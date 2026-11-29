Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Killington
Výsledky slalomu žien:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Camille Rastová
1:40,93 s
2.
Lara Colturiová
+ 0,09 s
3.
Mikaela Shiffrinová
+ 0,59 s
4.
Katharina Truppeová
+ 0,87 s
5.
Sara Hectorová
+ 1,42 s
5.
Hanna Aronssonová Elfmanová
+ 1,42 s
Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová triumfovala v nedeľňajšom slalome Svetového pohára.
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Na zjazdovke v americkom Killingtone dosiahla čas 1:40,93 minúty a druhú Laru Colturiovú z Albánska zdolala tesne o deväť stotín sekundy. Na tretej priečke skončia domáca Mikaela Shiffrinová s mankom 0,59 sekúnd.
Pre dvadsaťsedemročnú Rastovú to bolo piate víťazstvo v kariére vo Svetovom pohári, z toho štvrté v slalome.
V rovnakej disciplíne vyhrala v Killingtone aj v roku 2024. V prebiehajúcej sezóne to je jej prvý triumf a zároveň prvé pódiové umiestnenie.
„Dnes to boli naozaj veľmi ťažké preteky, preto som veľmi rada, že som ich zvládla a zvíťazila som,“ povedala v televíznom rozhovore.
Rastová figurovala po prvom kole na treťom mieste, keď na líderku Shiffrinovú stratila 18 stotín sekundy, pričom na druhú Rakúšanku Katharinu Truppeovú mala manko len jednu stotinu.
V druhom kole predviedla dynamickú jazdu a dobre zvládla najmä prostrednú čas, vďaka čomu sa zaradila na priebežné prvé miesto.
Z neho ju nezosadili jej konkurentky, keďže obe sa nevyhli chybám a za jej výkonom zaostali.
Truppeová sa prepadla až na štvrtú priečku, Shiffrinová skončila na domácom svahu tretia. Obe zdolala Colturiová, ktorá poskočila zo štvrtého miesta po prvom kole.
Pre dvadsaťročnú reprezentantku Albánska to bolo už štvrté pódiové umiestnenie v piatych pretekoch sezóny a udržala tak náskok na čele celkového poradia SP.
Druhá Rastová na ňu stráca 112 bodov, tretia Emma Aichnerová z Nemecka ešte o 14 viac. Colturiová vedie aj poradie slalomu o 91 bodov pred Rastovou.
Slovenka Petra Vlhová v Killingtone neštartovala. Olympijská šampiónka v slalome zo ZOH 2022 v Pekingu sa chce po návrate do prestížneho seriálu sústrediť na tréning a budovanie svalovej hmoty.
Vynechala aj minulotýždňové preteky v rakúskom Gurgli a neodcestovala ani do zámoria, kde seriál pokračuje podujatiami v Killingtone a kanadskom stredisku Mont Tremblant.
Celkové poradie
Po 5 zo 40 pretekov:
#
Krajina
Meno
Body
1.
Lara Colturiová
366
2.
Camille Rastová
254
3.
Emma Aicherová
240
4.
Sara Hectorová
231
5.
Paula Moltzanová
204
6.
Mikaela Shiffrinová
176
7.
Zrinka Ljuticová
174
8.
Anna Swennová Larssonová
137
9.
Alice Robinsonová
132
10.
AJ Hurtová
123
33.
Petra Vlhová
23
Poradie v disciplíne slalom
Po 3 zo 40 pretekov:
Poradie
Krajina
Meno
Body
1.
Lara Colturiová
260
2.
Camille Rastová
169
3.
Emma Aicherová
168
4.
Sara Hectorová
145
5.
Anna Swennová Larssonová
137
6.
Katharina Truppeová
110
7.
Zrinka Ljuticová
100
8.
AJ Hurtová
95
9.
Hanna Aronssonová Elfmanová
94
10.
Marion Chevrierová
86
28.
Petra Vlhová
15