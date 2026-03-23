Slovan môže získať mečbal, lyžiari idú technické disciplíny. Športový program na dnes (24. marec)

Športový program na utorok, 24. marec
Futbal
- 10:00 tréning X-BIONIC, hlavné ihrisko, mediálny termín reprezentácie SR U21
- 14:00 tréning X-BIONIC, hlavné ihrisko, mediálny termín reprezentácie SR U21
- 15:45 odchod na letisko do Viedne, mediálny termín reprezentácie SR U21
- 15:30 tréning NTC Senec (zatvorený), mediálny program slovenskej futbalovej reprezentácie pred semifinále baráže MS 2026
Hokej
- 00:30 New York Rangers - Ottawa Senators, NHL
- 17:30 HK Dukla Michalovce - HK Nitra /stav série: 1:1/, štvrťfinále play off Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava /stav série: 0:2/, štvrťfinále play off Tipsport ligy/vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec /stav série: 2:0/, štvrťfinále play off českej extraligy
- 18:00 Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové /stav série: 2:0/, štvrťfinále play off českej extraligy
Tenis
- Turnaj WTA v Miami
- Turnaj ATP v Miami
Zjazdové lyžovanie
- 9:30 1. kolo obrovského slalomu mužov, finále Svetového pohára v Hafjelli /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 10:30 1. kolo slalomu žien, finále Svetového pohára v Hafjelli /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 12:30 2. kolo obrovského slalomu mužov, finále Svetového pohára v Hafjelli /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 13:30 2. kolo slalomu žien, finále Svetového pohára v Hafjelli /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Cyklistika
- 13:10 Figueres – Banyoles (167,4 km), 2. etapa Okolo Katalánska
Hádzaná
17:30 MŠK Iuventa Michalovce - DHK ZORA Olomouc, predohrávka 21. kola MOL ligy
TV program: utorok, 24. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.