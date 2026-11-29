Uzbecký šachista Džavochir Sindarov v piatej partii zápasu o titul majstra sveta porazil bielymi figúrami Gukeša Dómmarádžua a ujal sa vedenia 3: 2. V pondelňajšej šiestej partii bude mať výhodu bielych figúr úradujúci šampión z Indie.
Po štyroch remízach dnes zápas v Ženeve ponúkol prvú výraznú zmenu skóre. Sindarov využil Gukešove veľké chyby v 31. ťahu a o 16 ťahov neskôr donútil súpera ku kapitulácii.
Historicky najmladší majster sveta Gukeš a Sindarov tvoria najmladšiu dvojicu v zápase o šachový trón, obom je 20 rokov.
Súboj o titul je vypísaný na maximálne 14 partií klasickým tempom, za nerozhodného stavu 7:7 by rozhodol tie-break v rapid šachu, prípadne bleskovom šachu.