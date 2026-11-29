Warsaw Cup 2026
Ženy, konečný výsledok:
Poradie
Krajina
Meno
Skóre
1.
Olívia Lengyelová
173,16 b
2.
Ekaterina Kurakova
171,16 b
3.
Julia van Dijk
155,20 b
4.
Minja Peltonen
153,18 b
5.
Janna Jyrkinen
152,55 b
Slovenská krasokorčuliarka Olívia Lengyelová zaznamenala ďalší skvelý úspech. Mladá pretekárka, ktorá 24. novembra dovŕšila 18 rokov, vyhrala medzinárodné preteky vo Varšave.
Podujatie je súčasťou seriálu Challenger a zúčastnilo sa na ňom 36 žien.
Pre Olíviu Lengyelovú to boli tretie preteky v kategórii dospelých a zatiaľ na všetkých stála na stupňoch víťazov.
V Bratislave na Memoriáli Ondreja Nepelu bola tretia, na Ice Challenge v Grazi zvíťazila a zlatú medailu získala aj na Warsaw Cupe.
Netradičný záver jazdy
Lengyelová bola po krátkom programe na druhom mieste so ziskom 63,17 bodu. Znovu si zlepšila osobné maximum, a to aj napriek tomu, že jej odrátali dva body: jeden za nešťastný pád v záverečnej piruete a ďalší za prekročenie časového limitu.
„Nepredstavovala som si takýto záver. Chcela som byť veľmi rýchla, lebo už som prekročila čas a spadla som,“ opisovala pre špecializovaný portál Golden Skate.
VIDEO: Krátky program Olívie Lengyelovej na Warsaw Cupe
Bola to premiéra nového krátkeho programu mladej Slovenky. Už na Memoriáli Ondreja Nepelu avizovala, že si ho plánuje zmeniť.
Lengyelová v krátkom programe skočila kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom, dvojitý axel a trojitý flip. Jej piruety a kroková pasáž získali najvyšší level štyri, s výnimkou poslednej kombinovanej piruety, ktorú rozhodcovia hodnotili na level tri.
Po prvom dni bola priebežnou líderkou domáca Ekaterina Kurakovová, ktorá v minulosti bola dvakrát štvrtá na majstrovstvách Európy.
Pred slovenskou pretekárkou mala náskok 1,23 bodu.
Vo voľnej jazde bola najlepšia
Vo voľnej jazde sa poradie otočilo. Lengyelová na hudbu zo seriálu Hra o tróny predviedla technicky veľmi silný, hoci nie bezchybný program.
Začala kombináciou trojitého lutza s trojitým tulupom, skočila aj dvojitý axel, trojitý rittberger, sekvenciu trojitého flipa s dvojitým salchowom a dvojitým axelom, a následne aj samostatný trojitý lutz a trojitý flip.
Viaceré skoky však mala nedorotované. Piruety a kroková pasáž získali level tri.
VIDEO: Voľná jazda Olívie Lengyelovej na Warsaw Cupe
Vo voľnej jazde získala 109,99 bodu, čo je síce o vyše desať bodov menej ako jej osobné maximum, ale jej víťazstvo to neohrozilo.
Kurakovová sa totiž nevyhla ani pádu a takisto mala niekoľko nedorotovaných skokov vo voľnej jazde.
Lengyelová ju napokon v celkovom poradí predbehla o dva body.
Ide o historicky prvé slovenské víťazstvo v kategórii žien na úrovni challengerových pretekov.
Slovenská pretekárka sa má budúci víkend predstaviť na pretekoch Golden Spin v chorvátskom Záhrebe.