Bežkyňa na lyžiach Barbora Havlíčková chce reprezentovať Slovensko. Informoval o tom portál Seznam Zprávy.
V Česku sa bývalá veľká nádej po minulej sezóne nedostala do reprezentačného A-tímu a prípravu s B-tímom nezačala.
Český zväz jej nebude brániť
Rada by zmenila národné farby, český zväz jej nebude brániť. Na Slovensku v súčasnosti trénuje bývalý tréner českej reprezentácie Jan Franc.
Dvadsaťšesťročná Havlíčková patrila v juniorskej kategórii medzi špičku a už ako 17-ročná debutovala na zimných olympijských hrách v Pjongčangu.
Jej kariéru však následne narušilo viacero zdravotných problémov a medzi dospelými sa jej nepodarilo presadiť medzi elitu.
Na tohtoročnej olympiáde v Taliansku dosiahla najlepší výsledok v pretekoch na 50 kilometrov klasickou technikou s hromadným štartom, keď skončila na 24. mieste.
Aj ako členka B-tímu mohla v Česku využívať všetky výhody spojené s reprezentáciou, rozhodla sa však trénovať individuálne a usiluje sa o prestup na Slovensko. Zväz lyžiarov ČR o tom vie od leta.
Slovenský zväz tvrdí, že Havlíčková ho oslovila sama
„Vtedy tiež formálne požiadala o vystavenie potvrdenia, ktoré je na prestup potrebné. To sme jej ako zväz poskytli.
Rozhodne jej nebudeme klásť prekážky. Rozhodnutie lyžiarky rešpektujeme a od začiatku celú záležitosť riešime v súčinnosti,“ povedal šéf českého bežeckého lyžovania Aleš Vaněk.
Slovenský zväz tvrdí, že Havlíčková ho oslovila sama. „Len sme jej chceli vyjsť v ústrety. Tréner našej bežeckej reprezentácie Jan Franc s tým tiež nemá nič spoločné.
Len sme sa ho pýtali na názor – a on v Havlíčkovej vidí veľký potenciál,“ povedal manažér sekcie severských disciplín Marián Baláž.
Netreba hľadať senzáciu, hovorí Havlíčková
Havlíčková dôvody svojho rozhodnutia podrobnejšie nekomentovala. „Nie je potrebné hľadať v tom senzáciu, pretože žiadna tam nie je. Veci sú niekedy jednoduchšie, než sa zdá.
Mojou prioritou je teraz opäť mať zo športu radosť, pretože len to môže priniesť aj výsledky,“ uviedla.
Slovensko bude môcť reprezentovať až po získaní slovenského občianstva. To môže trvať pomerne dlho. Havlíčková tak príde minimálne o túto zimnú sezónu.