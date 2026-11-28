Montreal Canadiens sa dočkali. Po rokoch hľadania získali kvalitného centra druhej formácie.
Dylan Larkin sa stal súčasťou jednej z najväčších výmen aktuálnej sezóny NHL. Canadiens zaňho obetovali okrem iného talentovaného Michaela Hagea, Kirbyho Dacha, brankára Sama Montembeaulta a dve voľby v prvom kole draftu.
Zaplatili príliš veľa?
„Keď chceš bojovať o Stanleyho pohár, musíš byť ochotný vzdať sa aj časti budúcnosti,“ zaznie v piatej epizóde podcastu Corski & Fenski.
Montreal získal hotového hráča s výhodnou zmluvou a po boku Nicka Suzukiho má ďalšieho kvalitného centra. Generálny manažér Kent Hughes zároveň naznačil, že klub už nechce iba čakať na dozrievanie mladých talentov.
Čo môže Larkin priniesť do hry Canadiens? Pomôže jeho príchod aj trápiacemu sa Jurajovi Slafkovskému? A stal sa z Montrealu kandidát na zisk Stanleyho pohára?
V 5. epizóde Corski & Fenski sa dozviete
- Zaplatil Montreal za Dylana Larkina príliš veľa?
- Môžu Canadiens v najbližších rokoch vyhrať Stanleyho pohár?
- Aké známky dostali slovenskí hokejisti za úvod sezóny?
- Prečo patrí Erik Černák medzi najlepších defenzívnych obrancov NHL?
- Čo naznačujú pokročilé štatistiky Juraja Slafkovského?
Po prvej štvrtine sezóny prišiel čas aj na hodnotenie slovenských hokejistov v NHL.
Redaktori Sportnetu Martin Turčin a Samuel Grega oznámkovali výkony šiestich pravidelne nastupujúcich Slovákov tak ako v škole – od jednotky po päťku.
Príjemným prekvapením je Martin Pospíšil, postupne sa zlepšuje Šimon Nemec a za očakávaniami zatiaľ zaostáva Juraj Slafkovský.
Najlepšiu známku však dostal Erik Černák.
Obranca Tampy Bay pravidelne nastupuje proti najväčším hviezdam súperov a napriek tomu patrí podľa pokročilých štatistík medzi defenzívnu elitu NHL.
„Myslím si, že je v mnohom nedocenený hráč. Každý tím v NHL by ho chcel,“ zaznie v podcaste.
Na záver nechýba ani tradičná štatistická rubrika Corski & Fenski týždňa.
Tentoraz sa pozrieme na fantastický vstup ruského nováčika Romana Kancerova do NHL a na štatistiku, ktorá napriek streleckému trápeniu Juraja Slafkovského dáva dôvod na optimizmus.
Vypočujte si piatu epizódu podcastu Corski & Fenski.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: