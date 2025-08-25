Slovenské volejbalistky sa lúčia s MS. Športový program na dnes (26. august)

Športový program na utorok, 26. august
Futbal
- 18:45 Kajrat Almaty - Celtic Glasgow /prvý zápas: 0:0/, odveta play-off LM
- 21:00 Pafos FC - Crvena Zvezda Belehrad /prvý zápas: 2:1/, odveta play-off LM
- 21:00 Sturm Graz - FK Bodö/Glimt /prvý zápas: 0:5/, odveta play-off LM
Volejbal
- 11:00 Francúzsko - Grécko, MS vo volejbale žien 2025
- 11:00 Argentína - Slovinsko, MS vo volejbale žien 2025
- 12:00 Švédsko - Egypt, MS vo volejbale žien 2025
- 12:00 Taliansko - Belgicko, MS vo volejbale žien 2025
- 14:30 USA - Česko, MS vo volejbale žien 2025
- 14:30 Brazília - Portoriko, MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 Thajsko - Holandsko, MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 Kuba - Slovensko, MS vo volejbale žien 2025
Tenis
Cestná cyklistika
- 11:40 4. etapa: Susa - Voiron (206,7 km), Vuelta a Espaňa
Parahokej
- 16:00 Austrália - USA, MS žien v Dolnom Kubíne
- 19:30 Tím sveta - Kanada, MS žien v Dolnom Kubíne
Bedminton
- 9:00 MS /účasť SR/
TV program: utorok, 26. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.