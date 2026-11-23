Športový program na utorok, 24. novembra
Futbal
- 14:00 ŠK Slovan Bratislava - Betis Sevilla, UEFA Youth League
- 17:00 MŠK Žilina - MFK Ružomberok, osemfinále Slovnaft Cupu
- 18:45 FK Bodö/Glimt – LASK Linz, 5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 18:45 Galatasaray Istanbul – Aston Villa, 5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 ŠK Slovan Bratislava – Real Betis, 5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Arsenal Londýn – Borussia Dortmund, 5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Como 1907 – AEK Atény, 5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Feyenoord Rotterdam – FC Porto, 5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Manchester City – SSC Neapol, 5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 RB Lipsko – RC Lens, 5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Real Madrid – PSV Eindhoven, 5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
Hokej
- 1:00 New Jersey Devils – Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:30 Montreal Canadiens – Los Angeles Kings, NHL
- 1:30 Ottawa Senators – Calgary Flames, NHL
- 1:30 New York Islanders – Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:30 Winnipeg Jets – Utah Mammoth, NHL
- 3:40 Seattle Kraken – Anaheim Ducks, NHL
- 4:00 San Jose Sharks – Minnesota Wild, NHL
- 17:30 HK Poprad – HK Dukla Trenčín, 22. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HC ’05 Banská Bystrica – HK Dukla Michalovce, 22. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HC Košice – HK Spišská Nová Ves, 22. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra – HC Prešov, 22. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HC Slovan Bratislava – HK 32 Liptovský Mikuláš, 22. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:30 Vlci Žilina – HKM Zvolen, 22. kolo Tipsport ligy
- 17:30 Motor České Budějovice – HC Škoda Plzeň, 22. kolo českej extraligy
- 17:30 BK Mladá Boleslav – Rytíři Kladno, 22. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Kometa Brno – HC Sparta Praha, 22. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Energie Karlovy Vary – Bílí Tygři Liberec, 22. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Dynamo Pardubice – HC Vítkovice Ridera, 22. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc – HC Verva Litvínov, 22. kolo českej extraligy
- 18:00 Mountfield Hradec Králové – HC Oceláři Třinec, 22. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Nové Zámky – Rytieri Martin, 19. kolo Tipos SHL
Basketbal
- 1:00 Charlotte Hornets – Memphis Grizzlies, NBA
- 1:00 Philadelphia 76ers – Portland Trail Blazers, NBA
- 1:30 Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder, NBA
- 1:30 Toronto Raptors – Milwaukee Bucks, NBA
- 1:30 Minnesota Timberwolves – Brooklyn Nets, NBA
- 2:00 Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers, NBA
- 2:00 New Orleans Pelicans – Phoenix Suns, NBA
- 2:30 Houston Rockets – Los Angeles Clippers, NBA
- 4:00 Los Angeles Lakers – Utah Jazz, NBA
- 4:00 Sacramento Kings – San Antonio Spurs, NBA
Hádzaná
- 18:45 Tatran Prešov – MRK Sesvete Triglav, D-skupina - 5. kolo, Európska liga EHF
- 18:45 IK Sävehof – Bergischer HC, D-skupina - 5. kolo, Európska liga EHF
Triatlon
- 14:30 TK s triatlonistkou Zuzanou Michaličkovou
Šach
- 15:00 1. partia: Džavochir Sindarov (Uzb.) – Dommaraju Gukeš (Ind.), zápas o titul majstra sveta
Tenis
- 16:00 Česko – Kanada, štvrťfinále, finálový turnaj Davisovho pohára
Volejbal
- 19:00 VK Slovan Bratislava - VK Lvi Praha, prvý zápas, ženy - 2. kolo Challenge Cupu /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
TV program: utorok, 24. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.