Športový program na stredu, 25. novembra
Futbal
- 18:45 Sabah Baku – FC Barcelona, 5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 18:45 Slavia Praha – Villarreal CF, 5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Atletico Madrid – Viking Stavanger, 5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Club Bruggy – Liverpool FC, 5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Inter Miláno – VfB Stuttgart, 5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Šachtar Doneck – Fenerbahce Istanbul, 5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Lille OSC – Bayern Mníchov, 5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Paríž Saint-Germain – AS Rím, 5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Sporting Lisabon – Manchester United, 5. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
Hokej
- 2:00 Edmonton Oilers – Vegas Golden Knights, NHL
- 17:30 HK Skalica – HC 19 Humenné, 19. kolo Tipos SHL
- 17:30 HK Gladiators Trnava – HK Detva, 19. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Levice – HK Žiar nad Hronom, 19. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Mušla Topoľčany – TSS Group Dubnica, 19. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:30 HC TEBS Bratislava – HK ’95 Považská Bystrica, 19. kolo Tipos SHL
Basketbal
- 1:00 Orlando Magic – Detroit Pistons, NBA
- 2:00 Washington Wizards – Boston Celtics, NBA
- 4:00 Denver Nuggets – Dallas Mavericks, NBA
- 23:00 Philadelphia 76ers – Miami Heat, NBA
- 17:00 mediálny termín reprezentácie SR pred zápasom predkvalifikácie ME 2029
- 18:00 BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica - YOUNG ANGELS Košice, ženy - predohrávka 14. kola Tipos extraligy
Hádzaná
- 15:30 ženy - mediálne stretnutie s osobnosťami slovenskej ženskej hádzanej
- 18:00 MŠK Považská Bystrica - HK Košice, 12. kolo Handball Extraligy
Moderná gymnastika
- 10:00 TK pred Christmas Nitra Slovak Rhythmic Gymnastics Open
Šach
- 15:00 2. partia: Džavochir Sindarov (Uzb.) – Dommaraju Gukeš (Ind.), zápas o titul majstra sveta
Tenis
- 16:00 Taliansko – Kórejská republika, štvrťfinále, finálový turnaj Davisovho pohára
Volejbal
- 11:00 VK Slovan Bratislava – SŠŠ Volejbal Trenčín /prvý zápas: 3:1/, odvety štvrťfinále SP
- 18:00 RIEKER UJS Komárno – VK MIRAD UNIPO Prešov /prvý zápas: 2:3/, odvety štvrťfinále SP /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 VO TJ Spartak Myjava – HIT MTF Trnava /prvý zápas: 3:1/, odvety štvrťfinále SP
- 19:00 VK SLÁVIA SPU Nitra – TJ Slávia Svidník /prvý zápas: 3:1/, odvety štvrťfinále SP
TV program: streda, 25. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.