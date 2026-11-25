Šachisti Džavochir Sindarov a Dommaraju Gukeš dnes odohrajú 2. partiu v boji o titul majstra sveta v šachu.
Úvodná partia zápasu sa skončila remízou v 38. ťahu.
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Sledujte s nami LIVE STREAM z drupje partie šachu o titul majstra sveta: Džavochir Sindarov vs. Dommaraju Gukeš.
Šachisti Džavochir Sindarov a Dommaraju Gukeš dnes odohrajú 2. partiu v boji o titul majstra sveta v šachu.
Úvodná partia zápasu sa skončila remízou v 38. ťahu.
Sledujte šach spolu s nami ako LIVE stream.