Futbalisti Viktorie Plzeň senzačne zvíťazili v stretnutí 5. kola Európskej ligy nad Benficou Lisabon 4:0.
Gólom a asistenciou sa na výhre podieľal slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský, ktorý v 30. minúte otvoril skóre a na začiatku druhého polčasu prihral na druhý zásah Christophea Kabonga.
Plzeň zaznamenala druhý triumf v európskej súťaži za sebou a so šiestimi bodmi sa posunula na priebežnú 19. priečku.
Kapitán Hrošovský sa presadil strelou ku vzdialenejšej žrdi po tom, ako Plzeň využila chybnú rozohrávku brankára Anatolija Trubina.
V závere polčasu skórovali v rýchlom slede Prince Adu s Christopheom Kabongom a domáci prekvapujúco viedli o tri góly.
Vynikajúco vstúpili aj do druhého polčasu, keď na konečných 4:0 upravil Kabongo, ktorého Hrošovský našiel za hranicou malého „vápna“.
Celý zápas v drese českého tímu odohral aj Tobiáš Pališčák. Dosiaľ stopercentná Benfica utrpela prvú prehru v ligovej fáze.
Stopercentnú bilanciu si udržali hráči Bournemouthu, ktorí zdolali Celtu Vigo 2:1. V 19. minúte pritom španielsky klub poslal do vedenia Iago Aspas a anglický zástupca hral od 22. minúty v oslabení po vylúčení obrancu Bafodea Diakiteho.
Po zmene strán vyrovnal Alvaro Rodriguez a v 78. minúte strelil víťazný gól Brazílčan Rayan.
Prvú prehru v súťaži utrpel Olympiakos Pireus, ktorý podľahol AC Miláno 2:4. Ešte do 55. minúty viedol 2:0, ale o obrat „rossoneri“ sa postarali Omari Hutchinson, Alphadjo Cisse a Christian Pulisic. V nadstavenom čase ešte pridal poistku Diego Moreira.
Bayer Leverkusen triumfoval na pôde Dinama Záhreb, strelecky sa presadili Malik Tillman a Jarell Quansah. Bartosz Mazurek zariadil triumf Salzburgu nad Ararat-Armenia 2:0.
Európska liga - 5. kolo ligovej fázy:
RB Salzburg - Ararat-Armenia 2:0 (0:0)
Góly: 48. a 51. Mazurek
Viktoria Plzeň - Benfica Lisabon 4:0 (3:0)
Góly: 45. a 46. Kabongo, 30. Hrošovský, 43. Adu
/T. Pališčák odohral celý zápas, P. Hrošovský hral do 80. min., D. Vavro a D. Ťapaj (všetci Plzeň) sedeli na lavičke náhradníkov/
Dinamo Záhreb - Bayer Leverkusen 0:2 (0:2)
Góly: 10. Tillman, 45. Quansah
Olympiakos Pireus - AC Miláno 2:4 (1:0)
Góly: 31. Maignan (vlastný), 49. Jota Silva - 56. Hutchinson, 63. Cisse, 71. Pulisic, 90.+5 Moreira
Olympique Marseille - Levski Sofia 1:0 (1:0)
Gól: 28. Gouiri (z 11 m)
Union Saint-Gilloise - Lech Poznaň 2:2 (0:2)
Góly: 54. Florucz, 66. K. Rodriguez - 15. Agnero, 18. Palma
Celta Vigo - AFC Bournemouth 1:2 (1:0)
Góly: 19. Aspas - 47. A. Rodriguez, 78. Rayan, ČK: 22. Diakite (Bournemouth)