Futbalisti Slovana Bratislava a MŠK Žilina znížili v Niké lige náskok lídra Dunajskej Stredy na rozdiel ôsmich bodov.
„Belasí“ zdolali v sobotnom dueli 16. kola doma FC Košice 3:0, tretia Žilina zvíťazila na pôde Komárna 3:0.
Hráči DAC remizovali v pozícii už istých jesenných majstrov na ihrisku FK Železiarne Podbrezová 1:1 a prišli o sedemzápasovú víťaznú sériu. Naďalej však pokračujú v súťaži bez prehry.
Slovanisti strelili všetky tri góly v záverečnej polhodine. „Šošoni“ potvrdili dobrú formu na ihriskách súperov, kde sú aj naďalej v prebiehajúcej sezóne nezdolaní.
Košičania sú po dueli v hlavnom meste na šiestej priečke, „železiari“ neprehrali tretí zápas za sebou a s 22 bodmi sa držia na piatom mieste. Komárno prehralo druhý duel za sebou a v tabuľke mu patrí 9. miesto.
Spartak Trnava je pred vzájomným sobotným zápasom pod Dubňom o tri body za Žilinou, štvrté mužstvo tabuľky si pripísalo tretiu výhru za sebou, keď na domácom ihrisku zvíťazilo nad Trenčínom gólom Luku Chorcheliho 1:0.
Banská Bystrica rozhodla o víťazstve 1:0 nad oslabeným Ružomberkom až v úplnom závere.
Jediný gól stretnutia padol po hlavičke Jakuba Považanca v druhej nadstavenej minúte. Bystričania pretrhli sériu štyroch duelov bez víťazstva a zo siedmeho miesta strácajú na hornú šestku dva body. Liptáci naopak prehrali v lige tretíkrát za sebou.
Na dne tabuľky bol po víkendových zápasoch Trenčín s jedenástimi bodmi. Jedenásty Ružomberok a desiata Skalica majú o bod viac.
Záhoráci sa v nedeľu odlepili z posledného miesta po domácej bezgólovej remíze s Michalovcami.
Niké liga - 16. kolo
Pobdrezová - Dunajská Streda 1:1 (0:1)
Góly: 80. Deml - 17. Trusa
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Komárno - Žilina 0:3 (0:2)
Góly: 22. Šimko (vl.), 23. Homet Ruiz, 85. Adang
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Banská Bystrica - Ružomberok 1:0 (0:0)
Gól: 90.+2 Považanec
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Slovan Bratislava - Košice 3:0 (0:0)
Gól: 66. Bajrič, 72. Maroš, 78. Blackman
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Skalica - Michalovce 0:0
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Spartak Trnava - Trenčín 1:0 (0:0)
Gól: 57. Khorkheli
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