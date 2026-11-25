Talianska lyžiarka Federica Brignoneová sa rozhodla ukončiť aktívnu kariéru.
Po vážnom zranení nohy získala vo februári dve olympijské zlaté medaily, ale potom podstúpila ďalšiu operáciu.
Po tomto zákroku, pri ktorom jej lekári odstránili kovovú dlahu a skrutky z ľavého kolena, sa snažila vrátiť na svahy. Dnes oznámila, že už pretekať nebude.
"Po dvoch dňoch na snehu som si uvedomila, že moja noha ešte nie je úplne zotavená a stále cítim priveľkú bolesť. Z tohto dôvodu som sa rozhodla ukončiť svoju pretekársku kariéru.
Určite to bolo veľmi ťažké rozhodnutie, no napriek tomu, že som urobila všetko pre to, aby som sa vrátila späť, vážnosť môjho zranenia mi to jednoducho nedovolí.
Napriek tomu by som chcela ešte raz odštartovať, aby som sa rozlúčila s týmto športom, ktorý tak veľmi milujem, aj so všetkými vami. Dám vám vedieť kde a kedy," uviedla na sociálnej sieti.
Zranila sa v apríli 2025 na majstrovstvách Talianska. Utrpela zlomeniny hornej kĺbovej plochy píšťaly a hlavičky ihlice s posunom úlomkov a roztrhla si predný skrížený väz.
Jej následný návrat sa zapísal do dejín lyžovania. Stihla sa zotaviť natoľko, že na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo bola jednou z vlajkonosičiek Talianska a získala zlato v super-G aj v obrovskom slalome.
Popri zlatých medailách z Cortiny získala Brignoneová ešte dve olympijské striebra a jeden bronz. Je dvojnásobnou majsterkou sveta. V rokoch 2020 a 2025 sa stala celkovou víťazkou Svetového pohára.
V elitnom seriáli pôsobila 19 rokov a vyhrala 37 pretekov, čo z nej robí najúspešnejšiu Talianku v histórii. V celkových národných štatistikách je pred ňou len Alberto Tomba s 50 triumfami.
Tridsaťšesťročná Brignoneová má na konte 37 víťazstiev vo Svetovom pohári. V rokoch 2020 a 2025 získala veľký glóbus za celkové prvenstvo v prestížnom seriáli. Vo svojej zbierke má aj päť sezónnych trofejí Na majstrovstvách sveta vybojovala päť medailí - tri zlaté a dve strieborné. Zo ZOH má okrem dvoch najcennejších kovov jedno striebro a dva bronzy.