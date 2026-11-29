„Panebože,“ vydýchla Mikaela Shiffrinová, keď sa v cieľovom priestore objímala so súperkami.
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Domáce publikum v Killingtone čakalo na jej siedmy triumf na zjazdovke Superstar. Napokon oslavovala stovku, ale inú, ako si fanúšikovia predstavovali.
Tretie miesto znamenalo pre americkú lyžiarku jubilejné 100. pódium v slalome Svetového pohára. Ako prvá žena tak dosiahla hranicu sto pódiových umiestnení v tejto disciplíne.
Víťazstvo si však vybojovala Camille Rastová, ktorá druhú Laru Colturiovú zdolala o deväť stotín sekundy.
Zvažovali aj zrušenie pretekov
Už pred štartom bolo jasné, že pôjde o mimoriadne náročný slalom. Cez noc v Killingtone snežilo aj pršalo a pár hodín pred začiatkom bola trať v takom zlom stave, že organizátori uvažovali o zrušení pretekov. Na jej úpravu použili vodu a soľ. Prvé kolo sa napokon začalo s polhodinovým oneskorením.
Na trati s prevýšením 200 metrov sa už po prvých pretekárkach tvorili bubny a ryhy. Shiffrinová mala výhodu, keďže ako prvá štartovala na ešte nerozbitej trati.
Najlepšia lyžiarka histórie absolvovala svoj prvý slalom v sezóne. Úvodné slalomy v Levi a Gurgli vynechala, pretože chce viac času venovať obrovskému slalomu a super-G. Podľa experta NBC Steva Porina mávala pred takýmito pretekmi zvyčajne okolo 40 dní slalomového tréningu. Od konca minulej sezóny ich teraz mala len sedem.
Na jazde to však nebolo badať. „Ide dynamicky, nevidno na nej taktiku, že by nechcela riskovať. Stopa je narovnaná. Bol to 90-percentný výkon, rezervy mala v dynamike,“ zhodnotil v JOJ Šport Karol Kráľ.
„Na trati sa cítim istejšie, keď mám za sebou viac tréningu, a pri tohtoročnom pláne som ho veľa nemala. Vedela som, že slalom bude pre mňa výzva. So štartovým číslom jeden som mala šťastie. Druhé kolo bude naozaj boj, ale mám svoj plán a verím, že vyjde,“ povedala Shiffrinová pre FIS po prvom kole.
Pred sezónou otvorene vysvetľovala, prečo si v slalome bez tréningu neverí. „Ísť slalom nepripravená by bolo ako skočiť do obrovského mixéra a len sa snažiť vyhnúť čepeliam,“ povedala pre agentúru AP.
Tri lyžiarky v rozpätí 18 stotín
Najbližšie k nej mala po prvom kole Rakúšanka Katharina Truppeová, ktorá stratila 17 stotín. „Predviedla dynamickú jazdu. Keby nezaváhala, bola by pred Mikaelou,“ vravel Kráľ.
„Mala som šťastie so štartovým číslom, trať sa rozbíjala. V druhom kole musím viac útočiť na bránky a tlačiť lyže,“ uviedla Truppeová pre FIS.
Tretia Rastová strácala 18 stotín. „Predviedla útočnú jazdu. Celé ťažisko nechávala vnútri a má to výborne rozbehnuté,“ ocenila česká expertka Eva Kurfürstová pre Eurosport.
„Bol to naozaj boj. V druhom kole je všetko otvorené pre každú. Treba využiť príležitosť. Keď neriskujete, prídete o čas. Musíte však nájsť rovnováhu, aby ste neriskovali príliš a nedali všetko na jednu kartu. Killington mám rada, ale tento rok sme na podmienky veľké šťastie nemali,“ povedala Švajčiarka pre FIS.
Štvrtá bola s mankom 27 stotín líderka Svetového pohára Colturiová v červenom drese. Víťazka z Levi Emma Aicherová stratila až dve sekundy.
Stratili jej lyže aj servisné vybavenie
Smolu mala česká lyžiarka Martina Dubovská. Cesta do zámoria sa jej skomplikovala a výstroj z Európy nedorazil. Musela si zháňať lyže, ale žiadna z pretekárok nejazdí na značke Kästle, a tak siahli po rezervnom riešení. Napokon išla na lyžiach zo skladu v Bostone.
„Naša cesta sem bola trochu komplikovaná. Najprv búrka, potom technické problémy a nakoniec nám stratili všetky lyže aj servisné vybavenie. Napriek všetkému úsiliu môjho tímu a ľudí z Kästle stále všetko chýba,“ napísala Dubovská na Instagrame ešte pred pretekmi.
„Vďaka Kästle US sa nám podarilo zohnať nové lyže, čo nie je ideálne, ale robíme, čo môžeme. Ďakujem aj Leone Popovićovej, že mi požičala palice a je pripravená požičať mi čokoľvek, čo budem potrebovať. Zajtra urobím všetko pre to, aby som išla rýchlo,“ dodala.
Žiaľ, rodáčka z Liptovského Mikuláša nedokončila prvé kolo. „Evidentne sa na lyžiach počas jazdy necítila dobre, a preto vypadla,“ povedala Kurfürstová.
„Budeš lietať, ale ty to dáš“
V druhom kole sa oteplilo a organizátori trať nasolili. Postavenie pôsobilo hustejšie, bránky stáli bližšie pri sebe a viedli po stopách prvého kola. Pretekárky sa v cieli zhodli, že trať bola neskutočne hrboľatá.
„Je to o odvahe nechať lyže ísť cez tie nerovnosti,“ vysvetľovala Kurfürstová.
Atmosféru vystihlo aj tímové rádio Švédok. „Je to všade rozbité, ale treba nekompromisne a odvážne tlačiť lyže dopredu. Budeš lietať, ale bojovnosť je to, čo treba. Si úžasná a ty to dáš,“ odkázala Sare Hectorovej Cornelia Öhlundová.
Hectorová prišla do cieľa v rovnakom čase ako jej krajanka Hanna Aronssonová Elfmanová a Švédky sa spoločne usadili na čele.
V kresle pre líderky sa však dlho neohriali. Famóznu jazdu predviedla Colturiová a pred dvojicou mala v cieli náskok 1,33 sekundy. Švédkam napokon patrilo delené piate miesto.
„Úplne perfektná a presná stopa, a ešte dokáže zrýchľovať. Je jednou z technicky najlepších pretekárok na svete. Neskutočne dobrá práca a veľmi dobrý začiatok sezóny pre mladú lyžiarku,“ chválila Kurfürstová.
Dvadsaťročná Talianka v albánskych farbách stála na pódiu už štvrtýkrát v piatich pretekoch sezóny a udržala si vedenie v celkovom poradí aj v hodnotení slalomu.
Zelené čísla a skok do bazéna
Lepšie to zvládla iba Rastová. „Výborne. Dievčatá išli, akoby tam žiadne nerovnosti neboli,“ povedala Kurfürstová.
„Prvýkrát sa mi podarilo vyhrať dvakrát po sebe na rovnakom mieste. Myslela som na to pred druhým kolom. Boli to veľmi náročné preteky. Nečakala som, že vyhrám, dala som do toho všetko a nevedela som, čo spravia ostatné dievčatá. Keď som uvidela zelené čísla, potešila som sa,“ opisovala pre FIS.
„Začiatok sezóny bol 50 na 50, jedny preteky dobré, jedny zlé. Teraz som však spokojná s oboma kolami. S mojím tímom sme odviedli úžasnú prácu. Možno si skočím aj do bazéna,“ dodala so smiechom.
Pre 27-ročnú Švajčiarku je to piate víťazstvo vo Svetovom pohári a štvrté v slalome. V Killingtone vyhrala aj v roku 2024, minulý rok sa tu nepretekalo. V prebiehajúcej sezóne stála na pódiu prvýkrát.
Truppeová na druhé miesto z prvého kola nenadviazala. „Nie je to bezchybná jazda. Nevyhla sa chybám, ktoré boli drahé, a ten čas je ešte veľmi dobrý,“ komentovala Kurfürstová ešte v čase, keď sa Rakúšanka zaradila na priebežné tretie miesto.
Napokon však skončila štvrtá. Na pódium jej chýbalo 28 stotín sekundy. Pre Truppeovú to boli jubilejné 200. preteky Svetového pohára.
„Naozaj som bojovala a som spokojná, pretože po vypadnutí v Gurgli to bolo trochu ťažké. Smer je správny, môžem v pokoji pracovať ďalej,“ povedala pre ORF.
Do útoku išla až dole
Shiffrinová mala v druhom kole problémy hneď v úvode a v druhom sektore stratila 75 stotín. „Do útoku išla až v spodnej časti,“ všimla si Kurfürstová.
VIDEO 2. kolo Shiffrinovej
Strácala postupne a za víťazkou napokon zaostala o 59 stotín. „Nemám z nej pocit, že by sa po prejazde cieľom cítila v slalome komfortne. Nie je jednoduché ísť slalom bez tréningu. Klobúk dolu,“ uznala česká expertka.
Napriek tomu Shiffrinová dosiahla ďalší míľnik. Na konte má 73 slalomových víťazstiev vo Svetovom pohári a celkovo už sto pódiových umiestnení.
Sezóna zatiaľ prináša nevídanú rovnováhu síl. Päť pretekov vyhralo päť rôznych lyžiarok – z USA, Nemecka, Albánska, Nového Zélandu a teraz zo Švajčiarska.
Obrovské slalomy v kanadskom Mont-Tremblant zrušili, a tak seriál pokračuje až po dvojtýždňovej prestávke dvoma zjazdmi a super-G v stredisku Beaver Creek.
Potom sú na programe obrovský slalom v St. Moritzi 20. decembra a slalom v Courcheveli 22. decembra.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v Killingtone neštartovala. Po návrate do seriálu sa chce sústrediť na tréning a budovanie svalovej hmoty.