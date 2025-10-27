Levice v domácej premiére v Lige majstrov. Športový program na dnes (28. október)

Športový program na utorok, 28. október
Futbal
- 13:00 Švajčiarsko - San Maríno, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
- 17:00 Bulharsko - Slovensko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
- 17:00 AC Sparta Praha - Bohemians Praha 1905, dohrávka 13. kola českej ligy
- 16:00 Slovensko - Maďarsko, prípravný zápas žien
- 18:30 US Lecce - SSC Neapol, 9. kolo Serie A
- 20:45 Atalanta Bergamo - AC Miláno, 9. kolo Serie A
Hokej
- 0:00 Pittsburgh Penguins - St. Louis Blues, NHL
- 0:30 Ottawa Senators - Boston Bruins, NHL
- 23:00 Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins, NHL
- 23:00 Toronto Maple Leafs - Calgary Flames, NHL
- 23:30 Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights, NHL
- 23:45 Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets, NHL
- 11:30 HC MUŠLA Topoľčany - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HC 19 Humenné - TSS GROUP Dubnica, 14. kolo Tipos SHL
- 15:30 HC Verva Litvínov - HC Olomouc, 19. kolo českej extraligy
- 16:00 Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec, 19. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav, 19. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Oceláři Třinec - Motor České Budějovice, 19. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové, 19. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň, 19. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Paríži
- Turnaj WTA v Hongkongu, Jiujiang a Meride
- 10:00 Challenger Slovak Open 2025, Bratislava
Basketbal
- 18:00 Patrioti Levice - AEK BC Atény, Liga majstrov
Zápasenie
- 16:15 MS do 23 rokov /účasť SR/
TV program: utorok, 28. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.