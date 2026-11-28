Sedemkrát hlásateľ v aréne zareval jeho meno: „Tomáš!“ Ľudia v eufórii sedemkrát odpovedali: „Bobček!“ V ruke držal loptu, potom si ju schoval pod dres. Pozrel sa do hľadiska a začal mávať. Spoluhráči pribehli k nemu a objímali ho.
Futbalisti Frosinone Calcio zvíťazili v sobotňajšom zápase 13. kola talianskej Serie A nad FC Parma 3:0. Hlavne vďaka Slovákovi. Dal všetky tri góly. Stihol to za dvadsaťštyri minút.
Po zápase všetky kamery mierili na slovenského útočníka. „Je absolútnym hrdinom zápasu,“ vravel komentátor televízie Sport 1.
Životný zápas.
„Z neznámeho hráča sa stal neľútostný kanonier. Z možného prestupového omylu hrdina celého národa,“ hlásal slávny taliansky denník La Gazzetta dello Sport.
Kuriózny moment priniesol aj taliansky Sky Sport. Ten Bobčeka vo svojom hodnotení zápasu omylom označil za Poliaka.
Tomáš Bobček bol najdrahšou posilou v histórii Frosinone. Klub zaňho zaplatil 13 miliónov eur. Napriek vysokej prestupovej čiastke však slovenský útočník dostával minimum priestoru. V hierarchii útočníkov bol až za Antoniom Raimondom a Danielom Birligeom.
„Futbal je kolektívny šport a jednotlivec je vždy v službách tímu. Na Bobčekovom výkone, z ktorého mám veľkú radosť (usmieva sa, pozn. red.), majú veľký podiel nielen ľudia, ktorí ho priviedli, ale aj tí, ktorí naňho počkali, pracovali s ním na tréningoch a pripravili ho na správny moment,“ povedal tréner Massimiliano Alvini.
Z vedľajšej koľaje rovno do histórie
V tejto sezóne odohral dovtedy dokopy iba 67 minút. Trikrát naskočil do hry ako náhradník, no výraznejšie sa nepresadil. Bol na vedľajšej koľaji.
VIDEO: Zostrih zápasu Frosinone - Parma
Proti Parme však dostal príležitosť v základnej zostave. Jeho konkurenti chýbali, Raimondo bol po návrate zo zranenia iba na lavičke. Bobček nastúpil prvýkrát od úvodnej minúty v Serii A a predviedol výkon, na ktorý sa bude dlho spomínať.
Všetky tri góly strelil v druhom polčase, medzi 55. a 79. minútou. Prvý pravou nohou, druhý a tretí ľavou. Slovenský útočník napokon zavŕšil hetrik a výrazne prispel k víťazstvu Frosinone 3:0.
„Chýba Raimondo? Žiadny problém! Slovák Tomáš Bobček hneď pri svojom prvom štarte v základnej zostave Frosinone zaznamenal hetrik. Najlepší strelec poľskej ligy pritom dovtedy v Serii A ešte neskóroval. To je vizitka! A mimochodom, nádherný dres,“ napísal César Costa.
Bobček svojím hetrikom posunul Frosinone na šieste miesto. Tím neprestáva prekvapovať a ide si vlastnou cestou. Dokonca ani päťgólová prehra na San Sire proti AC Miláno ho nezastavila. Jeho počínanie sledoval aj Roberto Mancini.
Hetrik, aký sa len tak nevidí
Bobček sa postaral o historický zápis. Stal sa druhým hráčom za posledných 70 rokov, ktorý pri svojom prvom štarte v Serii A na pozícii stredného útočníka zaznamenal hetrik. Pred ním to dokázal iba Francesco Grandolfo v roku 2011.
Zo slovenských futbalistov strelil naposledy hetrik v jednej zo štyroch najlepších európskych líg Marek Hamšík, a to 4. februára 2017. V histórii talianskej ligy zaznamenali hetrik iba títo dvaja slovenskí futbalisti.
Okrem nich v novodobých dejinách Slovenska dali hetrik v jednej zo štyroch najlepších líg sveta (Seria A, bundesliga, španielska a anglická) iba Róbert Vittek, Marek Mintál a Stanislav Šesták. Všetci traja v bundeslige.
Takýto vstup do jednej z najlepších líg sveta nemal v ére samostatnosti žiadny slovenský futbalista. Prvý zápas v základnej zostave v Serii A a hneď tri góly.
Senzácia. Fantázia. Taliansky novinár Mario Reinoso označil Bobčekov výkon za monumentálny. „Tomáš Bobček predviedol vo Frosinone monumentálny výkon. Po letnom príchode z Lechie Gdansk za viac ako desať miliónov eur pritom dovtedy odohral iba tri zápasy. Po zranení dôležitého hráča dostal šancu a naplno ju využil,“ uviedol.
Z najlepšieho strelca Poľska na talianske trávniky
Bobček pritom ešte nedávno pôsobil ako zjavenie v poľskej Ekstraklase. V minulej sezóne sa stal jej najlepším strelcom. Dosiahol 20 gólov a pridal šesť asistencií. Celkovo nazbieral 26 bodov a bol suverénne najproduktívnejším hráčom súťaže. Žiadny Slovák v sezóne 2025/26 nestrelil viac gólov.
Dlhé roky sa navyše nestalo, aby slovenský legionár prekonal hranicu dvadsiatich ligových zásahov.
Jeho výkony neunikli talianskym klubom. Frosinone zaňho zaplatilo vysokú sumu a očakávalo, že prinesie góly. Adaptácia na nové prostredie a taliansky futbal však nebola okamžitá. Prvé tri zápasy v Serii A odohral ako náhradník a dohromady nazbieral iba 67 minút.
Bobček sa nedočkal výraznejšej príležitosti ani v slovenskej reprezentácii. V novembrových zápasoch Ligy národov Vladimír Weiss šetril väčšinu opôr, no útočník Frosinone šancu nedostal.
„Nie nadarmo stál toľko peňazí (11 miliónov eur), koľko stál. Keď sa presadíte v Poľsku, stanete sa najlepším strelcom ligy a potom vás za veľké peniaze kúpi taliansky klub, určite vás majú dobre odsledovaného. Kvalitu musí mať. Doslova sa naňho teším, pretože na prvom zraze chýbal,“ vravel tréner Vladimír Weiss.
Veľa príležitostí mu však zatiaľ nedal.
Gesto, ktoré povedalo viac než slová
Bobčekov veľký moment sa nezačal iba gólmi. Už prvý zásah oslávil tak, že si loptu strčil pod dres a pobozkal ju. Následne si priložil prst k ústam a prstami vytvoril tvar srdca. Veľavravné gesto.
Po záverečnom hvizde už patril iba jemu celý štadión. Hlásateľ opakovane vyvolával jeho meno, fanúšikovia mu odpovedali a spoluhráči ho objímali. Slovenský útočník si užíval chvíle, ktoré ešte pred pár dňami vyzerali veľmi vzdialene.
Z hráča, ktorý v hierarchii Frosinone čakal na svoju príležitosť, sa v priebehu jedného popoludnia stal hrdina. A zároveň futbalista, ktorého meno začalo rezonovať v talianskych médiách.
Trinásťmiliónová investícia, ktorá dovtedy vyvolávala otázniky, dostala úplne nový rozmer. Bobček potreboval jediný zápas v základnej zostave, aby ukázal, prečo doňho Frosinone vložilo takú dôveru.