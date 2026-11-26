Rozhodnutie prišlo deň pred slalomom v Gurgli. Petra Vlhová vynechala rakúske preteky aj cestu do zámoria a bude trénovať v Európe.
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Slovenský tréner PAVEL ŠŤASTNÝ, ktorý vedie program Killington Mountain School v americkom Vermonte, sa s ňou nedávno rozprával na tréningu v hale vo Wittenburgu.
„Nejde po celkovom víťazstve vo Svetovom pohári. Chce sa vrátiť a ten návrat si potrebuje dirigovať sama, nikto iný,“ povedal v rozhovore pre Sportnet.
Rozhodnutie podľa neho neurobil žiadny tréner, ale ona sama na základe vlastnej analýzy. Koleno má v poriadku, chýba jej najmä dôvera v samu seba.
V rozhovore sa dozviete:
- čo zistil počas spoločného tréningu s Vlhovou,
- prečo podľa neho vynechala Gurgl aj zámorie,
- čo jej v Söldene ukázala druhá jazda pri zlej viditeľnosti,
- čo lyžiarke chýba, keď nemá dostatok sily,
- prečo je cesta do zámoria náročná,
- čo by bol pre Vlhovú v tejto sezóne realistický úspech.
Sledujete začiatok ženskej sezóny? Ako sa vám zatiaľ pozdáva?
Samozrejme, sledujem. Mikaela Shiffrinová je v obrovskom slalome silná a fyzicky veľmi dobre pripravená.
Zatiaľ výborne jazdí aj nová krv z Albánska, Lara Colturiová. Je to predstaviteľka novej generácie, ktorá sa za krátky čas vyšvihla do absolútnej svetovej špičky a predvádza skvelé výkony.
Potom je tu Emma Aicherová, ktorá vlani útočila aj na veľký krištáľový glóbus. Je to všestranná pretekárka, ktorá má určite budúcnosť. Rakúšanky sa, naopak, trápia.
Shiffrinová nebola na posledných pretekoch ani v Levi. Nedávno sme spolu s Petrou trénovali v hale vo Wittenburgu a mali sme čas porozprávať sa.
Svetový pohár v Killingtone 2026
Sobota, 28. novembra:
Obrovský slalom žien - 1. kolo 15:30, 2. kolo 18:30
Nedeľa, 29. novembra:
Slalom žien - 1. kolo 16:30, 2. kolo 19:30
Jazdí dobre. Myslím si však, že si potrebuje vybudovať dôveru v samu seba, a to si vyžiada trochu času. Je to veľmi vyspelá pretekárka. Bola namotivovaná, že pôjde do Gurglu, no treba veriť tomu, čo povedala.
Prekvapilo vás jej rozhodnutie vynechať Gurgl aj zámorie?
Buduje si sebadôveru a nechce zbytočne vyvolávať tlak, pretože vie, ako sa na ňu verejnosť pozerá. Ľudia sú blázni – pokiaľ jazdí, tak ju milujú, no len čo sa rozhodla, že nepôjde do Gurglu, začali ju atakovať.
Ona však chce byť perfektná, to je môj názor. V tíme panuje optimizmus, tréneri okolo nej „tancujú“ a pôsobí veľmi uvoľnene.
Ako hodnotíte, že vynechá tri týždne pretekov? Čo sa dá za ten čas stihnúť?
Koleno je v poriadku. Potrebuje len zapracovať na tom, čo zistila vo vlastnej analýze. Ona najlepšie vie, čo jej v pretekoch chýba.
Rozhodla sa sama, nerozhodol o tom žiadny tréner. Ani Shiffrinová neprišla na preteky do Európy, zostala v Amerike a predstaví sa až v Killingtone. Takže sa nič nedeje.
Ako hodnotíte jej doterajšie vystúpenia? V obrovskom slalome v Söldene skončila 23., v slalome v Levi 16.
Prvé kolo obrovského slalomu išla vynikajúco, keďže to bol jej prvý štart po dlhom čase. V druhom kole bola zlá viditeľnosť a zistila, že ešte nemá stopercentnú istotu.
V Levi bol čistý ľad a ľadová podložka na strmej trati je pre ženy náročná. Problémy s tým malo viacero pretekárok. Z toho si urobila vlastný úsudok a rozhodla sa tak, ako sa rozhodla.
Nejde po celkovom víťazstve vo Svetovom pohári. Chce sa vrátiť a ten návrat si potrebuje dirigovať sama, nikto iný. Potrebuje čas.
V čom sa podľa vás prejavuje, keď lyžiarke chýba sila a svalová hmota?
V dynamike, agresivite a istote.
Ako vyzerá cesta do zámoria a s čím všetkým by sa tam musela vyrovnať?
Pri lete do Ameriky prichádza jet lag a organizmus sa musí vyrovnať s časovým posunom. Pretekára to ovplyvní, ak nie je v dobrej mentálnej a fyzickej kondícii. Shiffrinová preto neletela späť do Európy a zostala trénovať v Amerike.
Petra sa zas rozhodla, že nepôjde do Gurglu ani do Killingtonu, zostane v Európe a pripraví sa na ďalšie preteky.
Čo od nej môžeme očakávať v ďalšej fáze sezóny?
Je to jedna z najskúsenejších pretekárok vo Svetovom pohári a má úžasné výsledky. Aj keby zajtra povedala, že končí, fanúšikovia sa jej môžu poďakovať. Myslím si však, že chce kariéru budovať ďalej.
Čo by bol pre ňu v tejto sezóne realistický úspech?
Keď začne jazdiť do najlepšej desiatky a vylepší si štartovú pozíciu, aby bola už v prvom kole v kontakte s najlepšími. Hneď to bude iné.
Pavel Šťastný
Narodil sa v roku 1946 v Prahe, ale rozpráva po slovensky. Sám sa považuje za Čechoslováka. Trénoval Olgu Charvátovú a Janu Gantnerovú-Šoltýsovú.
Od roku 1990 pracoval v USA a Kanade, sedemnásť rokov bol na súkromnej lyžiarskej univerzite vo Vermonte, tri roky viedol juniorský tím Kanady. V rokoch 2010 až 2012 viedol českú lyžiarku Šárku Záhrobskú. Momentálne žije v Killingtone.