Svetový pohár v lyžovaní - Copper Mountain
Výsledky obrovského slalomu mužov:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Lucas Braathen
2:21,01 min
2.
Stefan Brennsteiner
+ 0,14 s
3.
Anton Grammel
+ 0,54 s
4.
Joshua Sturm
+ 0,71 s
5.
Alban Elezi Cannferina
+ 0,75 s
6.
Flavio Vitale
+ 0,78 s
Andreas Žampa
nedokončil
Adam Žampa
nedokončil
Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen triumfoval v nedeľňajšom obrovskom slalome Svetového pohára alpských lyžiarov v americkom stredisku Copper Mountain a pripísal si tretí triumf vo štvrtých pretekoch prebiehajúcej sezóny.
Zároveň tak navýšil svoj náskok na čele celkového poradia SP aj poriadia disciplíny. Druhý skončil Rakúšan Stefan Brennsteiner s mankom 14 stotín sekundy a tretí bol Anton Gramme z Nemecka (+0,54 s).
Dvadsaťšesťročný Braathen vyhral úvodný obrák sezóny v Söldene a následne aj slalom vo fínskom Levi.
V Copper Mountain dosiahol už jedenásty triumf v kariére v SP, z toho šiesty v obrovskom slalome.
„Mal som rešpekt pred traťou, dnes som takmer prišiel o víťazstvo v súboji so Stefanom, ale som rád, že som to zvládol,“ povedal v televíznom rozhovore Braathen, ktorý v cieli lapal po dychu.
Základ položil v prvom kole, po ktorom figuroval na druhej priečke s mankom 0,33 s na Brennsteiner. V druhom predviedol dynamickú jazdu a vyhol sa chybám.
To sa nepodarilo jeho súperovi z Rakúska, ktorý preťal cieľ s mankom 14 stotín na Brazílčana.
Tretie miesto z prvého kola neobhájil Belgičan Sam Maes, ktorý pár bránok pred cieľom vypadol a stále čaká na prvé pódium v kariére.
Slovenskí reprezentanti Andreas a Adam Žampovci sa do druhého kola neprebojovali. Prvý menovaný vypadol po druhom medzičase a druhý v spodnej časti trate.
„Ten prechod mi absolútne nevyšiel, tam ma to rozhodilo. Potom som tam bo neskoro a podkĺzlo sa mi to na vnútornej lyži. Mrzí ma to. Čakajú ma ďalšie tréningy a urobím všetko pre to, aby som bol v druhom kole,“ vyhlásil Andreas Žampa.
„Bohužiaľ, pár bránok pred cieľom som vypadol. Zjazdovka bola super, dávam do toho všetko, ale po zranení ešte potrebujem nabrať istotu, no s tými vysokými číslami to nie je ľahké,“ uviedol Adam Žampa.