Basketbalisti Levíc, Dakar a Turné štyroch mostíkov. Športový program na dnes (6. január)

Športový program na utorok, 6. január
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
MS v hokeji do 20 rokov 2026
- 2:30 Švédsko - Česko, MS do 20 rokov - finále /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Futbal
- 9:00 mediálny termín pri začiatku zimnej prípravy MFK Zemplín Michalovce
- 17:00 Alžírsko - DR Kongo, osemfinále Africký pohár národov 2025
- 20:00 Pobrežie Slonoviny - Burkina Faso, osemfinále Africký pohár národov 2025
- 15:00 AC Pisa - Como 1907, 19. kolo Serie A
- 18:00 US Lecce - AS Rím, 19. kolo Serie A
- 20:45 US Sassuolo - Juventus Turín, 19. kolo Serie A
- 21:00 West Ham United - Nottingham Forest, 21. kolo Premier League
Hokej
- 1:00 Washington Capitals - Anaheim Ducks, NHL
- 1:00 New York Rangers - Utah Mammoth, NHL
- 1:30 Ottawa Senators - Detroit Red Wings, NHL
- 3:30 Calgary Flames - Seattle Kraken, NHL
- 4:30 Los Angeles Kings - Minnesota Wild, NHL
- 17:30 HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno, 39. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň, 39. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc - HC Kometa Brno, 39. kolo českej extraligy
- 18:30 HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice, 39. kolo českej extraligy
- 18:00 HK Žiar nad Hronom - HK Gladiators Trnava, 32. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 20:00 Slovensko - Maďarsko, ženy - prípravný zápas pred MS hráčok do 18 rokov
Tenis
- Turnaj ATP v Brisbane a Hongkongu
- Turnaj WTA v Brisbane a Aucklande
- 0:30 Kanada - Belgicko, United Cup
- 3:00 Taliansko - Francúzsko, United Cup
- 7:30 Austrália - Česko, United Cup
Motorizmus
- 6:00 3.etapa: Al Ula - Al Ula, Rely Dakar 2026
Basketbal
- 14:00 BC Slovan Bratislava - Piešťanské Čajky, 15. kolo Tipos extraligy
- 17:00 BC Slovan Bratislava - BC Komárno, 18. kolo, Tipos SBL
- 18:00 BC Prievidza - Iskra Svit, dohrávka 15. kola, Tipos SBL
- 17:30 Fitness First Würzburg Baskets - Patrioti Levice, prvý zápas /na dva víťazné zápasy/ play-in Ligy majstrov
Skoky na lyžiach
- 13:00 kvalifikácia, ženy - SP /účasť SR/
- 14:20 hlavná súťaž
- 16:30 hlavná súťaž, SP Turné štyroch mostíkov
Volejbal
- 15:00 ŠK ELBA Prešov - VK Pirane Brusno, 13. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 ŠKM Liptovský Hrádok - VA UNIZA Žilina, 13. kolo Niké extraligy
- 17:00 Kooperativa Slávia EUBA - HIT UCM Trnava, 13. kolo Niké extraligy
- 19:00 Volley project UKF Nitra - ŠVK Pezinok, 13. kolo Niké extraligy
- 20:00 VK Slovan Bratislava - VK Nové Mesto nad Váhom, 13. kolo Niké extraligy
- 18:00 TJ Spartak Myjava - TJ Slávia Svidník, 10. kolo Niké Extraligy
- 18:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - ŠVK Tatran, 10. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 HIT MTF Trnava - RIEKER UJS Komárno, 10. kolo Niké Extraligy
Vodné pólo
- 11:30 TK reprezentácie SR pred odchodom na ME mužov
TV program: utorok, 6. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.