Pokračuje Vuelta aj US Open. Športový program na dnes (2. september)

Športový program na utorok, 2. september
Hokej
- 18:00 MŠK Púchov – HK Spartak Dubnica, JOJ Šport Slovenský pohár - osemfinále
- 18:00 HC Nové Zámky – HC TEBS Bratislava, JOJ Šport Slovenský pohár - osemfinále /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- od 17:30 štvrťfinálovú zápasy US Open 2025
Cyklistika
- 13:05 Vuelta a Espaňa - 10. etapa: Sendaviva - El Ferial Larra Belagua (175,3 km)
Basketbal
- 14.00 Grécko - Bosna a Hercegovina, ME v basketbale 2025
- 14.00 Belgicko - Izrael, ME v basketbale 2025
- 17.15 Cyprus - Gruzínsko, ME v basketbale 2025
- 17.00 Island - Slovinsko, ME v basketbale 2025
- 20.30 Taliansko - Španielsko, ME v basketbale 2025
- 20.30 Francúzsko - Poľsko, ME v basketbale 2025
TV program: utorok, 2. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.