Na fotografii z 28. augusta 1972 drží pätnásťročné dievča v náručí plyšovú kenguru. Práve vyhralo olympijské finále na 200 metrov polohové preteky a prekonalo svetový rekord.
Na mníchovskom plaveckom štadióne vtedy ešte nikto netušil, že je to len začiatok jedného z najpozoruhodnejších olympijských príbehov. A už vôbec nie, že o niečo vyše roka toto dievča z vrcholového plávania odíde.
Shane Gouldová získala na jedinej olympiáde päť individuálnych medailí – tri zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú. Všetky tri zlaté vybojovala vo svetových rekordoch.
V priebehu troch rokov vytvorila alebo vyrovnala jedenásť svetových rekordov. V istom okamihu držala najlepšie svetové časy na všetkých piatich krauliarskych tratiach od 100 do 1 500 metrov. Taký výkon nemal v plávaní obdobu.
Jej príbeh však nie je iba o rekordoch. Z pätnásťročnej šampiónky sa stala celebrita celej Austrálie a pozornosť, ktorá prišla s úspechom, ju začala dusiť. V roku 1973 skončila s vrcholovým plávaním.
Vydala sa, odišla na farmu v juhozápadnej Austrálii, vychovala štyri deti a dlhé roky žila bez elektriny. Od verejnosti sa vzdialila natoľko, že mnohí mali pocit, akoby zmizla. Do bazéna sa napokon vrátila až po desaťročiach.
Tento týždeň oslávila Shane Gouldová sedemdesiate narodeniny. Jej životný príbeh je možno ešte fascinujúcejší než osem dní, počas ktorých v Mníchove písala dejiny plávania.
Dievča, ktoré ožívalo vo vode
Shane Elizabeth Gouldová sa narodila 23. novembra 1956 v Sydney. V tom istom roku získala Dawn Fraserová svoje prvé olympijské zlato. Fraserová sa stala ikonou austrálskeho plávania a práve jej rekordy mala o pätnásť rokov neskôr Shane prekonávať.
Jej detstvo sa od bežného v mnohom líšilo. Prvé spomienky na vodu sa spájajú s plážami Parsley Bay a Rose Bay v sydneyskom prístave, kam ju rodičia Shirley a Ron brávali spolu so staršou sestrou Lyn. Keď mala približne tri roky, rodina sa presťahovala na Fidži. Práve tam strávila významnú časť detstva. Voda bola prirodzenou súčasťou jej sveta – trávila v nej hodiny a more jej poskytovalo priestor na hry aj objavovanie.
Rodina sa často sťahovala. Otec Ron pracoval pre leteckú spoločnosť Pan American a Shane napokon navštevovala až deväť škôl na Fidži, v Austrálii a Spojených štátoch amerických. Pevnejší životný rytmus prišiel v roku 1970, keď sa rodina usadila v Sydney. Otec neskôr spomínal, že vo vode doslova ožívala.
Po návrate do Sydney si vyskúšala tréningy pod vedením viacerých trénerov. Napokon si vybrala Forbesa Carlilea, ktorého prístup jej vyhovoval viac než program Dona Talbota. V rozhovore pre austrálsku televíziu ABC vysvetlila, že Carlileho tréning považovala za dynamickejší a prirodzenejší a že lepšie zodpovedal jej všestrannosti aj osobnosti.
Carlile patril k priekopníkom vedeckého prístupu k plávaniu. Namiesto jednotnej šablóny sa snažil prispôsobovať tréning jednotlivým športovcom, sledoval ich výkonnosť a pracoval s presnými medzičasmi.
Dôležitú úlohu mala aj jeho manželka Ursula, uznávaná trénerka, ktorá sa podieľala na príprave Gouldovej a neskôr sa stala prvou ženou v pozícii trénerky austrálskeho olympijského plaveckého tímu.
Shane si viedla tréningový denník. Forbes doň zapisoval komentáre, hodnotil jej výkony a stanovoval ďalšie ciele. Dával jej aj materiály na čítanie a informoval ju o časoch najlepších plavkýň sveta. Gouldová mala len trinásť rokov, no k tréningu pristupovala s neobyčajnou zvedavosťou a samostatnosťou.
Prvé veľké rekordy prišli už v roku 1971. V apríli v Londýne vyrovnala svetový rekord Dawn Fraserovej na 100 metrov voľným spôsobom a nasledujúci deň prekonala rekord Američanky Debbie Meyerovej na dvojstovke.
V júli pridala svetový rekord na 400 metrov v kalifornskej Santa Clare. Neskôr v tom roku zlepšila vlastné časy na 200 a 800 metrov a v decembri pridala aj rekord na 1 500 metrov. Zo štrnásťročnej školáčky sa v priebehu niekoľkých mesiacov stala najrýchlejšia plavkyňa planéty.
Rekordy, ktoré nemali obdobu
Najdlhšie odolával rekord Dawn Fraserovej na stovke. Austrálska legenda ho držala takmer šestnásť rokov – od decembra 1956, teda dlhšie, než bola Gouldová na svete. Shane ho najprv v apríli 1971 vyrovnala a 8. januára 1972 na majstrovstvách Nového Južného Walesu v Sydney prekonala časom 58,5 sekundy. Pre austrálske plávanie to bol symbolický okamih: jedna generácia odovzdávala štafetu ďalšej.
Medzi júlom 1971 a januárom 1972 vytvorila svetové rekordy na všetkých piatich krauliarskych tratiach – 100, 200, 400, 800 a 1 500 metrov. Podľa olympijských a plaveckých historikov zostáva jedinou plavkyňou či plavcom, ktorý držal všetky tieto rekordy súčasne. K tomu pridala aj svetový rekord na 200 metrov polohové preteky.
Celkovo vytvorila alebo vyrovnala jedenásť svetových rekordov. Posledný prišiel vo februári 1973 na 1 500 metrov. Gouldová zaplávala 16:56,90 a ako prvá žena sa dostala pod hranicu sedemnástich minút. Bol to jeden z posledných veľkých výkonov jej krátkej kariéry.
Ocenenia prichádzali zo všetkých strán. V rokoch 1971 a 1972 ju vyhlásili za svetovú plavkyňu roka. V oboch rokoch získala aj cenu televízie ABC Sportsman of the Year, hoci jej názov používal mužský tvar. V roku 1972 sa stala Austrálčankou roka. Mala iba pätnásť a dodnes je najmladšou držiteľkou tohto ocenenia.
Tričká s nápisom, ktorý hovoril za všetko
O tom, aké meno si Gouldová urobila medzi súperkami, svedčí jeden detail. Americké plavkyne mali pred olympijskými hrami v Mníchove tričká s nápisom „All that glitters is not Gould“. Išlo o slovnú hračku s anglickým príslovím „All that glitters is not gold“ – nie všetko, čo sa blyští, je zlato. Slovo gold nahradili jej priezviskom Gould.
Ešte pred rokom a pol bola pre svet neznámou štrnásťročnou školáčkou. Teraz sa jej meno objavovalo aj v tábore najväčších súperiek. Bol to žart, no zároveň dôkaz, akú pozornosť vzbudzovala.
Mníchov 1972: osem dní, päť medailí
Do Mníchova prišla ako jedna z najväčších hviezd hier. Podľa očakávaní mohla útočiť až na päť zlatých medailí. Jej príbeh však zatienil americký plavec Mark Spitz, ktorý získal sedem zlatých a stal sa tvárou olympiády. Gouldová napriek tomu predviedla jeden z najpozoruhodnejších výkonov celých hier.
Počas ôsmich dní absolvovala dvanásť štartov a v bazéne odplávala približne 4 200 metrov. Päťkrát vystúpila na stupne víťazov: získala tri zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. Všetkých päť medailí bolo v individuálnych disciplínach.
28. august: 200 m pol. preteky, zlato
Prvý olympijský štart a hneď prvé zlato. Pätnásťročná Gouldová vstúpila do mníchovského bazéna 28. augusta vo finále na 200 metrov polohové preteky. Preteky však nemali jednoznačný priebeh. Po motýliku a znaku sa na čele držala Američanka Lynn Vidaliová.
Gouldová sa postupne približovala, výrazne zabrala na prsiach a rozhodujúci náskok získala vo voľnom spôsobe. V závere odrazila aj útok iba trinásťročnej Kornelie Enderovej z NDR.
Austrálčanka dohmatla v čase 2:23,07 minúty. Získala zlato a zároveň prekonala svetový rekord Američanky Claudie Kolbovej (2:23,5), ktorý platil od roku 1968. Enderová zaostala o 52 stotín sekundy a získala striebro, tretia skončila Vidaliová v čase 2:24,06.
Z tohto večera pochádza aj jedna z najznámejších fotografií jej kariéry. Šťastná Gouldová oslavuje s plyšovou kengurou, symbolom Austrálie. Kontrast medzi svetovým rekordom a pätnásťročným dievčaťom, ktoré sa raduje s plyšovou hračkou, dokonale vystihuje jej vtedajší vek.
29. august: 100 m v. sp., bronz
Na druhý deň prišlo prvé sklamanie. Po zlate a svetovom rekorde na 200 metrov polohové preteky nastúpila Gouldová na finále stovky voľným spôsobom. Bola jedna z favoritiek a na tejto trati držala svetový rekord. Do Mníchova navyše prichádzala s mimoriadnou sériou – v kraule neprehrala na žiadnej vzdialenosti celé dva roky.
Tentoraz však narazila na dve silné americké súperky. Najrýchlejšie odštartovala šestnásťročná Sandy Neilsonová a vedenie si udržala až do cieľa. Zvíťazila časom 58,59 sekundy, pred Shirley Babashoffovou (59,02). Gouldová dohmatla tretia za 59,06 sekundy. Od zlata ju delilo 47 stotín.
Pre dievča, ktoré bolo zvyknuté víťaziť, to bola nezvyčajná skúsenosť. Zároveň sa ukázalo, že americké plavkyne neprišli do Mníchova iba ako štatistky v príbehu austrálskej hviezdy. Mali vlastné ambície a dokázali ich naplniť. Gouldová však mala príležitosť odpovedať už nasledujúci deň.
30. august: 400 m v. sp., zlato a svetový rekord
Po bronze na stovke mala Gouldová príležitosť ukázať, že jej doménou nie sú iba kratšie trate. Na 400 metrov voľným spôsobom sa vrátila na svoju obľúbenú vzdialenosť a odpovedala najlepším možným spôsobom.
Získala druhú zlatú medailu a časom 4:19,04 minúty prekonala vlastný svetový rekord, ktorý držala od predchádzajúceho roka.
Zaujímavý je aj kontext výkonu. Finále štvorstovky absolvovala približne hodinu po štafete na 4 × 100 metrov voľným spôsobom. Austrálčanky v nej skončili posledné a Gouldová na poslednom úseku zaplávala čas 1:01,00.
Jej schopnosť rýchlo sa skoncentrovať na individuálne preteky bola jednou z jej veľkých predností.
1. september: 200 m v. sp., zlato a svetový rekord
Po dvoch olympijských zlatých a jednom bronze nastupovala Gouldová do finále dvestovky. Čakala ju ďalšia veľká výzva. Američanka Shirley Babashoffová totiž v auguste na olympijskej kvalifikácii v Chicagu prekonala jej svetový rekord.
Gouldová sa však nenechala vyviesť z miery. Od začiatku plávala na čele a postupne si budovala náskok. Po sto metroch viedla približne o polovicu dĺžky tela a na hranici 150 metrov už mala pred súperkami výrazný odstup. Babashoffová a Keena Rothhammerová v závere zrýchlili, no Austrálčanku nedostihli.
Dohmatla v čase 2:03,56 minúty a nielenže získala tretie olympijské zlato, ale zároveň si vzala späť svetový rekord. Babashoffovú zdolala o 77 stotín sekundy, tretia Rothhammerová zaostala ešte viac.
Všetky tri medailistky zaplávali rýchlejšie než bola dovtedy hodnota svetového rekordu. Po bronze na stovke tak Gouldová odpovedala presvedčivým víťazstvom.
3. september: 800 m v. sp., striebro
Posledná individuálna disciplína priniesla Gouldovej ďalšiu medailu, tentoraz však nie zlatú. Na 800 metrov voľným spôsobom ju čakala mimoriadne silná konkurencia.
Pred olympiádou držala svetový rekord, no v auguste ho na americkej kvalifikácii prekonala Jo Harshbargerová. V mníchovskom finále sa však do popredia dostala ďalšia Američanka Keena Rothhammerová.
Preteky spočiatku viedla Talianka Novella Calligarisová, strieborná medailistka zo štvorstovky. Po 400 metroch bola stále na čele, no približne v polovici pretekov ju predstihla Rothhammerová.
Američanka postupne zvyšovala náskok a vedenie už nepustila. Zvíťazila vo svetovom rekorde 8:53,68 minúty.
Gouldová v závere zdolala Calligarisovú a dohmatla druhá v čase 8:56,39. Talianka získala bronz za 8:57,46. Austrálčanka tak zakončila svoju mníchovskú olympiádu s bilanciou troch zlatých, jednej striebornej a jednej bronzovej medaily.
Olympiádu zatienil teror
Gouldová mala za sebou všetkých päť individuálnych finále a mohla si vychutnávať úspech, ktorý z nej urobil jednu z najväčších hviezd mníchovskej olympiády. Záver jej pobytu v Nemecku však poznačila tragédia, ktorá zatienila všetky športové výsledky.
V noci zo 4. na 5. septembra sa odohrala epizóda, ktorú si Gouldová zaznamenala aj do svojho olympijského denníka. Po finále na 800 metrov strávila noc v izbe americkej plavkyne Keeny Rothhammerovej.
Obe sa približne o druhej hodine ráno vybrali na prechádzku. O niekoľko hodín neskôr, krátko po štvrtej ráno 5. septembra, zaútočili členovia palestínskej teroristickej organizácie Čierny september na ubytovanie izraelskej výpravy v olympijskej dedine.
Pri útoku zahynuli dvaja členovia izraelského tímu a ďalších deväť ľudí teroristi vzali ako rukojemníkov. Kríza sa skončila tragicky: všetkých deväť rukojemníkov zahynulo pri neúspešnom pokuse o ich oslobodenie na letisku Fürstenfeldbruck.
Gouldová si do denníka zapísala, že s Rothhammerovou boli od tragédie vzdialené len niekoľko hodín. O deň neskôr opísala atmosféru v olympijskej dedine stručne: „The village was dead.“ – Dedina bola mŕtva.
Súťaže boli prerušené na 34 hodín. Olympiáda, ktorá sa mala niesť v znamení mieru a športového priateľstva, už nikdy nemala rovnakú atmosféru.
Spitz mal sedem medailí, ale tri zo štafiet
Gouldová sa v Mníchove stala prvou ženou, ktorá na jedných olympijských hrách získala päť individuálnych medailí v plávaní. Jej výkon sa stal jedným z míľnikov olympijskej histórie.
Neskôr predviedol podobný individuálny výkon na jedných hrách Michael Phelps – v Aténach 2004 a Pekingu 2008. Gouldovej tri zlaté, striebro a bronz však zostávajú jedinečnou kombináciou.
Zaujímavé je aj porovnanie s Markom Spitzom, ktorý v Mníchove získal sedem zlatých medailí. Štyri z nich vybojoval v individuálnych disciplínach a tri v štafetách. Gouldová mala päť individuálnych medailí, a tak v počte individuálnych pódiových umiestnení na týchto hrách prekonala aj slávneho amerického plavca.
Sláva ju dusila
Po Mníchove sa z pätnásťročnej plavkyne stala národná celebrita. Pozornosť, ktorá prišla s rekordmi a medailami, bola ohromujúca. Verejný záujem sa nedal vypnúť ani po pretekoch a pre dievča, ktoré ešte len dospievalo, to bola záťaž, na akú nebolo pripravené.
Plávať neprestala okamžite. V roku 1973 ešte na austrálskych majstrovstvách vytvorila svetový rekord na 1 500 metrov. Na konci roka však kariéru ukončila. Mala šestnásť rokov. Austrálska Národná galéria portrétov uvádza, že rozhodnutie súviselo s tlakom, ktorý priniesli úspech a mediálna pozornosť.
Neskôr vysvetľovala, že plávala preto, lebo ju to bavilo. Keď sa z plávania stali najmä výsledky, očakávania a mediálny záujem, chcela sa vrátiť k samotnému pohybu vo vode.
V dokumente televízie ABC z roku 2012 hovorila o tom, že sa cítila uväznená v obraze „plavkyne Shane Gouldovej“. Nechcela, aby jej športový úspech určoval celý život.
V rozhovoroch sa vracala aj k tomu, aké ťažké bolo v šestnástich či sedemnástich rokoch rozumieť očakávaniam dospelých. Milovala tréning a súťaženie, no nechcela sa stať celebritou, ktorá musí neustále udržiavať verejný obraz. Odchod označila za praktické rozhodnutie. Chcela skúmať aj iné veci – filozofiu, náboženstvo či ochranu životného prostredia.
Druhá olympiáda v Montreale 1976 sa pritom mohla javiť ako samozrejmosť. Gouldová si však zvolila inú cestu. O desaťročia neskôr povedala, že svoje rozhodnutie neľutuje. Mrzelo ju skôr to, že ľudia jej odchod často vnímali ako nepochopiteľný koniec kariéry, nie ako začiatok ďalšej životnej etapy.
Farma bez elektriny
Osemnásťročná sa vydala za Neila Innesa. V duchu hnutia Back to the Land, ktoré v sedemdesiatych rokoch lákalo ľudí z miest na vidiek, sa usadili na farme pri Margaret River v Západnej Austrálii.
Gouldová farmárčila, učila sa jazdiť na koni a surfovať a na verejnosti sa objavovala len zriedka.
S manželom vychovali štyri deti a dlhé roky žili na farme bez prístupu k elektrine. Chovali hospodárske zvieratá, pestovali vlastné jedlo a zapájali sa do miestnej komunity. Gouldová sa angažovala aj v kampani za ochranu regiónu Margaret River pred jadrovou záťažou a prepravou uránu.
Jej život mal aj nečakanú športovú odbočku. V deväťdesiatych rokoch dvakrát po sebe vyhrala západoaustrálske majstrovstvá v orbe. Olympijská šampiónka sa tak na čas stala aj šampiónkou v práci s pluhom. Manželstvo s Innesom trvalo 22 rokov a skončilo sa v období, keď sa Gouldová postupne vracala do verejného života.
Návrat tam, kde sa to celé začalo
K plávaniu sa začala vracať v roku 1998, v období pred olympijskými hrami v Sydney. Nešlo o pokus obnoviť vrcholovú kariéru, ale o návrat k súťaženiu v kategórii Masters. Po rokoch mimo bazéna ju znovu začala lákať voda aj samotné pretekanie sa.
V júni 2000 sa predstavila na otvorení vodného centra Ryde Aquatic Centre v Sydney, kde sa začiatkom sedemdesiatych rokov pripravovala pod vedením Carlilea. Zaplávala 200 metrov voľným spôsobom v krátkom bazéne za 2:10,37.
Čas bol lepší než vtedajší austrálsky aj svetový rekord veteránok v jej vekovej kategórii, hoci nemusel byť uznaný, pretože nepadol na oficiálnych pretekoch Masters.
O deň neskôr zaplávala 400 metrov za 4:34,14. Výkony ju presvedčili, aby sa prihlásila na majstrovstvá sveta veteránov v Mníchove.
V júli 2000 tam vyhrala 100 metrov voľným spôsobom v kategórii od 40 do 44 rokov časom 1:01,62. Na rovnakej trati získala v Mníchove v roku 1972 olympijský bronz za 59,06 sekundy. Po 28 rokoch bola pomalšia o necelé tri sekundy – a to po dlhom období, keď sa súťažnému plávaniu takmer vôbec nevenovala.
Na druhý deň po návrate do Mníchova sa objavila aj na otváracom ceremoniáli olympijských hier v Sydney 2000.
Spolu s ďalšími austrálskymi olympioničkami niesla na štadión olympijský oheň. Tentoraz už nebola dievča, od ktorého sa očakáva ďalší rekord. Bola žena, ktorá si k športu našla vlastnú cestu.
Vo veteránskom plávaní pokračovala aj v ďalších rokoch. V roku 2003 vytvorila svetový rekord svojej vekovej kategórie na 200 metrov polohové preteky. Plávanie sa postupne stalo opäť prirodzenou súčasťou jej života, tentoraz bez tlaku, ktorý ju kedysi prinútil odísť.
Druhý život vo vode
Po rozpade prvého manželstva prišla ďalšia kapitola. V roku 2007 sa vydala za amerického trénera Miltona Nelmsa. Usadili sa v Bichene na východnom pobreží Tasmánie a spolupracovali aj na projektoch zameraných na plávanie a výskum vodného prostredia.
Gouldová sa tak z bývalej šampiónky postupne stala trénerkou, výskumníčkou a propagátorkou pohybu vo vode.
V roku 2012 spolu s Nelmsom trénovala na pláži v Bichene americkú plavkyňu Danu Vollmerovú, ktorá neskôr na olympiáde v Londýne získala zlato na 100 metrov motýlik. Televízia ABC o ich práci nakrútila dokument Australian Story s názvom On Bicheno Beach.
Keď sa Gouldová presťahovala do Bichena, všimla si, že miestni obyvatelia takmer vôbec neplávajú v oceáne. Zorganizovala preto päťkilometrové plávanie z Waubs Bay k Diamond Island a späť a pomohla rozbehnúť plávanie v morských vlnách.
Sama chodí do mora pravidelne, v lete aj v zime. Kontakt s prírodou a vodou považuje za dôležitú súčasť zdravého života.
Plávanie ju začalo zaujímať aj ako kultúrny a spoločenský fenomén. Vyštudovala dokumentárny film, získala magisterský titul z environmentálneho manažmentu a neskôr sa venovala aj súčasnému umeniu. Vo svojej tvorbe skúmala vzťah ľudského tela, vody a bazénového priestoru.
V rokoch 2014 až 2019 pracovala na doktoráte na Victoria University v Melbourne. Pri výskume navštívila desiatky bazénov a prírodných plaveckých miest po celej Austrálii.
V decembri 2019 získala titul PhD za dizertáciu Swimming in Australia: A cultural study. Skúmala v nej politické, ekonomické a sociálne sily, ktoré formujú plaveckú kultúru v krajine.
Jej závery spochybňujú rozšírenú predstavu, že plávanie je automatická súčasťou austrálskej identity. Gouldová upozorňuje, že mnohí obyvatelia sa vo vode skôr kúpu a brodia, než skutočne plávajú.
Presadzuje dostupnejšie bazény, väčší dôraz na radosť z pohybu a menej tlaku na deti v súťažnom športe. Podľa nej by rodičia mali s deťmi chodiť do vody aj po skončení plaveckých kurzov – nie iba preto, aby sa učili techniku, ale aby si k vode vytvorili vzťah.
Šport, od ktorého sa kedysi potrebovala vzdialiť, sa tak stal jednou z hlavných tém jej ďalšieho života – už nie ako súťaž o stotiny sekundy, ale ako súčasť kultúry, vzdelávania a každodennosti.
Survivor: víťazstvo vo veku 61 rokov
V roku 2018 urobila Gouldová niečo, čo by od bývalej olympijskej šampiónky čakal málokto. Prihlásila sa do reality šou Australian Survivor: Champions vs Contenders. Natáčalo sa na Fidži, v krajine, kde strávila časť detstva. Mala 61 rokov a bola najstaršou súťažiacou v skupine 24 účastníkov.
Súťaž trvala 50 dní. Gouldová sa dostala až do finále, v ktorom porazila právničku Sharn Coombesovú. Získala 500-tisíc austrálskych dolárov. Po víťazstve povedala, že do hry prišla ako šampiónka a ako šampiónka z nej aj odchádza. O rok neskôr sa vrátila v špeciálnej sérii All Stars, no tentoraz ju súperi vyradili prvú.