Športový program na utorok, 17. novembra
Futbal
- 2:00 Kanada – Guatemala, futbal – Liga národov CONCACAF (A-divízia - odveta štvrťfinále)
- 11:00 Singapur – Brazília, prípravné medzištátne zápasy
- 13:00 Čína – Bahrajn, prípravné medzištátne zápasy
- 14:10 Japonsko – Paraguaj, prípravné medzištátne zápasy
- 15:00 Katar – Kórejská republika, prípravné medzištátne zápasy
- 15:10 SAE – Sýria, prípravné medzištátne zápasy
- 16:30 Saudská Arábia – Uzbekistan, prípravné medzištátne zápasy
- 17:00 Jordánsko – Austrália, prípravné medzištátne zápasy
- 17:00 Rusko – Venezuela, prípravné medzištátne zápasy
- 17:15 Irak – Irán, prípravné medzištátne zápasy
- 17:30 Kuvajt – Honduras, prípravné medzištátne zápasy
- 14:00 Nórsko – Slovensko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov (5. skupina)
- 14:00 Malta – Holandsko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov (5. skupina)
- 17:00 Česko – Turecko, baráž ME 2027 hráčov do 21 rokov (odveta)
- 18:30 Holandsko – Dánsko, baráž ME 2027 hráčov do 21 rokov (odveta)
- 18:45 Írsko – Fínsko, baráž ME 2027 hráčov do 21 rokov (odveta)
- 20:45 Dánsko – Nórsko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 4. skupina)
- 20:45 Wales – Portugalsko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 4. skupina)
- 20:45 Maďarsko – Severné Írsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 2. skupina)
- 20:45 Ukrajina – Gruzínsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 2. skupina, Košice)
- 20:45 Izrael – Rakúsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Írsko – Kosovo, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Bosna a Hercegovina – Rumunsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 4. skupina)
- 20:45 Poľsko – Švédsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 4. skupina)
Hokej
- 1:30 New York Rangers – Montreal Canadiens, NHL
- 3:30 Utah Mammoth – Vancouver Canucks, NHL
- 15:00 Bílí Tygři Liberec – Kölner Haie, osemfinále Ligy majstrov (odveta, prvý zápas: 2:4)
- 17:30 Tappara Tampere – Adler Mannheim, osemfinále Ligy majstrov (odveta, prvý zápas: 2:4)
- 17:30 HC Škoda Plzeň – HC Davos, osemfinále Ligy majstrov (odveta, prvý zápas: 4:5)
- 19:00 Skelleftea AIK – Rögle BK, osemfinále Ligy majstrov (odveta, prvý zápas: 2:2)
- 19:00 Frölunda Göteborg – Växjö Lakers, osemfinále Ligy majstrov (odveta, prvý zápas: 4:3)
- 18:00 HC 19 Humenné – HC Nové Zámky, 17. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:30 HC Slovan Bratislava – HC ‘05 Banská Bystrica, predohrávka 20. kola Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Basketbal
- 1:00 Boston Celtics – Orlando Magic, NBA
- 1:00 Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls, NBA
- 1:00 Washington Wizards – Memphis Grizzlies, NBA
- 1:30 Brooklyn Nets – Philadelphia 76ers, NBA
- 1:30 Miami Heat – Houston Rockets, NBA
- 2:00 Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers, NBA
- 2:00 New Orleans Pelicans – Golden State Warriors, NBA
- 3:00 Denver Nuggets – Phoenix Suns, NBA
- 17:00 Grécko – Holandsko, druhá fáza kvalifikácie ME 2027 (L-skupina)
- 18:00 Slovensko – Srbsko (GoPass aréna, Bratislava), druhá fáza kvalifikácie ME 2027 (L-skupina) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Tenis
- 14:00 Arthur Fils (Fr.-6) – Rafael Jodar (Šp.-8), Turnaj majstrov (skupina Johna McEnroa)
- 20:30 Alexander Zverev (Nem.-1) – Ben Shelton (USA-3), Turnaj majstrov (skupina Johna McEnroa)
Hádzaná
- 20:45 IK Sävehof – Tatran Prešov, Európska liga EHF (D-skupina - 4. kolo)
- 20:45 Bergischer HC – MRK Sesvete Triglav, Európska liga EHF (D-skupina - 4. kolo)
Parastolný tenis
- 04:00 MS v parastolnom tenise v Pattaye (Thajsko) /účasť SR/
TV program: utorok, 17. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.