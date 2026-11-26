Saudskoarabská futbalová legenda Hussein Abdulghani tvrdí, že Portugalčan Cristiano Ronaldo, kapitán tímu Al-Nassr, predstavuje pre mužstvo najväčší problém. Vyjadril sa tak po prehre v zápase proti rivalovi z Al-Ahli.
V 9. kole saudskoarabskej ligy zvíťazil domáci tím 3:1, hoci prehrával gólom spomenutého hviezdneho útočníka. A mohlo byť ešte horšie, ak by o chvíľu neskôr premenil pokutový kop.
VIDEO: Zostrih zápasu
Po zápase sa legenda tamojšieho futbalu Hussein Abdulghani na stanici MBC 1 vyjadril takto: "Všetci vedia, v čom spočíva problém tímu Al-Nassr, no všetci pred tým zatvárajú oči."
Ďalej pokračoval: "Nikto nespochybňuje, že Ronaldo bol skvelý hráč, ale to teraz dajme bokom. Otázkou je, či je v súčasnosti pre tím prínosom, najmä vo vyrovnaných dueloch?"
Ďalší bývalý hráč Mohammed Noor oponoval: "Ronaldo hrá na pozícii útočníka a úlohou útočníka na ihrisku je strieľať góly." Abdulghani však nesúhlasil, keďže zakončovatelia majú aj iné úlohy a povinnosti. "Nemôže predsa streliť gól a zvyšok stretnutia byť pre tím slabinou," pokračoval.
Podľa neho je Cristiano Ronaldo veľké meno, no už nemá klubu čo ponúknuť. "Al-Nassr potrebuje útočníka, ktorý dokáže situácie vyriešiť individuálne, a nie niekoho, kto je na ihrisku celých 90 minút len preto, aby tam jednoducho bol," uviedol.
Na záver dodal: "Povedzme si pravdu - fanúšikovia Al-Nassr môžu už len dúfať, že Ronaldo strelí svoj tisíci gól, a potom nech sa táto kapitola konečne uzavrie." Odmietol myšlienku, že by Portugalčanov 1000. gól v kariére bol pre Al-Nassr nejakým úspechom, pričom trval na tom, že klub z toho nebude mať vôbec nič.
Noor poznamenal, že meno klubu bude navždy spájané s týmto historickým míľnikom, hoci žiadnu trofej či ocenenie za to fyzicky nedostane. Abdulghaniho záverečné slová sa týkali širšieho kontextu než len jedného zápasu: "Nehovorím len o dueli proti Al-Ahli, ale o každom stretnutí od začiatku sezóny. Nikto to nepovie nahlas zo strachu pred fanúšikmi Ronalda, ale on je pre Al-Nassr negatívnym prvkom – a tí, ktorí so mnou nesúhlasia, sú dobre známi."
Aktuálne má Cristiano Ronaldo na konte 987 presných zásahov a blíži sa k okrúhlemu číslu, za ktorým kráča už vyše 20 rokov v profesionálnom futbale. V aktuálnej sezóne zažíva nelichotivú štatistiku, keď nepremenil ani jeden z dvoch pokutových kopov, ku ktorým sa dostal. V predchádzajúcom ročníku skóroval z bieleho bodu šesťkrát z ôsmich pokusov.