Dva obrovské slalomy Svetového pohára alpských lyžiarok v kanadskom Tremblante sa pre nedostatok snehu neuskutočnia.
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Podujatie bolo na programe 5. a 6. decembra, Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) v stredu oznámila, že hľadá náhradné dejisko. Informovala o tom agentúra APA.
Podľa tamojších médií neumožňovali teplota a vlhkosť vyrobiť potrebné množstvo technického snehu.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa rozhodla už minulý upraviť svoj súťažný program a sústrediť sa na ďalší tréningový proces.
Zároveň vynechať podujatia v Killingtone a aj práve v Mont Tremblante.