý ho zasiahol do oblasti hlavy, zamieril do šatne a do zápasu sa už nevrátil. Calgary následne oznámilo zranenie hornej časti tela. Pospíšil necestoval ani s tímom na päťzápasový trip. Tréner Ryan Huska uviedol, že jeho stav sa zlepšuje a verí v skorý návrat.
Samuel Honzek sa po predchádzajúcom zranení dolnej časti tela vrátil do zápasového tempa v drese farmárskeho tímu Calgary Wranglers v AHL. Hneď pri svojom prvom vystúpení 14. novembra proti Hendersonu si však poranil zápästie. Podľa informácií z 17. novembra má ísť o zranenie s predpokladanou rekonvalescenciou v trvaní niekoľkých týždňov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: