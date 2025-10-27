Levice v domácej premiére v Lige majstrov. Športový program na dnes (28. október)

Momentka zo zápasu VEF Riga - Patrioti Levice.
Momentka zo zápasu VEF Riga - Patrioti Levice. (Autor: FIBA)
28. okt 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 28. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 28. október

Futbal

  • 13:00 Švajčiarsko - San Maríno, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
  • 17:00 Bulharsko - Slovensko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
  • 17:00 AC Sparta Praha - Bohemians Praha 1905, dohrávka 13. kola českej ligy
  • 16:00 Slovensko - Maďarsko, prípravný zápas žien
  • 18:30 US Lecce - SSC Neapol, 9. kolo Serie A
  • 20:45 Atalanta Bergamo - AC Miláno, 9. kolo Serie A

Hokej

  • 0:00 Pittsburgh Penguins - St. Louis Blues, NHL
  • 0:30 Ottawa Senators - Boston Bruins, NHL
  • 23:00 Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 23:00 Toronto Maple Leafs - Calgary Flames, NHL
  • 23:30 Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights, NHL
  • 23:45 Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets, NHL
  • 11:30 HC MUŠLA Topoľčany - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 HC 19 Humenné - TSS GROUP Dubnica, 14. kolo Tipos SHL

  • 15:30 HC Verva Litvínov - HC Olomouc, 19. kolo českej extraligy
  • 16:00 Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec, 19. kolo českej extraligy
  • 16:00 HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav, 19. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Oceláři Třinec - Motor České Budějovice, 19. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové, 19. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň, 19. kolo českej extraligy

Tenis

  • Turnaj ATP v Paríži
  • Turnaj WTA v Hongkongu, Jiujiang a Meride
  • 10:00 Challenger Slovak Open 2025, Bratislava

Basketbal

  • 18:00 Patrioti Levice - AEK BC Atény, Liga majstrov

Zápasenie

  • 16:15  MS do 23 rokov /účasť SR/
TV program: utorok, 28. október
Ostatné športy

