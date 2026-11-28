Mikaela Shiffrinová dosiahla v obrovskom slalome najlepší výsledok za ostatné takmer tri roky. Na pódiu skončila aj Paula Moltzanová, no napriek tomu zostalo americké publikum na chvíľu zarazené.
Mohutne fandilo najmä Shiffrinovej, ktorá v Killingtone prežila ťažké chvíle a prípadným triumfom mohla dať za nimi definitívnu bodku.
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Na zjazdovke Superstar vyhrala prvé kolo, ale víťazstvo jej napokon vyfúkla Alice Robinsonová. V prospech Novozélanďanky rozhodlo 11 stotín.
"Veľmi americký príbeh sa nepíše, no Shiffrinová bude spokojná aj s druhým miestom. Bola pod veľkým tlakom a navyše sa išlo v náročných podmienkach," zhodnotil český komentátor Dominik Kárnik.
V cieli tancovala od radosti
Najlepšia lyžiarka histórie sa do Svetového pohára vrátila po mesačnej pauze. Slalomy v Levi a Gurgli vynechala, pretože sa v novej sezóne chce viac venovať obrovskému slalomu a super-G.
Dlho sa pripravovala na americkom snehu v Copper Mountain, prešla vyše dvetisíc bránok a nevadilo jej ani to, že na tréningy vstávala o 4:20 ráno.
Po siedmom mieste v rakúskom Söldene, kde tiež vyhrala prvé kolo, potvrdila dobrú formu aj na domácom svahu. Pre hmlu či vietor označila podmienky za hraničné, no v troch zo štyroch sektorov bola najlepšia.
"Shiffrinová ide s ľahkosťou, čo je na tomto povrchu veľmi potrebné. Nezarezáva lyže do snehu a veľmi dobre sa vyrovnáva aj s nerovnosťami, ktoré sa začínajú tvoriť," vravela Charlie Guestová.
Bývalá britská lyžiarka a dnes expertka Eurosportu vyzdvihla jej stabilný a uhladený štýl, ktorý jej priniesol zelené čísla.
"Shiffrinová dala divákom presne to, čo chceli. Je prvá a od radosti v cieli tancuje. Atmosféru si naplno užíva, no ešte je pred ňou druhé kolo," doplnil britský komentátor Matt Chilton.
Malé víťazstvo Shiffrinovej
Mikaela Shiffrinová vyhrala v Killingtone v rokoch 2016 - 2023 poltucet slalomov, ale v obrovskom slalome ašpirovala na vôbec prvé víťazstvo.
Začiatok druhej jazdy jej príliš nevyšiel, ale na druhom medzičase ešte mala náskok 24 stotín. V následnom treťom sektore však dosiahla len 26. najlepší čas druhého kola, čo ju stálo vytúžené víťazstvo.
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"Som veľmi šťastná z druhého miesta, pretože druhá jazda určite nebola z mojej strany perfektná," povedala 31-ročná rodáčka z Vailu.
Pred pretekmi sa v médiách veľa rozoberalo jej zranenie, ktoré utrpela v Killingtone pred dvoma rokmi. Mala bodnú ranu v bruchu, poškodené svaly a tiež trpela posttraumatickou stresovou poruchou.
Dnes Shiffrinová opäť jazdí veľmi kvalitne aj v "obráku", no česká expertka pripúšťa, že negatívne spomienky sa jej mohli dostať do hlavy.
"Mám pocit, že na mieste, kde sa zranila, išla o niečo dlhšiu stopu a nešliapala do toho, tak, ako súperky, s ktorými je na pódiu. Druhé miesto je však pre ňu malé víťazstvo," uviedla Eva Kurfürstová.
Napriek dobrej východiskovej pozícii po prvom kole sa natiahlo Shiffrinovej čakanie na víťazstvo v obrovskom slalome už na 19 pretekov.
Prvé mimoeurópske pódium
Sto bodov do sezónneho poradia si pripísala Robinsonová, pre ktorú je to ôsme víťazstvo vo Svetovom pohári, z toho siedme v obrovskom slalome.
"Pred pretekmi som sa cítila dobre, ale toto som nečakala. Kvôli vetru, hmle a dažďu to boli určite najťažšie preteky v kariére," uviedla Robinsonová.
Zároveň priznala, že podobné podmienky ju neprekvapili, keďže ich zažíva, keď trénuje doma, najmä v stredisku Coronet Peak.
"Bol to odvážny výkon, Alice riskovala. Boli momenty, keď som si myslela, že jej trajektória ujde, ale využila svoju silu a energiu, aby sa opäť dostala dopredu," povedala Guestová po druhej jazde.
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Robinsonová sa tiež sympaticky ospravedlnila fanúšikom, ktorým nedopriala domáce oslavy. "Dala som si dnes americký sendvič," žartovala.
Zaujímavosťou pretekov v Killingtone je aj fakt, že v obrovský slalom Svetového pohára žien priniesol vôbec prvé mimoeurópske pódium.
V rámci celého seriálu sa to naposledy stalo v decembri 2014, keď v kanadskom Lake Louise boli v zjazde na stupňoch víťaziek len Američanky - Lindsey Vonnová, Stacey Cooková a Julia Mancusová.
Program v Killingtone pokračuje v nedeľu slalomom, v ktorom Shiffrinová zaútočí nielen na siedmy tamojší triumf, ale tiež na jubilejné 100. pódium v tejto disciplíne Svetového pohára.
Podujatie za veľkou mlákou je aj tento rok bez účasti slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej, ktorá sa pred pretekmi rozhodla uprednostniť tréning so zameraním sa na budovanie svalovej hmoty.