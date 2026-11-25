V ženskej hádzanej niet v 21. storočí úspešnejšieho klubu a v mužskej sa mu vyrovná len FC Barcelona.
Maďarský Győri Audi ETO KC vyhral sedem z posledných dvanástich ročníkov Ligy majstrov a prvý dosiahol v prestížnej súťaži métu 200 víťazstiev.
Tím, ktorý si pre dominanciu na európskej scéne a množstvo hviezd v zostave vyslúžil prezývku hádzanársky Real Madrid, však čelí veľkej výzve. Namiesto ďalšej trofeje má momentálne oveľa skromnejší cieľ - prežiť.
Hráčky sa vzopreli, vedenie rezignovalo
O tom, že v Audi ETO Győr sa čosi deje, informovala najskôr dánska televízia TV2. Uviedla, že klub má vážne ekonomické problémy a bude musieť znížiť platy hráčok na polovicu. Rozkrútila sa tým špirála.
Maďarské médiá priniesli v uplynulých dňoch zaujímavý pohľad do zákulisia fungovania klubu, najmä jeho financovania.
ME v hádzanej žien 2026
- Termín: 3. až 20. decembra 2026
- Počet tímov: 24
- Dejiská: Katovice, Kluž, Oradea, Bratislava, Brno, Antalya.
- Slovensko hrá v F-skupine v Bratislave s Nemeckom, Švédskom a Srbskom.
Šéfka klubu Edina Fata a športová riaditeľka Anita Görbiczová pred 10 dňami v magazíne Sport TV Tretí polčas priznali, že ak sa s členkami kádra nepodarí dohodnúť na znížení platov a ak niektoré hráčky neodídu, klub by mohol dokonca skrachovať.
Už o päť dní neskôr však hádzanárky vyjadrili nedôveru vedeniu klubu a na mimoriadnom zasadnutí predstavenstva obe funkcionárky rezignovali.
V maďarskej najvyššej súťaži aj Lige majstrov je momentálne prestávka. O niekoľko dní sa začnú majstrovstvá Európy, ktoré hostí aj Bratislava.
V dresoch rôznych reprezentačných družstiev by sa mohlo predstaviť až 15 hráčok z Győru, no nie je isté, či sa po šampionáte do Maďarska všetky vrátia.
S rozpočtom vyše dve miliardy forintov
Denník Nemzeti Sport v rozsiahlej téme venovanej hádzanárskeho klubu naznačil, že príčinou aktuálnych problémov je zrejme nezodpovedné hospodárenie.
Jeho podstatou je, že spoločnosť pri finančných výdavkoch nedbá na žiadne limity a už vopred očakáva, že nejaký mecenáš vykryje straty, takže nebude čeliť hrozbe bankrotu.
Podľa Nemzeti Sport presahuje rozpočet Audi ETO Győr dve miliardy forintov (takmer 5 miliónov eur) a za posledné tri roky vygeneroval stratu viac než 700 miliónov forintov (1,9 milióna eur).
V kádri figuruje 20 až 21 hráčok s profesionálnou zmluvou, čo je podľa denníka výnimočné aj v mužských kluboch. Nadštandardné sú aj platy viacerých hádzanárok.
Maďarský športový denník tvrdí, že viac než polovica hráčok zarába v prepočte aspoň 15-tisíc eur mesačne a päť až sedem hráčok (napríklad Nórka Kari Brattset Dale, Brazílčanka Bruna de Paula, Francúzky Sarah Bouktitová a Estelle Nze Minko, Senegalčanka Hatadou Sako a Dánka Helena Elverová) dokonca 20-tisíc eur mesačne.
Po Orbánovom páde vyschli zdroje
Financovanie športu v Maďarsku bolo v ére bývalého premiéra Viktora Orbána, ktorý vládol v krajine nepretržite šestnásť rokov, dosť neprehľadné, keďže peniaze tiekli z rozličných zdrojov.
Ženský hádzanársky tím v Győri už dvadsať rokov podporuje automobilka Audi, najväčší zamestnávateľ v regióne a mesto. Títo partneri si naďalej plnia svoje záväzky.
Medzi veľkých sponzorov však patrili aj stavebná spoločnosť V-Híd a málo známa štátna spoločnosť Start Garancia, ktorá zodpovedá za štátne záruky za veľké úvery.
Start Garancia prispela na fungovanie klubu v rokoch 2024 až 2026 sumou 700 miliónov forintov (1,9 milióna eur). V-Híd patrí do podnikateľského impéria najbohatšieho Maďara Lőrinca Mészárosa, dlhoročného blízkeho priateľa Viktora Orbána.
V uplynulých rokoch spoločnosť získavala v Maďarsku najväčšie štátne železničné zákazky za stovky miliárd forintov.
Podľa regionálneho denníka Kisalföld venovala v minulosti niekoľko sto miliónov forintov hádzanárskemu klubu aj Univerzita Istvána Széchenyiho v Győri.
Po zmene vlády v Budapešti, keď Viktora Orbána vystriedal Péter Magyar, tieto finančné toky do klubu vyschli. Prvé náznaky problémov sa však objavili už pred aprílovými voľbami, no v klube ich ignorovali.
Ešte v septembri údajne lanárili najlepšiu hádzanárku sveta, Nórku Henny Reistadovú, ktorej budúci rok vyprší kontrakt v dánskom Esbjergu.
„Hoci si vedenie klubu malo byť vedomé nestabilnej finančnej situácie, podpisovalo nové hráčky, akoby zajtrajšok neexistoval. Emilie Hovdenovej v januári tohto roka predĺžili kontrakt o dva roky,“ napísal Nemzeti Sport.
Zachránia klub arabskí šejkovia?
Manažéri viacerých hviezd z Győru už sondujú možnosti prestupu do iného klubu, no podľa hráčskeho agenta Mátyása Farkasa je nereálne, aby počas sezóny zmenilo dres viacero špičkových hráčok.
„Najlepšie európske kluby už plánujú na rok alebo rok a pol dopredu, majú pevne dané rozpočty a nájdu v nich rezervu možno na jednu hráčku pre prípad, že sa im zraní nejaká opora alebo keď vidia šancu na úspech,“ povedal pre Nemzeti Sport.
Médiá u našich južných susedov najnovšie špekulujú, že do hádzanárskeho klubu v Győri by mohli vstúpiť arabskí investori, ale už sa ozývajú hlasy, podľa ktorých maďarská ekonomika nemá potenciál, aby uživila maďarský tím, ktorý vyhrá Ligu majstrov.
„Obdivujem Győr, vyhrali sedemkrát Ligu majstrov, čo je úžasný úspech. Aký je však cieľ? Je cieľ dostať sa do finále Ligy majstrov s nórskym tímom v maďarských farbách, aby nás tam porazil francúzsky Metz s dvoma Maďarkami, ako sa to stalo v tohtoročnom finále?
Alebo by cieľ mal byť dostať sa do osemfinále s prevažne maďarským kádrom s pomocou jednej alebo dvoch zahraničných hráčok a zároveň poslať ďalšie talentované maďarské hádzanárky trénovať a hrať do zahraničných klubov, čo potom môže byť prospešné pre maďarskú reprezentáciu?
Hlasujem za druhú možnosť. Každý, kto vie čo i len trochu o maďarskej trhovej ekonomike, si nestavia vzdušné zámky,“ povedal nedávno na konferencii s názvom Kam ďalej, maďarský šport? štátny tajomník pre šport Attila Kálnoki-Kiss.
Ekonóm: Zodpovední sme všetci
Podľa športového ekonóma Gábora Szabadosa by prípad hádzanárskeho klubu v Győri mohol byť signál pre takmer celú maďarskú športovú sféru.
„Nikto nevyužil hojnosť zdrojov z predchádzajúceho obdobia, aby sa pripravil na iný svet. Mohol si napríklad vybudovať lepšie pozície na trhu, lepšie rozvíjať vzťahy s miestnou komunitou, viac pracovať na sociálnych sieťach.
Kluby sa však v týchto záležitostiach nikdy príliš neangažovali, pretože to nepotrebovali. Teraz všade vládne neistota.
Zodpovednosť za tento stav je spoločná. Na jednej strane mali tvorcovia tohto systému premýšľať o tom, čo by sa mohlo stať s ľuďmi a hodnotami, keď raz prestane existovať.
Do systému financovania mohli zahrnúť očakávania alebo rady, ktoré by všetkých pripravili na zmeny.
Ale aj vtedy musíme hovoriť aj o zodpovednosti športových lídrov. Pretože okrem toho, že k tomu neboli nútení, nemali ani vnútornú motiváciu pripraviť sa na možnú zmenu.“