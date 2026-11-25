Šamorín je pripravený na usporiadanie historicky najväčšieho šermiarskeho turnaja na Slovensku.
V pätnásťtisícovom meste sa od štvrtka uskutoční Svetový pohár FIE kadetov a juniorov vo fleurete. Na planšoch bude bojovať takmer 750 fleuretistov z 54 krajín.
Kým vlani súťažili iba juniori, tento rok k nim pribudnú aj kadeti. V športovej hale X-Bionic Sphere na Krajskej ceste sa bude súťažiť v dvoch vekových kategóriách – kadeti (U17) a juniori (U20), pričom na programe bude spolu šesť turnajov.
Prvý deň bude patriť kadetom, od piatka sa dostanú k slovu juniori. Najskôr sa predstavia juniorky v súťaži jednotlivkýň, v sobotu budú súťažiť juniori a v nedeľu sú na programe súťaže družstiev.
„Také početné štartové pole sme ešte nikdy nemali. Nie náhodou patrí tento seriál, ktorý vznikol minulý rok, opäť medzi najatraktívnejšie podujatia. Súťaž láka účastníkov od Ameriky cez Európu až po Áziu.
Silné a početné výpravy vysielajú všetky veľmoci svetového šermu, chýbať budú iba Taliani, ktorí majú počas tohto víkendu doma nominačné preteky. Máme sa čo obracať, ale vďaka obetavým rodičom nášho klubu a mnohým ďalším ľuďom nemám obavy.
Veríme, že náš turnaj bude v celosvetovom meradle opäť hodnotený medzi najlepšími,“ uviedol Jozef Nagy, vedúci organizačného výboru, hlavný tréner a duša šamorínskeho šermiarskeho klubu i slovenskej reprezentácie.
Podujatie s názvom Golden Hope organizuje Slovenský šermiarsky zväz v spolupráci s Klubom šermu Šamorín.
Program súťaže
Štvrtok 26. novembra:
09.00 h: fleuret kadeti (U17) jednotlivci
11.00 h: fleuret kadetky (U17) jednotlivci
18.00 h: finálové boje TOP 4 (kadeti a kadetky)
Piatok 27. novembra:
9.00 h: fleuret juniorky (U20) jednotlivci
18.30: finálové boje TOP 4 (juniorky)
Sobota 28. novembra:
09.00 h: fleuret juniori (U20) jednotlivci
18:30 h: finálové boje TOP 4 (juniori)
Nedeľa 29. novembra:
08.30: fleuret juniori družstvá
10.00: fleuret juniorky družstvá