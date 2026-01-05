Basketbalisti Levíc, Dakar a Turné štyroch mostíkov. Športový program na dnes (6. január)

Patrioti Levice.
Patrioti Levice. (Autor: TASR/Veronika Mihaliková)
6. jan 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 6. januára. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 6. január

MS v hokeji do 20 rokov 2026

Futbal

  • 9:00 mediálny termín pri začiatku zimnej prípravy MFK Zemplín Michalovce 

  • 17:00 Alžírsko - DR Kongo, osemfinále Africký pohár národov 2025
  • 20:00 Pobrežie Slonoviny - Burkina Faso, osemfinále Africký pohár národov 2025

  • 15:00 AC Pisa - Como 1907, 19. kolo Serie A 
  • 18:00 US Lecce - AS Rím, 19. kolo Serie A 
  • 20:45 US Sassuolo - Juventus Turín, 19. kolo Serie A

  • 21:00 West Ham United - Nottingham Forest, 21. kolo Premier League

Hokej

  • 1:00 Washington Capitals - Anaheim Ducks, NHL 
  • 1:00 New York Rangers - Utah Mammoth, NHL
  • 1:30 Ottawa Senators - Detroit Red Wings, NHL 
  • 3:30 Calgary Flames - Seattle Kraken, NHL 
  • 4:30 Los Angeles Kings - Minnesota Wild, NHL

  • 17:30 HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno, 39. kolo českej extraligy 
  • 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň, 39. kolo českej extraligy 
  • 18:00 HC Olomouc - HC Kometa Brno, 39. kolo českej extraligy 
  • 18:30 HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice, 39. kolo českej extraligy

  • 18:00 HK Žiar nad Hronom - HK Gladiators Trnava, 32. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 20:00 Slovensko - Maďarsko, ženy - prípravný zápas pred MS hráčok do 18 rokov

Tenis

  • Turnaj ATP v Brisbane a Hongkongu
  • Turnaj WTA v Brisbane a Aucklande

  • 0:30 Kanada - Belgicko, United Cup 
  • 3:00 Taliansko - Francúzsko, United Cup 
  • 7:30 Austrália - Česko, United Cup 

Motorizmus

Basketbal

  • 14:00 BC Slovan Bratislava - Piešťanské Čajky, 15. kolo Tipos extraligy

  • 17:00 BC Slovan Bratislava - BC Komárno, 18. kolo, Tipos SBL 
  • 18:00 BC Prievidza - Iskra Svit, dohrávka 15. kola, Tipos SBL

  • 17:30 Fitness First Würzburg Baskets - Patrioti Levice, prvý zápas /na dva víťazné zápasy/ play-in Ligy majstrov

Skoky na lyžiach

  • 13:00 kvalifikácia, ženy - SP /účasť SR/ 
  • 14:20 hlavná súťaž 

  • 16:30 hlavná súťaž, SP Turné štyroch mostíkov

Volejbal

  • 15:00 ŠK ELBA Prešov - VK Pirane Brusno, 13. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 16:00 ŠKM Liptovský Hrádok - VA UNIZA Žilina, 13. kolo Niké extraligy 
  • 17:00 Kooperativa Slávia EUBA - HIT UCM Trnava, 13. kolo Niké extraligy
  • 19:00 Volley project UKF Nitra - ŠVK Pezinok, 13. kolo Niké extraligy 
  • 20:00 VK Slovan Bratislava - VK Nové Mesto nad Váhom, 13. kolo Niké extraligy

  • 18:00 TJ Spartak Myjava - TJ Slávia Svidník, 10. kolo Niké Extraligy 
  • 18:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - ŠVK Tatran, 10. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 19:00 HIT MTF Trnava - RIEKER UJS Komárno, 10. kolo Niké Extraligy 

Vodné pólo

  • 11:30 TK reprezentácie SR pred odchodom na ME mužov
TV program: utorok, 6. január
Ostatné športy

