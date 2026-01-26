Obrovský slalom mužov a štvrťfinále Australian Open. Športový program na dnes (27. január)

Športový program na utorok, 27. január
Futbal
- 20:30 FC St. Pauli - RB Lipsko, dohrávky 16. kola Bundesligy
- 20:30 Werder Brémy - TSG Hoffenheim, dohrávky 16. kola Bundesligy
Hokej
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Los Angeles Kings, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers - New York Islanders, NHL
- 1:00 New York Rangers - Boston Bruins, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning - Utah Mammoth, NHL
- 2:30 Edmonton Oilers - Anaheim Ducks, NHL
- 13:00 JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HC MUŠLA Topoľčany, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 MHA Martin - HK ‘95 Považská Bystrica, 38. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov, 46. kolo českej extraligy
- 17:30 Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary, 46. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno, 46. kolo českej extraligy
- 18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec, 46. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno, 46. kolo českej extraligy
- 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera, 46. kolo českej extraligy
Tenis
- od 1:00 Australian Open
Hádzaná
- 15:30 Švajčiarsko - Island, ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 Slovinsko - Chorvátsko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 20:30 Švédsko - Maďarsko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Futsal
- 17:30 Maďarsko - Portugalsko, ME
- 20:30 Poľsko - Taliansko, ME
Vodné pólo
- 10:00 Holandsko - Švajčiarsko, ME žien
- 11:30 Nemecko - Slovensko, ME žien
- 13:15 Taliansko - Srbsko, ME žien
- 14:45 Maďarsko - Rumunsko, ME žien
- 16:30 Izrael - Veľká Británia, ME žien
- 18:00 Grécko - Francúzsko, ME žien
- 19:45 Turecko - Chorvátsko, ME žien
- 21:15 Portugalsko - Španielsko, ME žien
Šport
- 11:00 ZOH26 - slávnostný sľub do rúk prezidenta SR
Alpské lyžovanie
- 17:45/20:45 obrovský slalom muži
TV program: utorok, 27. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.