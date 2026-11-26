Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise sa v termíne od 29. novembra do 6. decembra predstavia na Svetovom pohári miešaných tímov v čínskom Čcheng-tu.
Šestica Ľubomír Pištej, Wang Yang, Jakub Zelinka, Tatiana Kukuľková, Ema Labošová a Dominika Wiltschková pod vedením trénera Jaromíra Truksu vycestuje do Číny so skromnými cieľmi, ale s odhodlaním popasovať sa so svetovou elitou.
Podujatie malo premiéru v roku 2023, doterajšie tri edície vyhrali domáci reprezentanti Číny. Na premiérovom ročníku sa predstavili aj Slováci, ktorí obsadili v konkurencii najlepších družstiev sveta kvalitné 8. miesto.
Do Čcheng-tu sa teraz vrátia, keďže sa ocitli medzi dvadsiatkou kvalifikovaných tímov.
„Už len to, že sa môžeme predstaviť na takomto významnom podujatí medzi vybranými dvoma desiatkami najlepších, je pre nás výborné. Priznám sa, veľmi som s tým nepočítal. Pohybovali sme sa na hrane, ale napokon sa nám podarilo udržať nad čiarou a môžeme cestovať do Číny,“ uviedol reprezentačný tréner Jaromír Truksa v tlačovej správe Slovenského stolnotenisového zväzu.
V prvej fáze budú tímy rozdelené do dvoch základných skupín, ich zloženie zatiaľ nie je známe. Skupina sa odohrá systémom každý s každým. Do súbojov o konečné umiestnenie postúpi z oboch skupín po osem tímov.
Jednotlivé vzájomné zápasy budú pozostávať zo súbojov v rôznych disciplínach (dvojhry, štvorhry, mix), pričom každý duel sa bude hrať na tri sety.
Každý získaný set sa bude počítať ako samostatný bod a víťazom sa stane družstvo po dosiahnutí ôsmeho bodu. Jeden hráč môže nastúpiť maximálne na dva súboje v jednom vzájomnom stretnutí krajín.
„Už pred tromi rokmi sa nám tento formát páčil, takisto aj prostredie v Čchceng-tu, kde boli plné tribúny. Dokonca sme mali šancu nastúpiť proti Číňanom, nad ktorými sme vďaka výhre v prvom sete mixu dokonca viedli. Hoci sme potom prehrali, tieto zážitky v nás pretrvávajú. Isté je, že odohráme minimálne 9 stretnutí, hoci naša ´Kuki´ tvrdí, že ich bude až jedenásť, čo by predpokladalo postup do vyraďovacej časti o konečné umiestnenie. Pred tromi rokmi sme sa tam dostali z pozície náhradníkov a 8. priečkou spomedzi 18 tímov sme dosiahli extrémny úspech. Teraz nám podľa nasadenia patrí posledná 20. pozícia. Pôjdeme od zápasu k zápasu a uvidíme, kam to z tejto pozície outsidera turnaja dotiahneme. Aj postup medzi 16 najlepších by bol pre nás úspech. Tešíme sa, že si budeme môcť zahrať s absolútnou elitou, keďže k nej sa až tak bežne nedostávame. Je to pre nás veľký benefit,“ pokračoval Truksa.
Slovákom bude v Číne chýbať Barbora Várady, pri premiérovej účasti nebol s tímom Ľubomír Pištej.
„Obaja sú pre tím cenní nielen svojimi hernými kvalitami a veľkými skúsenosťami, ale aj tým, že sú využiteľní vo všetkých troch disciplínach. Ľubo teraz prinesie skúsenosti z hľadiska taktiky a stratégie, ktoré budeme chcieť využiť. Určite budeme pred duelmi rozoberať, akú zostavu postavíme a koho nominujeme do jednotlivých súbojov. Môže to veľmi zavážiť,“ dodal reprezentačný kouč.