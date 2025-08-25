Slovenské volejbalistky sa lúčia s MS. Športový program na dnes (26. august)

Sportnet|26. aug 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok 26. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 26. august

Futbal

  • 18:45 Kajrat Almaty - Celtic Glasgow /prvý zápas: 0:0/, odveta play-off LM
  • 21:00 Pafos FC - Crvena Zvezda Belehrad /prvý zápas: 2:1/, odveta play-off LM
  • 21:00 Sturm Graz - FK Bodö/Glimt /prvý zápas: 0:5/, odveta play-off LM

Volejbal

Tenis

Cestná cyklistika

Parahokej

  • 16:00 Austrália - USA, MS žien v Dolnom Kubíne
  • 19:30 Tím sveta - Kanada, MS žien v Dolnom Kubíne

Bedminton

  • 9:00 MS /účasť SR/
TV program: utorok, 26. august
Ostatné športy

    dnes 00:00
