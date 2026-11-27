Futbalová Viktoria Plzeň zažila jeden z najväčších večerov vo svojej európskej histórii.
A Slováci boli pri tom v hlavných úlohách. Patrik Hrošovský ako kapitán otvoril skóre a asistoval pri štvrtom góle, devätnásťročný Tobiáš Pališčák odohral celý zápas a výrazne prispel k tomu, že Benfica takmer nič nedostala. Český tím deklasoval portugalského giganta 4:0 a postaral sa o jednu z najväčších senzácií doterajšieho priebehu Európskej ligy.
Výsledok je o to pozoruhodnejší, že Benfica pred príchodom do Plzne suverénne kraľovala tabuľke ligovej fázy a dovtedy nestratila ani bod. Viktoria pritom nemala za sebou ideálnu jeseň.
Vedenie klubu už strácalo trpezlivosť a generálny riaditeľ Adolf Šádek dal hráčom jasne najavo, že ich čas na presvedčenie sa kráti. Odpoveď dostal na ihrisku. Plzeň predviedla svoj najlepší výkon v sezóne a favorita rozobrala spôsobom, ktorý prekvapil aj portugalské médiá.
Šádek pritvrdil, Plzeň odpovedala na ihrisku
Šádek pred zápasom v rozhovore pre Nova Sport priznal, že počas jesene viackrát navštívil kabínu a hráčom sa aj vyhrážal. Do konca jesene mali presvedčiť vedenie, že si zaslúžia pokračovať v súčasnom nastavení. Ak sa im to nepodarí, zima v Plzni bude podľa neho „veľmi turbulentná a zaujímavá“.
Hráčom odkázal, aby sa prebudili a uvedomili si, za aký klub hrajú. Proti Benfice mu dali odpoveď, akú si vedenie mohlo želať. Plzeň hrala disciplinovane, v obrane takmer bezchybne a v útoku mimoriadne efektívne.
Výrazný podpis pod víťazstvom zanechal Patrik Hrošovský. Slovenský kapitán otvoril skóre a v závere stretnutia pripravil štvrtý gól. Jeho prínos však nebol iba v góle a asistencii. Vytvoril dve veľké šance, zaznamenal štyri kľúčové prihrávky a jeho očakávané asistencie (xA) dosiahli hodnotu 0,52.
Hrdina Hrošovský
Krátko pred svojím gólom pritom jednu veľkú príležitosť zahodil. „To sa ani nedá publikovať. Chcel som to umiestniť k vzdialenejšej žrdi, do protipohybu brankára, ale prestrelil som bránu. Hovoril som si, že ešte jedna šanca príde a tú už jednoducho musím premeniť,“ priznal po zápase.
Po záverečnom hvizde si Plzenčania vychutnávali oslavy s fanúšikmi. „Ešte si ani poriadne neuvedomujeme, čo sme dosiahli. Je to fantastické pre nás, fanúšikov aj všetkých ostatných. Dúfam, že si to ešte naplno užijeme,“ povedal Hrošovský.
VIDEO: Tréner Plzne po zápase s Benficou
„Zaspievali sme si, oslavovali. Už predtým na ihrisku s fanúšikmi to bolo skvelé. Je to dôležité víťazstvo proti silnému súperovi,“ dodal slovenský stredopoliar.
Rozdiel v hodnote kádrov pritom hovoril jasne v prospech hostí. Podľa Transfermarktu má mužstvo Benficy hodnotu približne 422 miliónov eur, zatiaľ čo plzenský káder približne 60 miliónov. Na ihrisku však tento rozdiel nebolo vidieť. Práve naopak.
Pališčák zvládol celý zápas, Benfica sa rozpadla
Dôležitú úlohu v defenzíve Viktorie zohral aj devätnásťročný Tobiáš Pališčák. Mladý Slovák odohral celé stretnutie a prispel k tomu, že Plzeň udržala čisté konto. V štatistikách mal deväť obranných príspevkov: tri odoberania lopty súperovi, z toho dve úspešné, tri zachytené prihrávky a tri odkopnuté lopty.
Denis Vavro do stretnutia nezasiahol.
Benfica pritom Plzni výrazne pomohla aj vlastnými chybami. Pri prvých troch góloch mali hráči portugalského tímu priamy podiel na tom, že sa domáci dostali do výhodných situácií. Hostia inkasovali v Plzni viac gólov než v predchádzajúcich štyroch zápasoch ligovej fázy Európskej ligy dohromady. Navyše prvýkrát v tejto sezóne nedokázali skórovať.
Viktoria Plzeň - Benfica Lisabon 4:0 (3:0)
Góly: 45. a 46. Kabongo, 30. Hrošovský, 43. Adu
/T. Pališčák odohral celý zápas, P. Hrošovský hral do 80. min., D. Vavro a D. Ťapaj (všetci Plzeň) sedeli na lavičke náhradníkov/
Denník Sport.cz si všimol, ako si Plzeň miestami robila s hráčmi Benficy, čo chcela.
Ako slepé kone
„Kto videl, ako si futbalisti Plzne v zápase Európskej ligy proti Benfice (4:0) miestami vodili hráčov lídra tabuľky ako slepé kone, musel žasnúť. Nie je to tak dávno, čo Viktoria pripomínala skôr rozbitý súbor priemerných individualít než fungujúci tím.“
Portugalské médiá po zápase nešetrili kritikou.
Portál A Bola označil výsledok za „kolosálne fiasko v plzenskom mrazáku“. Podľa jeho novinára Francisca Vaza de Mirandu Benfica zažila jednu z najpotupnejších, možno vôbec najpotupnejšiu prehru vo svojej histórii v európskych pohároch. „Bol to festival detských chýb. Tréner Marco Silva šetril niektoré opory, no náhradníci hrali, akoby nastúpili v papučiach,“ napísal.
Portál Observador označil zápas za „jednu z najhorších európskych nocí v histórii“ Benficy. „A nejde len o výsledok. Mohlo to dopadnúť oveľa, oveľa horšie. Všetko, čo sa Benfice prihodilo, bolo absolútne trápne. Ponižujúce. Začalo sa to už základnou zostavou. Tréner Marco Silva sám veľmi dobre vie, že z jeho strany to bol poriadny prešľap,“ uviedol.
Kapitán Benficy priznal, že tím chýbala pokora
Kritika sa neobmedzila iba na médiá. Kapitán Benficy Tomás Araújo po zápase neskrýval sklamanie a priznal, že mužstvo súpera podcenilo.
„Mysleli sme si, že zápas bude jednoduchý. Boli sme trápni. Chýbala nám pokora. Zostáva nám len ospravedlniť sa fanúšikom, ktorí za nami cestovali až sem,“ povedal.
A Bola hodnotila výkony hráčov Benficy na desaťbodovej škále. Z hráčov v základnej zostave dostal viac ako päť bodov iba brankár Anatolij Trubin. Práve jeho zákroky podľa portugalského portálu zabránili tomu, aby sa skóre skončilo ešte výraznejším rozdielom.
Najhoršie hodnotenie si odniesol stopér Alessandro Circati. Dve jeho prihrávky pred prestávkou zachytil Christophe Kabongo a Plzeň po nich skórovala. „Je neuveriteľné, že dokázal vyrobiť dve príšerné hrubé chyby v priebehu dvoch minút, a to bez toho, aby bol pod tlakom. V 43. minúte prihral Kabongovi, len aby o minútu neskôr tomu istému hráčovi adresoval ešte horšiu prihrávku!“ kritizovala A Bola.