Dvojnásobná olympijská šampiónka Federica Brignoneová sa v utorok 24. novembra v Cervinii opäť postavila na lyže.
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Od operácie, pri ktorej jej z ľavého kolena odstránili platničku a skrutky, uplynulo 91 dní. Návrat na sneh začala niekoľkými voľnými jazdami na lyžiach na obrovský slalom.
Brignoneová sa vrátila na sneh v talianskej Cervinii, sprevádzali ju jej brat a tréner Davide a dlhoročný servisman Mauro Sbardelotto.
Na lyžiach na obrovský slalom absolvovala niekoľko nenáročných voľných jázd bez bránok a merania času.
Opäť kĺžem po snehu a som šťastná
Krátko predpoludním sa Brignoneová podelila o radosť z návratu: „Tri mesiace po poslednej operácii sa tu v Cervinii opäť kĺžem po snehu a som šťastná.“
Podľa Talianskej federácie zimných športov (FISI) sú tieto jazdy prvým krokom v jej postupnom návrate.
Popri lyžovaní pokračuje v rehabilitácii a kondičnej príprave, ktorým sa venuje od apríla 2025. Rozhodnutie podstúpiť ďalší zákrok oznámila v auguste na Instagrame.
Hoci sa jej stav postupne zlepšoval, pretrvávajúca bolesť nohy ju obmedzovala pri lyžovaní aj v bežnom živote.
S bolesťou pretekala aj pri svojich olympijských triumfoch. Po pretekoch v Soldeu predčasne ukončila sezónu Svetového pohára.
Zranila sa v apríli 2025 na majstrovstvách Talianska. Utrpela zlomeniny hornej kĺbovej plochy píšťaly a hlavičky ihlice s posunom úlomkov a roztrhla si predný skrížený väz.
Získala zlato v super-G aj v obrovskom slalome
Jej následný návrat sa zapísal do dejín lyžovania. Stihla sa zotaviť natoľko, že na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo bola jednou z vlajkonosičiek Talianska a získala zlato v super-G aj v obrovskom slalome.
Sezóna 2026/2027 Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien sa medzitým začala bez nej. Z plánovaných 40 pretekov sa zatiaľ uskutočnili iba tri.
Úvodný obrovský slalom v Söldene vyhrala 24. októbra Američanka Paula Moltzanová. V slalome v Levi zvíťazila Emma Aicherová a 21. novembra v slalome v Gurgli triumfovala Lara Colturiová.
Z dvanástich plánovaných obrovských slalomov zostáva ešte jedenásť, takže Brignoneová má v tejto sezóne na návrat stále dosť času.
Ďalší je na programe v sobotu 28. novembra v Killingtone v americkom štáte Vermont. Odtiaľ sa pretekárky mali presunú do kanadského Tremblantu, no podujatie bolo zrušené s tým, že Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) hľadá náhradu.
Jediný obrovský slalom na talianskom snehu je naplánovaný na 19. januára v Kronplatzi. Finále Svetového pohára bude koncom marca v americkom Sun Valley.