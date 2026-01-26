Obrovský slalom mužov a štvrťfinále Australian Open. Športový program na dnes (27. január)

Marco Odermatt.
Marco Odermatt. (Autor: TASR/AP)
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 27. januára. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 27. január

Futbal

  • 20:30 FC St. Pauli - RB Lipsko, dohrávky 16. kola Bundesligy 
  • 20:30 Werder Brémy - TSG Hoffenheim, dohrávky 16. kola Bundesligy

Hokej

  • 1:00 Columbus Blue Jackets - Los Angeles Kings, NHL 
  • 1:00 Philadelphia Flyers - New York Islanders, NHL 
  • 1:00 New York Rangers - Boston Bruins, NHL 
  • 1:00 Tampa Bay Lightning - Utah Mammoth, NHL 
  • 2:30 Edmonton Oilers - Anaheim Ducks, NHL 

  • 13:00 JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HC MUŠLA Topoľčany, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 MHA Martin - HK ‘95 Považská Bystrica, 38. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov, 46. kolo českej extraligy 
  • 17:30 Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary, 46. kolo českej extraligy 
  • 17:30 HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno, 46. kolo českej extraligy 
  • 18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec, 46. kolo českej extraligy 
  • 18:00 HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno, 46. kolo českej extraligy 
  • 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera, 46. kolo českej extraligy

Tenis

  • od 1:00 Australian Open

Hádzaná

Futsal

  • 17:30 Maďarsko - Portugalsko, ME
  • 20:30 Poľsko - Taliansko, ME 

Vodné pólo

  • 10:00 Holandsko - Švajčiarsko, ME žien
  • 11:30 Nemecko - Slovensko, ME žien
  • 13:15 Taliansko - Srbsko, ME žien
  • 14:45 Maďarsko - Rumunsko, ME žien
  • 16:30 Izrael - Veľká Británia, ME žien
  • 18:00 Grécko - Francúzsko, ME žien
  • 19:45 Turecko - Chorvátsko, ME žien
  • 21:15 Portugalsko - Španielsko, ME žien

Šport

  • 11:00 ZOH26 - slávnostný sľub do rúk prezidenta SR

Alpské lyžovanie

  • 17:45/20:45 obrovský slalom muži 
TV program: utorok, 27. január
Ostatné športy

