Gretzky s Messierom, Crosby s Malkinom, Sakic s Forsbergom či McDavid s Draisaitlom. O takejto dvojici sníva každé mužstvo NHL.
V Severnej Amerike radi používajú označenie „one-two punch centers“. Ide o dvoch kvalitných centrov, ktorí dokážu ťahať mužstvo v ofenzíve a zároveň pomáhajú eliminovať útočnú silu súperov.
Hokejové mužstvá sa budujú od stredu – od kvalitných centrov. Práve obsadenie tejto pozície často tvorí jeden zo základných stavebných kameňov úspešného tímu.
Väčšina víťazov Stanleyho pohára mala na pozícii centra výraznú kvalitu. V posledných rokoch to platilo o Caroline, Floride, Vegas, Colorade aj Tampe Bay.
Dôležití sú centri vo všetkých štyroch formáciách, no najväčšia zodpovednosť leží na prvých dvoch.
Pozícia druhého centra bola v posledných rokoch veľkou slabinou Montrealu. Za kapitánom Nickom Suzukim nasledoval v klubových štruktúrach výrazný kvalitatívny pokles.
Habs však tento týždeň získali Dylana Larkina z Detroitu a jedna z najslabších stránok mužstva sa zrazu mení na jednu z jeho najväčších predností.
Pozreli sme sa preto na desať najlepších dvojíc centrov v súčasnej NHL.
Ich zoradenie nebolo jednoduché. Prvá dvojica jednoznačne vyčnieva, ale napríklad pozície od tretieho do šiesteho miesta by sa dali pokojne zoradiť aj inak.
1. Connor McDavid a Leon Draisaitl (Edmonton)
O najlepšej dvojici centrov v NHL netreba príliš dlho uvažovať. McDavid s Draisaitlom patria medzi najlepších hokejistov sveta a úspech Edmontonu závisí vo veľkej miere práve od ich výkonov.
McDavid trávi na ľade priemerne 23:41 minút na zápas, Draisaitl 22:05. Z útočníkov NHL im v tejto štatistike patrí prvé a tretie miesto. Druhý je Macklin Celebrini, ktorý sa približuje k hranici 23 minút na zápas.
Nerozlučná dvojica z Edmontonu dominuje ligovým štatistikám. Kanaďan je s 59 bodmi jednoznačným lídrom produktivity, Nemec zase s 23 gólmi najlepším strelcom súťaže.
Aktuálne najlepší hráč sveta nastupuje spolu s ďalšou superhviezdou a na ľade je to viditeľné. Títo dvaja majú spoločne na konte až pätnásť stobodových sezón. Lepšiu dvojicu centrov v NHL nenájdete a žiadna iná sa im ani nepribližuje.
2. Nathan MacKinnon a Brock Nelson (Colorado)
Nathan MacKinnon je jedným z najlepších hokejistov sveta a jeho herný štýl mu umožňuje dominovať na ľade. Hoci je momentálne zranený a jeho návrat sa očakáva až vo februári, zaradili sme ho do tohto rebríčka. Colorado je vysoko najmä vďaka jeho výkonom.
Druhým centrom v Colorade je Brock Nelson, ktorý teraz musí zastupovať hviezdneho MacKinnona v prvom útoku. Tridsaťpäťročný olympijský šampión je veľmi kvalitným hráčom.
V minulej sezóne sa dokonca zaradil medzi finalistov hlasovania o Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka. Američan k tomu pridal 65 bodov a v Colorade tvorí dôležitú súčasť stredovej kostry mužstva.
Avalanche sú však v rebríčku tak vysoko predovšetkým vďaka MacKinnonovej dominancii, ktorá je v posledných sezónach mimoriadne výrazná.
3. Nick Suzuki a Dylan Larkin (Montreal)
Pozícia druhého centra bola najväčšou slabinou Montrealu. Po tomto týždni sa však Canadiens v našom rebríčku poriadne vyšvihli. Takúto kvalitnú dvojicu by si želala väčšina mužstiev profiligy.
Suzuki má za sebou 101-bodovú sezónu a zisk Selke Trophy. Dnes je považovaný za jedného z najlepších centrov na svete.
Teraz už nebude musieť niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Po výmene z Detroitu ho doplní Larkin – spoľahlivý obojsmerný center, ktorý v každej z posledných piatich sezón nazbieral 67 až 79 bodov.
Canadiens tak získali oveľa väčšiu hĺbku kádra a hráči ako Kapanen či Evans budú môcť nastupovať na pozíciách, ktoré lepšie zodpovedajú ich schopnostiam.
Tretie miesto pre túto dvojicu je možno veľmi štedré a kvalitu bude musieť ukázať na ľade. Montreal však touto zmenou vyriešil veľkú potrebu a s Larkinom stúpajú aj jeho celkové šance na úspech.
4. Jack Hughes a Nico Hischier (New Jersey)
V New Jersey majú na pozícii centra dve draftové jednotky.
Strelec víťazného olympijského gólu Jack Hughes patrí medzi najšikovnejších a najdynamickejších hráčov s pukom, najmä pri prechode medzi pásmami. Často však býva zranený a jeho bodovým maximom je 99 bodov.
Jeho veľkou slabinou sú vhadzovania, v ktorých patrí k najhorším v celej lige. V aktuálnej sezóne má úspešnosť len 34,4 percenta. Z 227 vhadzovaní vyhral 78. Spomedzi hráčov, ktorí ich absolvovali aspoň sto, je druhý najhorší v NHL.
Hischier je na vhadzovaniach oveľa spoľahlivejší a platí to aj o jeho hre smerom dozadu. V produktivite však za Hughesom zaostáva.
Magazín The Athletic pred začiatkom sezóny napísal, že New Jersey je okrem Edmontonu jediným mužstvom, ktoré má vo svojej zostave dvoch z dvadsiatich najlepších centrov NHL.
5. Sebastian Aho a Logan Stankoven (Carolina)
Ešte pred niekoľkými rokmi by sme o Caroline hovorili ako o mužstve s nie príliš silnou pozíciou centra. Dnes by sme jej dvojicu pokojne mohli zaradiť na ktorúkoľvek priečku medzi tretím a šiestym miestom.
Aho a Stankoven vedú dva z najlepších útokov v celej NHL, čo sa odráža aj na ich výbornej produktivite.
Sebastian Aho má po 24 stretnutiach 33 bodov. Spomedzi centrov majú lepší bodový priemer iba McDavid, Draisaitl a MacKinnon – teda absolútna ligová špička.
O tom, či môžeme fínskeho útočníka označovať za hviezdu, už dnes niet pochýb. Výborne hrá aj smerom dozadu a bude patriť medzi kandidátov na zisk Selke Trophy.
Jeho spoluhráč Stankoven už teraz nazbieral viac ako polovicu svojej minuloročnej produkcie a má bod na zápas.
6. Aleksander Barkov a Sam Bennett (Florida)
Fanúšikovia, ktorí v posledných rokoch sledovali play-off NHL, si dobre pamätajú, aký postrach predstavovala táto dvojica pre súperov.
Práve Barkov dokázal dvakrát zastaviť McDavida vo finále Stanleyho pohára a Bennett bol vďaka svojej tvrdej fyzickej hre mimoriadne nepríjemným protivníkom.
Centri Floridy možno nepatria medzi najproduktívnejších, no zdá sa, že najlepšie výkony predvádzajú práve vtedy, keď to mužstvo najviac potrebuje.
Zdravý Barkov patrí medzi najkomplexnejších hokejistov na svete. Práve zdravie je však jeho najväčším problémom.
V aktuálnej sezóne stihol odohrať iba dva zápasy a celý predchádzajúci ročník vynechal.
7. Roope Hintz a Wyatt Johnston (Dallas)
Dallas má dvoch centrov, ktorí by v mnohých iných tímoch mohli nastupovať na pozícii prvého centra. Obaja na to kvalitatívne majú.
Tridsaťročný Hintz je rýchly a produktívny hráč. Johnston zažiaril v minulej sezóne, keď strelil 45 gólov a nazbieral 86 bodov. Spolu s krídelníkmi Rantanenom a Robertsonom tvoria veľmi nebezpečnú ofenzívnu štvoricu.
8. Auston Matthews a John Tavares (Toronto)
Dvojica z Toronta by mohla byť v tomto rebríčku umiestnená aj nižšie, ale pokojne aj vyššie.
Veľa závisí od výkonov Austona Matthewsa a od toho, či hrá ako 60-gólový strelec, ktorým bol už dvakrát, alebo ako hráč s priemerom menej ako bod na zápas, čo platilo v minulej sezóne.
Kapitán zlatého olympijského výberu sa v tejto sezóne vrátil k výborným výkonom a momentálne mu patrí piate miesto v ligovej produktivite a siedme medzi strelcami.
Obaja hráči majú stále veľkú kvalitu, ale Toronto sa napriek tomu trápi.
9. Jack Eichel a William Karlsson (Vegas)
Dvojica z Vegas by možno bola v rebríčku ešte vyššie, ak by sme za druhého centra považovali Tomáša Hertla.
Momentálne však túto pozíciu zastáva William Karlsson, ktorý v porovnaní s ostatnými druhými centrami v našom zozname zaostáva.
Pomáha mu však prítomnosť Jacka Eichela. Ten má 33 bodov po 26 zápasoch, rovnako ako Aho a o jeden menej ako Matthews. Nebolo by prekvapením, ak by prvýkrát v kariére prekonal stobodovú hranicu. V oboch posledných sezónach nazbieral viac ako 90 bodov.
10. Leo Carlsson a Mikael Granlund (Anaheim)
Anaheim je jedným z troch tímov, ktoré majú dvoch centrov s priemerom aspoň bodu na zápas. Okrem Ducks do tejto skupiny patria aj Edmonton a Carolina.
Do úvahy by sme mohli zaradiť aj Utah, ale Logan Cooley nastupuje častejšie na krídle. Pri zostavovaní rebríčka sme ho preto nepovažovali za jedného z dvojice centrov Mammoth.
Leo Carlsson je po letnom podpise lukratívnej zmluvy v hodnote 18 miliónov dolárov ročne pod väčším drobnohľadom a zatiaľ očakávania napĺňa. Po 24 zápasoch má na konte 29 bodov.
Pozitívnym prekvapením je však Mikael Granlund, ktorý by vo veku 34 rokov mohol prvýkrát v kariére odohrať sezónu s priemerom bodu na zápas. Po 24 dueloch ich má na konte 26.
Do nášho rebríčka sa nezmestilo San Jose. Mladík Macklin Celebrini jednoznačne patrí medzi najlepších centrov na svete, no za ním je v mužstve výrazná medzera.
Na pozícii druhého centra momentálne nastupuje Alexander Wennberg, ktorý stále dokáže byť produktívny, ale v porovnaní s druhými centrami v tomto rebríčku zaostáva.
Tabuľky NHL
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