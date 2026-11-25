Takmer 20-tisíc divákov vytvorilo na Tehelnom poli solídnu atmosféru. Oba tábory sa počas zápasu prekrikovali a sektor hostí zaplnili aj priaznivci Betisu.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali v stretnutí 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov na domácej pôde s Realom Betis 0:2. Prvýkrát v tomto ročníku tak neprehrali rozdielom triedy, teda o tri góly. Na bod to však nestačilo.
Domáci fanúšikovia však dali najavo, že ich trpezlivosť sa míňa.
Už v úvode stretnutia rozprestreli veľkú bielu plachtu, na ktorej nebolo nič. Pod ňou sa objavil ostrý odkaz: „Tu malo byť choreo, ale j..me na to, tak ako aj vy na Ligu majstrov. Vráťte fanúšikom peniaze za balíkové vstupenky!“
Tigran dovidenia
Nespokojnosť sa neskôr preniesla aj na jednotlivých hráčov. Keď v závere zápasu schádzal z ihriska krídelník Tigran Barseghyan, vlastný tábor ho vypískal. Vzápätí fanúšikovia vytiahli ďalší transparent: „Číslo 11, ty nie si, ani nikdy nebudeš kapitánom nášho Slovana.“ K tomu začali skandovať: „Tigran dovidenia.“
Barseghyan bol hrdinom Slovana pred dvoma rokmi, keď víťazným gólom zariadil historicky prvú účasť klubu v hlavnej fáze Ligy majstrov. Ak rátame posledné tri roky, je najlepším strelcom aj najproduktívnejším hráčom mužstva.
S tvrdým jadrom fanúšikov má však už dlhšie napätý vzťah. Vyčítajú mu, že po zápasoch okamžite odchádza do kabíny a neprichádza im poďakovať. Po záverečnom hvizde zamierili hráči pod sektor C, aby sa poďakovali fanúšikom. Tí však ich gesto odignorovali a zostali ticho.
Slovan pritom odohral najlepší polčas tejto edície Ligy majstrov. Po prestávke však jeho výkon upadol a Betis potvrdil svoju kvalitu.
Slovan sa dostal do hry, prišiel úder
V prvom polčase vyzeral Slovan odvážnejšie než v predchádzajúcich zápasoch. Nebol iba zatlačený pred vlastnou šestnástkou, dokázal držať loptu, kombinovať a dostávať sa do nebezpečných priestorov. Niekoľkokrát sa dostal do poslednej tretiny ihriska a vytvoril si aj náznaky príležitostí.
„V prvom sme boli v hre, mali sme loptu, dostávali sme sa do šancí a často sme sa pohybovali v posledných 20 až 30 metroch ihriska. Súper mal jednu príležitosť a potom sme inkasovali gól tesne pred koncom prvého polčasu,“ opisoval kapitán Andraž Šporar.
Aj brankár Dominik Takáč vnímal úvodnú časť ako minimálne vyrovnanú. „Mali sme ich v podstate na dosah a musí nás mrzieť hlavne prvý polčas, ktorý bol z môjho pohľadu minimálne vyrovnaný. Mali sme tam nejaké celkom dobré náznaky. Úplne vyložené šance by som to nenazval, ale vedeli sme sa presadiť, dostať sa do ich šestnástky a aj zakončiť. Akurát zakončenie nebolo dostatočne výrazné.“
Veľkú šancu premárnil
Slovanu chýbala predovšetkým presnosť a kvalita v poslednej fáze. Napriek tomu sa dokázal dostať do situácií, z ktorých mohol vyťažiť viac. Šporar mal jednu z najlepších príležitostí domácich, no brankára Betisu neprekonal.
„Nečakal som, že brankár tak rýchlo vybehne, takže ma to trochu prekvapilo. Škoda, mohol som sa rozhodnúť lepšie,“ priznal slovinský útočník.
Slovan napokon inkasoval tesne pred prestávkou. Gól ho zrazil a pripravil o možnosť odísť do šatne za bezgólového stavu. Takáč však zdôraznil, že mužstvo v kabíne nepanikárilo.
„To, že sme dostali gól na konci prvého polčasu, nás zase zhodilo. Samozrejme, nikomu ani žiadnemu tímu to neprospeje. Na druhej strane sme v kabíne cez prestávku paniku nerobili. Chceli sme pokračovať v tom, čo sme predvádzali dovtedy.“
Po prestávke prišiel iný Slovan
Pokračovanie však prinieslo presný opak. Domáci nedokázali nadviazať na výkon z prvého polčasu, Betis prevzal kontrolu a Slovan sa čoraz ťažšie dostával k lopte. Španielsky tím ukázal svoju kvalitu, postupne získaval prevahu a domácich nepúšťal do hry.
„V druhom polčase neviem, ako sme vyšli na ihrisko. Vyzeralo to, akoby Betis pridal 10, 20 či 30 percent. Nedokázali sme sa dostať k lopte a od gólu sme boli stále ďaleko. Súper bol v druhom polčase oveľa, oveľa lepší,“ priznal Šporar.
Podľa neho je práve to najväčší rozdiel medzi Slovanom a mužstvami na tejto úrovni. „Ak chcete niečo dosiahnuť v Lige majstrov, musíte odohrať perfektných 90 minút. Nestačí iba 45 solídnych.“
Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy
ŠK Slovan Bratislava - Real Betis 0:2 (0:1)
Góly: 43. a 57. Cucho Hernandez
Rozhodcovia: Brisard - Berthomieu, Pages (všetci Fr.), ŽK: Ibrahim - Bernal
Diváci: 19 365
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Pokorný, Macuoka, Ibrahim (70. Martinez) - Barseghjan (85. Maroš), Šporar (76. Griger), Marcelli (70. Yirajang)
Betis: Valles - Ortiz, Llorente, Gomez, F. Garcia - Bernal (46. Roca), Deossa - Antony (76. Ruibal), Isco (63. Fidalgo), Ezzalzouli (87. Riquelme) - Cucho Hernandez (63. Parrott)
Takáč upozornil, že Betis po prestávke ešte zvýšil svoju kvalitu a domácich nepúšťal do nebezpečných priestorov. „Možno sme do druhého polčasu nevybehli s takou energiou, ale treba uznať aj kvality súpera, ktorý nás do toho nepustil. Vždy tam chýbal nejaký krôčik, možno lepšia prihrávka, aby sme sa znovu dostali do hry. V druhom polčase sa nám to už nepodarilo a oni svojou kvalitou kontrolovali hru.“
Opäť gól z rohu
Betis navyše udrel po rohovom kope a potvrdil, že nebezpečný dokáže byť aj zo štandardných situácií. Slovan má pritom s bránením podobných momentov problémy počas celej sezóny.
„Už ani nerátam, ktorý gól zo štandardky to bol, čo je škoda. Treba však uznať kvalitu. Isco dokáže kopnúť roh a zahral ho veľmi dobre. Bol tam dobrý nábeh pred Andraža. Musíme si to pozrieť a vyhodnotiť, čo sa dalo urobiť lepšie,“ povedal Takáč.
Brankár zároveň pripomenul, že Slovan o sile súpera vedel. Betis analyzovali aj z pohľadu gólov po centroch a rohových kopoch.
„Niekoľko gólov dali po centroch a rohových kopoch, takže tú kvalitu majú a vedia sa takto presadiť. To je asi aj veľkosť tímu. Keď to nejde úplne herne a súper dobre vykrýva priestory, takže sa nedostanú do vyložených šancí z hry, veľké tímy dokážu udrieť po centri alebo rohovom kope. Bohužiaľ, pohodlne vyhrali 2:0.“
Štatistiky odhalili rozdiel, Slovan zostáva na dne
Prevahu Betisu potvrdili aj čísla. Španielsky tím mal loptu na kopačkách 68 percent času, Slovan iba 32 percent. V očakávaných góloch (xG) dominoval Betis v pomere 1,56 ku 0,55. Hostia si vytvorili tri veľké šance, domáci jednu, a celkovo vyslali 18 striel oproti 12 pokusom Slovana.
Domáci prinútili brankára Betisu k štyrom zákrokom, zatiaľ čo Dominik Takáč musel zasahovať dvakrát. Hostia zahrávali štyri rohové kopy, Slovan jeden. Rozdiel bol výrazný aj v počte prihrávok: Betis ich zaznamenal 743, domáci 340. Slovan sa dopustil 12 faulov, súper šiestich.
Výsledok 0:2 tak nebol iba dôsledkom nepremenenej príležitosti či smoly pred prestávkou. Betis bol najmä v druhom polčase lepší a dokázal svoju prevahu pretaviť do dvoch gólov.
Slovenský majster má po piatich zápasoch ligovej fázy päť prehier a skóre 1:19. Medzi európskou elitou je na dne bez jediného bodu. Už štvrtý zápas za sebou v Lige majstrov nedokázal skórovať.
V najlepšej európskej súťaži doteraz prehral všetkých trinásť zápasov. Tak dlho na prvý bod nečakal žiaden nováčik.
Šporar: Musíme vyhrávať všetko
Alarmujúca je aj domáca bilancia. Slovan naposledy vyhral súťažný zápas na Tehelnom poli v polovici augusta. Odvtedy ťahá sériu siedmich domácich stretnutí bez víťazstva.
Kapitán Šporar po zápase neskrýval sklamanie. Zároveň pripomenul, že mužstvo si uvedomuje rozdiel medzi domácou súťažou a Ligou majstrov. Podľa neho je proti európskym veľkoklubom mimoriadne náročné presadiť sa, pretože súperi nedávajú priestor ani na chvíľu.
„Ťažko povedať, čo nám chýba. Podľa mňa veľa vecí. Naším cieľom bolo dostať sa do Ligy majstrov, čo sa nám podarilo. Je však ťažké hrať proti takýmto tímom. Možno keby Betis prišiel do Bratislavy v Európskej alebo Konferenčnej lige, mal by inú mentalitu a pristupoval by k zápasu inak. V Lige majstrov vám však nikto nedá ani meter priestoru. Aj pre súperov je každý bod dôležitý. Je preto veľmi náročné hrať proti takýmto mužstvám. Že nám veľa vecí chýba, je vidieť.“
Šporar zároveň ocenil, že mužstvo v prvom polčase dokázalo hrať agresívne.
Iná matematika nie je
„Držali sme sa spolu, boli sme agresívni a vyhrávali sme veľa druhých lôpt. Niekoľkokrát sme sa dostali do poslednej tretiny ihriska a aj ja som mal šancu. Potom sme však inkasovali gól. Škoda.“
Po zápase sa hráči vybrali poďakovať fanúšikom. Šporar tvrdil, že medzi nimi neprebehla žiadna väčšia debata. „Nič také. Povedali sme si, že sa vidíme v sobotu proti Košiciam a že musíme vyhrať. Nič iné.“
Kapitán sa vyjadril aj k dvom gólom, ktoré strelil iba 175 centimetrov vysoký Hernández. „Keď dostanete gól, vždy je to zlé. Možno je menší, ale dobre skáče, takže nám dal dva góly hlavou. Aj keby ich strelil dvakrát ľavou alebo pravou nohou, bolelo by to rovnako.“
Teraz sa pozornosť Slovana musí obrátiť na domácu súťaž. Cez víkend ho čakajú Košice a následne ďalšie zápasy, v ktorých už nemôže strácať body, ak chce bojovať o titul s Dunajskou Stredou.
„Každý súper je ťažký a my musíme vyhrať. To je jasné. Ak chceme bojovať s Dunajskou Stredou, musíme vyhrávať všetky zápasy až do konca sezóny. Iná matematika pre nás neexistuje,“ zdôraznil Šporar.