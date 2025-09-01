Pokračuje Vuelta aj US Open. Športový program na dnes (2. september)

Vuelta 2025
Vuelta 2025 (Autor: TASR/AP)
Sportnet|2. sep 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok 2. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 2. september

Hokej

  • 18:00 MŠK Púchov – HK Spartak Dubnica, JOJ Šport Slovenský pohár - osemfinále
  • 18:00 HC Nové Zámky – HC TEBS Bratislava, JOJ Šport Slovenský pohár - osemfinále /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Tenis

Cyklistika

  • 13:05 Vuelta a Espaňa - 10. etapa: Sendaviva - El Ferial Larra Belagua (175,3 km)


Basketbal

TV program: utorok, 2. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Vuelta 2025
    Vuelta 2025
    Pokračuje Vuelta aj US Open. Športový program na dnes (2. september)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Pokračuje Vuelta aj US Open. Športový program na dnes (2. september)