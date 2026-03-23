Slovan môže získať mečbal, lyžiari idú technické disciplíny. Športový program na dnes (24. marec)

Brad Tapper a vľavo jeho asistent Tomáš Surový.
Brad Tapper a vľavo jeho asistent Tomáš Surový. (Autor: TASR)
Sportnet|24. mar 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 24. marca. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 24. marec

Futbal

  • 10:00 tréning X-BIONIC, hlavné ihrisko, mediálny termín reprezentácie SR U21
  • 14:00 tréning X-BIONIC, hlavné ihrisko, mediálny termín reprezentácie SR U21
  • 15:45 odchod na letisko do Viedne, mediálny termín reprezentácie SR U21

  • 15:30 tréning NTC Senec (zatvorený), mediálny program slovenskej futbalovej reprezentácie pred semifinále baráže MS 2026

Hokej

  • 00:30 New York Rangers - Ottawa Senators, NHL

  • 17:30 HK Dukla Michalovce - HK Nitra /stav série: 1:1/, štvrťfinále play off Tipsport ligy
  • 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava /stav série: 0:2/, štvrťfinále play off Tipsport ligy/vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 18:00 Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec /stav série: 2:0/, štvrťfinále play off českej extraligy
  • 18:00 Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové /stav série: 2:0/, štvrťfinále play off českej extraligy

Tenis

  • Turnaj WTA v Miami
  • Turnaj ATP v Miami

Zjazdové lyžovanie

Cyklistika

  • 13:10 Figueres – Banyoles (167,4 km), 2. etapa Okolo Katalánska

Hádzaná

17:30 MŠK Iuventa Michalovce - DHK ZORA Olomouc, predohrávka 21. kola MOL ligy

Ostatné športy

