Športový program na nedeľu, 29. novembra
Futbal
- 15:30 MFK Skalica - MFK Zemplín Michalovce, 16. kolo Niké ligy
- 18:00 FC Spartak Trnava - AS Trenčín, 16. kolo Niké ligy
- 13:00 Slavia Praha – Baník Ostrava, 16. kolo českej ligy
- 15:00 FK Jablonec – FK Pardubice, 16. kolo českej ligy
- 15:00 Zbrojovka Brno – Viktoria Plzeň, 16. kolo českej ligy
- 18:00 FC Zlín – Sparta Praha, 16. kolo českej ligy
- 13:00 Everton FC – Liverpool FC, 12. kolo Premier League
- 15:05 Brighton & Hove Albion – Newcastle United, 12. kolo Premier League
- 15:05 Crystal Palace – Hull City, 12. kolo Premier League
- 15:05 FC Fulham – AFC Bournemouth, 12. kolo Premier League
- 15:05 AFC Sunderland – Tottenham Hotspur, 12. kolo Premier League
- 17:30 Arsenal Londýn – Manchester City, 12. kolo Premier League
- 12:30 Udinese Calcio – ACF Fiorentina, 13. kolo Serie A
- 15:00 Sassuolo Calcio – SSC Neapol, 13. kolo Serie A
- 18:00 AS Rím – AC Monza, 13. kolo Serie A
- 20:45 Como 1907 – Juventus Turín, 13. kolo Serie A
- 15:30 SC Freiburg – RB Lipsko, 11. kolo Bundesligy
- 17:30 TSG Hoffenheim – FC Augsburg, 11. kolo Bundesligy
- 19:30 Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, 11. kolo Bundesligy
- 15:00 AJ Auxerre – Olympique Marseille, 12. kolo Ligue 1
- 17:15 Toulouse FC – Stade Rennes, 12. kolo Ligue 1
- 20:45 Olympique Lyon – AS Monaco, 12. kolo Ligue 1
- 14:00 Valencia CF – CA Osasuna, 14. kolo La Ligy
- 16:15 Deportivo La Coruña – FC Barcelona, 14. kolo La Ligy
- 18:30 Celta Vigo – Villarreal CF, 14. kolo La Ligy
- 21:00 Real Sociedad – Sevilla FC, 14. kolo La Ligy
Hokej
- 0:00 Florida Panthers – Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings – Nashville Predators, NHL
- 1:00 New Jersey Devils – Winnipeg Jets, NHL
- 1:00 New York Rangers – Calgary Flames, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins – Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:00 Carolina Hurricanes – Ottawa Senators, NHL
- 1:00 St. Louis Blues – Washington Capitals, NHL
- 1:30 Philadelphia Flyers – New York Islanders, NHL
- 2:00 Dallas Stars – Utah Mammoth, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche – San Jose Sharks, NHL
- 3:00 Los Angeles Kings – Anaheim Ducks, NHL
- 4:00 Seattle Kraken – Edmonton Oilers, NHL
- 20:00 Chicago Blackhawks – Minnesota Wild, NHL
- 23:00 Boston Bruins – Vancouver Canucks, NHL
- 15:30 HK Dukla Trenčín – HC ’05 Banská Bystrica, 24. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HC Prešov – HK Poprad, 24. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HK Spišská Nová Ves – Vlci Žilina, 24. kolo Tipsport ligy
- 17:15 HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš, 24. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Košice - HK Nitra, 13. kolo Tipsport ligy
- 15:00 Bílí Tygři Liberec – HC Dynamo Pardubice, 24. kolo českej extraligy
- 16:00 BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec, 24. kolo českej extraligy
- 16:00 Mountfield Hradec Králové – HC Verva Litvínov, 24. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Sparta Praha – HC Škoda Plzeň, 24. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Energie Karlovy Vary – HC Olomouc, 24. kolo českej extraligy
- 17:00 Motor České Budějovice – HC Vítkovice Ridera, 24. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Kometa Brno – Rytíři Kladno, 24. kolo českej extraligy
Tenis
- 15:00 finále Davisovho pohára
Alpské lyžovanie
- 16:30/19:30 slalom žien, Svetový pohár v Killingtone /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00/21:00 obrovský slalom mužov, Svetový pohár v Copper Mountain /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Basketbal
- 0:00 Charlotte Hornets – Brooklyn Nets, NBA
- 2:00 Chicago Bulls – Indiana Pacers, NBA
- 2:00 Milwaukee Bucks – Oklahoma City Thunder, NBA
- 2:30 Houston Rockets – Philadelphia 76ers, NBA
- 21:30 Cleveland Cavaliers – Miami Heat, NBA
- 22:00 Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers, NBA
- 22:00 San Antonio Spurs – Boston Celtics, NBA
- 23:00 Utah Jazz – Phoenix Suns, NBA
- 16:00 Kara Trutnov – Piešťanské Čajky, Stredoeurópska liga žien
Hádzaná
- 19:00 MŠK Považská Bystrica - HC Vojvodina Novi Sad, 3. kolo Európskeho pohára EHF
- 16:00 Slovensko - Maďarsko, JYSK Cup ženy
Volejbal
- 17:00 Rieker UJS Komárno – TJ Slávia Svidník , 7. kolo Niké extraligy
- 18:00 VK Pirane Brusno – HIT UCM Trnava, 10. kolo Niké extraligy
Motorizmus
- 17:00 Preteky, Veľká cena Kataru F1
- 14:00 Preteky, Veľká cena Valencie MotoGP
Skoky na lyžiach
- 8:45 ženy - kvalifikácia HS 90, Svetový pohár
- 10:15 ženy - individuálna súťaž HS 90, Svetový pohár
- 12:45 muži - kvalifikácia na veľkom mostíku, Svetový pohár
- 14:20 muži - individuálna súťaž na veľkom mostíku, Svetový pohár/vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Biatlon
- 13:00 šprint mužov na 10 km, 1. kolo Svetový pohár
- 16:15 šprint žien na 7,5 km, 1. kolo Svetový pohár
Beh na lyžiach
- 10:00 muži – 20 km voľne s hromadným štartom, Svetový pohár v Ruke /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 11:55 ženy – 20 km voľne s hromadným štartom, Svetový pohár v Ruke /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Boby
- 12:00 dvojboby žien, 1. kolo Svetový pohár
Cyklokros
- 13:00 ženy elite, 2. kolo Svetový pohár
- 14:30 muži elite, 2. kolo Svetový pohár
Šach
- 15:00 5. partia: Dommaraju Gukeš (Ind.) - Džavochir Sindarov (Uzb.), zápas o titul majstra sveta
Šerm
- 8:30 súťaž družstiev juniori a juniorky, SP FIE kadetov a juniorov vo fleurete
Moderná gymnastika
- 9:00 dvojice a trojice bez náčinia, MSR spoločné skladby
- 11:30 dvojice a trojice s náčiním, MSR spoločné skladby
- 14:10 spoločné skladby nádejí a junioriek, MSR spoločné skladby
- 15:30 spoločné skladby predjunioriek a žien, MSR spoločné skladby
TV program: nedeľa, 29. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.