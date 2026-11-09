Turnaj majsteriek pokračuje ďalšími zápasmi. Športový program na dnes (10. november)

Športový program na utorok, 10. novembra
Futbal
- 10:00 mediálny termín v NTC Poprad (3 hráči), mediálny termín slovenskej reprezentácie
- 11:00 tréning NTC Poprad (otvorený 15 minút), mediálny termín slovenskej reprezentácie
Hokej
- 2:00 Edmonton Oilers – New York Rangers, NHL
- 3:30 Vancouver Canucks – Philadelphia Flyers, NHL
- 4:00 San Jose Sharks – New York Islanders, NHL
- 15:00 Česko – Nemecko, skupina A, MS v hokeji žien 2026
- 19:00 Švajčiarsko – Rakúsko, skupina A, MS v hokeji žien 2026
- 15:00 Fínsko – Japonsko, skupina B, MS v hokeji žien 2026
- 19:00 Švédsko – Dánsko, skupina B, MS v hokeji žien 2026
- 17:30 KooKoo Kouvola – Eisbären Berlín, osemfinále Ligy majstrov
- 19:00 Rögle BK – Skellefteå AIK, osemfinále Ligy majstrov
- 19:00 Växjö Lakers – Frölunda Göteborg, osemfinále Ligy majstrov
- 19:30 Adler Mannheim – Tappara Tampere, osemfinále Ligy majstrov
- 19:45 HC Davos – HC Škoda Plzeň, osemfinále Ligy majstrov
- 18:00 HK Levice – HK '95 Považská Bystrica, 15. kolo Tipos SHL
Tenis
- Turnaj ATP v Štokholme
- 21:00 Turnaj Majsteriek WTA v Indian Wells
Basketbal
- 1:00 Detroit Pistons – Washington Wizards, NBA
- 1:00 Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers, NBA
- 1:00 Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers, NBA
- 1:30 Toronto Raptors – Memphis Grizzlies, NBA
- 2:00 Dallas Mavericks – Indiana Pacers, NBA
- 2:30 Houston Rockets – Denver Nuggets, NBA
- 3:00 Phoenix Suns – San Antonio Spurs, NBA
- 4:00 Golden State Warriors – New Orleans Pelicans, NBA
- 18:00 Spišskí Rytieri - BC Komárno, osemfinále SP
- 18:30 Košice Wolves - Inter Basket, osemfinále SP
Strelectvo
- 6:00 trap m+ž 1. deň kvalifikácie, MS v strelectve
- 7:00 športová pištoľ ženy - rýchlopalná časť, MS v strelectve
- 7:15 ľubovoľná malokalibrovka 3 polohy muži - eliminácia, MS v strelectve
- 12:00 športová pištoľ 25 m ženy - finále, MS v strelectve
Olympijské
- 10:00 cyklistika – Karolína Hajduková (časovka jednotlivkýň), OH mládeže
- 11:10 lukostreľba – Oliver Soták, Adela Tollarovičová (mix, osemfinále SR – USA, 15.00 štvrťfinále?, 16.20 semifinále?, OH mládeže
- 17:05 o bronz?/17.25 finále?), OH mládeže
- 11:30 cyklistika – Timotej Michalík (časovka jednotlivcov), OH mládeže
- 13:10 jachting – Oliver Naninec (Techno 293, 7. rozjazda, následne 8. a 9.), OH mládeže
- 13:15 box – Kristián Harasník (do 60 kg, štvrťfinále), OH mládeže
- 20:00 box – Karolína Kollárová (do 60 kg, štvrťfinále?), OH mládeže
Futsal
- 18:00 Slovensko - Ukrajina, kvalifikácia MS vo futsale
Volejbal
- 19:00 RIEKER UJS Komárno – OK Budučnost Podgorica, 1. kolo Challenge Cupu
Hádzaná
- 19:30 HáO TJ Slovan Modra – ŠKP Bratislava, predohrávka 10. kola Handball Extraligy
TV program: utorok, 10. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.