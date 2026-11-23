Dnes to znie takmer ako sci-fi. Ferdinand Daučík odštartoval v roku 1942 trénerskú kariéru v bratislavskom Slovane. Postupne sa vypracoval až na lavičku slávnej Barcelony, s ktorou získal dva ligové tituly a celkovo deväť trofejí.
Vybudoval jeden z najlepších tímov sveta a v Španielsku si urobil obrovské meno. Neskôr viedol aj Betis Sevilla. Práve s týmto klubom sa v utorok o 21:00 h (vysiela Nova Sport 5) stretne Slovan Bratislava v zápase 5. kola hlavnej fázy Ligy majstrov.
Daučík však nie je jedinou slovenskou stopou v histórii španielskeho klubu. Za Betis hrávali aj jeho syn Janko (Yanko) a legenda Spartaka Trnava Miroslav Karhan. Na lavičke mužstva sedel aj ďalší slovenský tréner Jozef Jarabinský.
Slovenský klub sa so sevillským mužstvom v európskych pohároch stretne prvýkrát.
Pred zajtrajším súbojom na Tehelnom poli sa však oplatí pripomenúť príbehy, ktoré dokazujú, že spojenie Betisu so slovenským futbalom má dlhú a pozoruhodnú históriu.
Viedol Barcelonu, syn hrával za Real Madrid
Ferdinand Daučík patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského futbalu. Pochádzal zo Šiah, vtedajšieho Ipolyságu v Uhorsku. Bratislavčanom bol iba časť života, no práve toto obdobie bolo kľúčové pre jeho mimoriadny trénerský talent aj osobný život.
Päť rokov hrával za I. ČsŠK Bratislava, predchodcu Slovana (1928 – 1933). Neskôr belasých dvakrát trénoval, v rokoch 1942 až 1946. V Bratislave sa stal aj švagrom Ladislava Kubalu, ktorého fanúšikovia FC Barcelona v hlasovaní označili za najlepšieho hráča klubu minulého storočia.
Kubala sa v Bratislave oženil s Daučíkovou sestrou Annou Violou. Práve Daučík ho priviedol do Slovana. Neskôr sa ich životné cesty spojili aj v zahraničí.
V roku 1948 Daučík s rodinou emigroval z Československa. Na loďke preplávali rieku Moravu a utiekli do Rakúska. S ním bol aj vtedy sedemročný syn Janko.
Cez ďalšie zastávky vo Viedni a Taliansku sa napokon dostali až na Pyrenejský polostrov.
Volali ho Gándhí
Daučíkovu prezývku Gándhí inšpiroval svetlý pramienok vo vlasoch. V inak tmavom účese pôsobil nápadne. Futbalovo však nebol iba originálnou postavou, ale predovšetkým mimoriadne schopným trénerom.
V roku 1950 sa stal trénerom FC Barcelona. Katalánsky klub pod jeho vedením získal deväť trofejí. Trikrát vyhral španielsku ligu (raz z Athletic Bilbao), šesťkrát Španielsky pohár a pridal aj ďalšie úspechy vrátane Latinského pohára.
Daučík je najúspešnejším slovenských trénerov v zahraničí. V historickom poradí trénerov s najväčším počtom odkoučovaných zápasov v španielskej La Lige mu patrí šieste miesto. V súťaži ich absolvoval 466.
Po Barcelone viedol Athletic Bilbao, Atlético Madrid, FC Porto a ďalšie kluby. V roku 1960 sa dostal aj do Betisu Sevilla, kde pôsobil v dvoch obdobiach (1960 – 1962, 1968 – 1969).
Práve tam dal svojmu synovi Jankovi Daučíkovi príležitosť debutovať v najvyššej španielskej súťaži. Mal iba devätnásť.
Za Betis dal 20 gólov
V jednej kabíne sa stretol napríklad aj s Luisom Aragonésom, neskorším trénerom španielskej reprezentácie, ktorá získala titul majstra Európy.
Junior Daučík zanechal počas dvoch sezón v Betise výraznú stopu.
Španielske kroniky ho opisujú ako vysokého, urasteného útočníka s mimoriadne dobrou hrou vo vzduchu a presnou hlavičkou.
Janko odohral za Betis 38 ligových zápasov, v ktorých strelil 14 gólov. Ďalších šesť zásahov pridal v pohárových zápasoch. Jeho výkony zaujali aj Real Madrid, ktorý ho v roku 1962 angažoval.
Iróniou osudu svoj úplne prvý zápas za „Biely balet“ odohral práve proti svojmu bývalému klubu, Realu Betis, a hneď mu aj strelil gól.
V kráľovskom klube však čelil obrovskej konkurencii hviezd, akými boli Alfredo Di Stéfano, Francisco Gento, Ferenc Puskás či Amancio Amaro.
Keby som sklopil uši
V tom čase sa ešte nemohlo striedať a prednosť dostávali veľké mená. Počas dvoch sezón v Reale Madrid nastúpil iba na desať ligových stretnutí a zaznamenal tri góly.
„Rozprával mi, že mal nastavenú zmluvu podľa odohraných zápasov a strelených gólov. Keď hrozilo, že si platovo polepší alebo dostane prémie, jednoducho nehral. Kvôli tomu sa pustil do prezidenta Santiaga Bernabéua,“ opisoval redaktor denníka Šport Mojmír Staško, ktorý napísal knihu o Ferdinandovi Daučíkovi.
Konflikt s najmocnejším mužom Realu Madrid mladý Janko napokon odniesol výpoveďou.
„Keby som sklopil uši, zostal by som v Reale ďalších päť rokov. Možno aj viac,“ priznal po rokoch.
V roku 1964 zamieril do Atlética Madrid, s ktorým v sezóne 1964/1965 vyhral španielsky pohár (Copa del Generalísimo). V ligovom zápase však za Atlético nenastúpil. Neskôr pôsobil v niekoľkých ďalších španielskych kluboch.
Raz zmeškal lietadlo, pretože čítal knihu
Ďalším slovenským trénerom, ktorý viedol Betis, bol Jozef Jarabinský. Jeho španielske angažmán sa začalo v lete 1991 a patrí medzi menej známe kapitoly jeho bohatej kariéry.
VIDEO: Zostrih gólov Miroslava Karhana
Na prvú tlačovú konferenciu prišiel vtedy módnej pestrej košeli s krátkym rukávom, učesal si hustú ofinu a v solídnej angličtine vysvetľoval, čo by chcel so sevillským klubom dosiahnuť.
„Dobre si uvedomujem, že som odteraz súčasťou jedného z najpopulárnejších klubov v Španielsku. A nemôžem mať iný cieľ, než ho dostať späť do najvyššej súťaže,“ cituje ho idnes.cz.
Jarabinský pricestoval do Sevilly bez kufra, ktorý sa niekde počas cesty zatúlal. Po 210 dňoch zo Španielska odchádzal bez úspechu a rozladený.
Postupový cieľ zostával v nedohľadne, hra mužstva nebavila a Betis navyše sužovali vážne finančné problémy. Prezident klubu Galera vlastne nemal inú možnosť, než pristúpiť k zmene na trénerskom poste.
Už si toho veľa nepamätá
Jarabinský má dnes 82 rokov. Keď ho novinári idnes.cz oslovili, či by si nechcel zaspomínať na španielsku etapu, ospravedlnil sa:
„Veď ja si už z toho ani veľa nepamätám. Nechajme to tak.“
Dlhé rozhovory s novinármi nikdy neboli jeho obľúbenou činnosťou. Aj preto, že dodnes hovorí zvláštnou zmesou češtiny a slovenčiny. Narodil sa totiž v dedinke Jarabina na niekdajšej Podkarpatskej Rusi a národnosťou je Rusín.
Futbalovo vyrástol v Prešove a Slovane Bratislava, no už od začiatku šesťdesiatych rokov sa usadil v Prahe, kde si našiel aj manželku.
Jeho meno sa s úctou vyslovuje predovšetkým v Turecku, kde vystriedal päť klubových adries. V kariére si vyskúšal aj grécky Aris a na jej sklonku zamieril do Číny.
V Betise pritom spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, že jeho pôsobenie bude také krátke.
Rebel ho sklamal
Po nasťahovaní do nového prostredia ho susedia aj s manželkou pozvali na záhradnú slávnosť. Každé ráno počúval deti z priľahlej škôlky, ktoré nadšene spievali španielsku hymnu. Rýchlo si zvykol na horúce počasie a v novom prostredí sa zabýval.
V mužstve sa stretol so stredopoliarom Michalom Bílkom. Z Česka si navyše priviedol hlavičkára Grussmanna a kanoniera Romana Kukletu.
Na ihrisku však veci nefungovali. Najmä rebel Kukleta trénera sklamal. Jarabinskému sa postupne donieslo, že v obľúbenom bare sa dohodol s čašníkmi, aby mu do nenápadného pohára s kolou nalievali na dno whisky.
Brniansky démon dával málo gólov, sťažoval sa na úmorné horúčavy a nedokázal sa poriadne zahryznúť do práce. Puntičkárskeho trénera to privádzalo do zúrivosti.
Jarabina je originál
V novembri 1991, keď sa kríza v klube prehlbovala, si Jarabinský skomplikoval situáciu aj vlastným pričinením.
Pred odletom na pohárový zápas proti Getafe sa v letiskovej hale začítal do knihy. Prepočul dokonca aj hlásenie poslednej výzvy a zmeškal nástup do lietadla. Jeho kolegovia si to všimli až po pristátí v Madride.
Prekvapenie? Rozhodne. Jarabinský bol totiž známy ako tréner, ktorý si mimoriadne potrpí na disciplínu a hráčov si vedel premerať veľmi prísnym pohľadom.
„Jarabina, to je skrátka originál,“ povedal Miroslav Koubek, tréner Plzne a niekdajší Jarabinského trénerský kolega.
„Opísal by som ho ako pozitívne komplikovaného človeka. Musíte ho dobre spoznať, aby ste ho pochopili. A kto ho nepochopí, ten ho nemá rád.“
Karhan: Z Trnavy do Mercedesu
Bývalý obranca, či stredopoliar Miroslav Karhan prišiel do Betisu ako jedna z najvýraznejších slovenských prestupových udalostí svojej doby.
V roku 1999 prestúpil z Trnavy do španielskeho klubu za približne 70 miliónov slovenských korún. V dnešnom prepočte je to asi 2,3 milióna eur. Mal iba 23 rokov a Spartak dodnes za žiadneho hráča nezinkasoval viac.
Karhan svoj odchod do Španielska výstižne prirovnal k prechodu z jedného sveta do druhého.
„Ako keby som prešiel zo Škody 120 do Mercedesu.“
Španielsko bolo pre neho veľkým futbalovým skokom. Zrazu sa ocitol v prostredí, kde sa stretávali hráči svetovej úrovne a kvalita súťaže bola neporovnateľná s tým, na čo bol zvyknutý na Slovensku.
„Chodia tam najlepší Brazílčania, Argentínčania, takže tá kvalita bola naozaj veľká,“ spomínal.
Najdrahší kamarát
Ani začiatky v novom prostredí neboli jednoduché. V Španielsku žil sám, nevedel dobre po španielsky a musel si zvykať na úplne odlišný spôsob života.
„Išlo o prvú zahraničnú stanicu, človek si zvyká na iné fungovanie vecí, ako bol zvyknutý doma. Nevedel som dobre jazyk, o to to bolo komplikovanejšie. Mal som ale šťastie na dobrých spoluhráčov, s ktorými som sa vždy nejako dohodol. Pomáhali mi, ako sa dalo.“
Jedným z nich bol aj Brazílčan Denílson.
„On keď prestupoval do Betisu, tak bol najdrahším hráčom sveta, myslím si, že nejakých 20 miliónov dolárov vtedy zaplatili,“ spomínal Karhan. Výrazne mu pomohol s adaptáciou.
„Super chalan. Snažil sa mi pomôcť, brával ma aj autom. Chodili sme sa spolu najesť po tréningoch a tak,“ dodal Karhan.
V drese Betisu sa slovenský reprezentant presadil aj strelecky.
Pokoril Barcelonu
Jeho najpamätnejší zásah prišiel na slávnom Nou Campe proti Barcelone. V drese katalánskeho veľkoklubu vtedy nastúpili aj Pep Guardiola či Rivaldo.
„Spomínam si veľmi dobre, na taký gól sa nedá zabudnúť, obzvlášť keď padol na Nou Campe,“ dodal Karhan.
„Zahrávali sme z vnútra šestnástky nepriamy kop. Všetci čakali, že k strele sa odhodlá Filipescu alebo niekto iný z mojich spoluhráčov. Filipescu mi napokon loptu posunul na hranicu šestnástky a pravačkou som prestrelil všetko, čo mi stálo v ceste.“
Karhanov zásah znamenal vedenie Betisu 1:0. Zápas sa však napokon skončil prehrou španielskeho mužstva 1:4.
Slovák gól oslávil netradične – saltom. Na podobnú akrobatickú oslavu ho fanúšikovia neboli zvyknutí.
„Nie. V danom momente išlo o nával pozitívnych emócií z gólu,“ vysvetlil, keď dostal otázku, či si podobnú oslavu ešte niekedy zopakoval.
Španieli chválili jeho talent
Slovenská stopa v Betise sa neobmedzuje iba na bývalých hráčov a trénerov. Španielsky klub má skúsenosť aj s Lukášom Haraslínom, odchovancom Slovana Bratislava.
Pred tromi rokmi sa slovenský krídelník postaral o jeden z najvýraznejších momentov vzájomnej konfrontácie. V drese pražskej Sparty rozhodol zápas Európskej ligy proti Betisu (1:0).
Jeho výkon nezostal bez povšimnutia ani v Španielsku. Najprestížnejšie tamojšie športové médiá slovenského futbalistu chválili.
„Český tím mal v útoku iba jedinú zbraň, ktorou mohol zelenobielej obrane ublížiť: Haraslínov talent. To on si pripísal prvé dve strely Sparty na bránku, ktoré chytil Rui Silva,“ napísal denník Marca.
Hancko je posledný
Katalánsky Sport doplnil: „Haraslín prekonal Silvu po skvelej strele z hranice šestnástky.“
Český portál iDNES.cz zase vyzdvihol spôsob, akým slovenský reprezentant rozhodol.
„Tú akciu by si mohol nechať patentovať. Kľučka do stredu ihriska, strela na zadnú tyč. Ako majster Haraslín vyučil aj Betis.“
Posledným Slovákom, ktorý skóroval proti Betisu, bol Dávid Hancko. Podarilo sa mu to vlani v drese Atlética Madrid, ktoré triumfovalo priamo v Seville v rámci Kráľovského pohára vysoko 5:0.
Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo