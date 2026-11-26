Hokejový obranca Dukly Trenčín Ryan Merkley informoval klub o záujme prestúpiť do ruského klubu SKA Petrohrad.
Vedenie HK na svojom webe napísalo, že ich s ponukou na tohto hráča kontaktovalo aj bieloruské číslo, ktoré sa odmietlo predstaviť.
Táto komunikácia mala obsahovať vyhrážky a nátlak na to, aby hráča uvoľnili. Klub však nekontaktoval nikto z oficiálnych predstaviteľov SKA.
"Ryan Merkley nám písomne oznámil, že nemá záujem naďalej nastupovať za Duklu Trenčín a chce klub opustiť. Hráč má však s naším klubom platnú zmluvu, ktorá ho neoprávňuje k takémuto jednostrannému odchodu," znie na webe Dukly Trenčín.
"Ako nové vedenie klubu sa snažíme našim hráčom vytvárať nadštandardné podmienky v kontexte slovenskej extraligy, a to po finančnej, športovej aj organizačnej stránke. Rovnaký prístup sme uplatňovali aj voči Ryanovi. Na oplátku od každého hráča očakávame profesionalitu, rešpekt voči klubu, spoluhráčom, fanúšikom a predovšetkým dodržiavanie zmluvných záväzkov."
Klub neplánuje akceptovať jednostranné nerešpektovanie platnej zmluvy a hráčovi prestup neumožní. Na webe uvádzajú, že ak ich záujemca nebude korektne kontaktovať, o uvoľnení nebudú ani uvažovať.
Merkley teraz prejde na individuálny tréningový režim a za klub až do odvolania nebude nastupovať.
"Celá situácia, ako aj prijaté rozhodnutie, boli komunikované s realizačným tímom a lídrami hráčskej kabíny, ktorí vyjadrili jednoznačnú podporu postupu vedenia klubu. Našou ambíciou je vybudovať silnú a rešpektovanú Duklu Trenčín," uvádza klub vo svojom stanovisku.
"Žiadny jednotlivec nie je nad klubom. Záujmy Dukly Trenčín budú pre nás vždy na prvom mieste."
Merkley patrí v aktuálnej sezóne medzi najlepších obrancov extraligy a po 22 dueloch má na konte 17 bodov.
Dynamický obranca už v KHL hral, v rokoch 2023 až 2025 nastupoval za Kunlun a Omsk.
Kanaďan bol v roku 2018 v NHL draftovou voľbou číslo 21, keď si ho už v prvom kole vybralo San Jose.
Už vtedy bol jeho výber kontroverzný a riskantný a pred draftom sa veľa diskutovalo o tom, kto si ho zoberie a kedy zaznie jeho meno, ktoré sa v rebríčkoch nachádzalo na rôznych miestach.
Svojho času bol v zámorí považovaný za výnimočný ofenzívny talent, čo potvrdil už v juniorskej OHL, kde sa do mužstva Guelph Storm dostal v roku 2016 ako celková jednotka draftu.
Už v tomto období však kolovali obavy ohľadom jeho charakteru. Skauti ho označovali za nevyspelého hráča s vynikajúcimi ofenzívnymi schopnosťami.
Počas hry v juniorke dostal suspendáciu za tvrdé seknutie s použitím oboch rúk a neskôr mu hlavný tréner mužstva na istý čas zakázal vstup do šatne.
Vďaka svojmu talentu sa však dostal aj do NHL a počas sezóny 2021/22 v drese Sharks odohral 39 zápasov so ziskom šiestich bodov.
V roku 2023 ho tréner na farme nedal hrať a on v reakcii na to požiadal o výmenu. Teraz žiada o výmenu aj v Trenčíne.